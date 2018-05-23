自由開講》曾志朗莫非「老番顛」？

◎陳振

某統媒說，台灣「拔管之亂」聲名遠播國際學術圈，亞洲、澳洲、美洲、歐洲的國際學術場合中，遇到台灣去的學者都在問：台灣怎麼了？台大怎麼了？號稱民主的台灣，為什麼回頭走不民主的路？

目前人在香港訪問的中研院院士、前教育部長曾志朗也感嘆說，本來大家聚在一起談研究，但不免都會談到台大校長遴選風波，原本台灣的學術自由和民主走得很快，亞洲很多大學都在跟我們學習，怎麼變這樣？大家都非常擔心。

曾志朗是否曾告訴對方，管某涉嫌學倫、誠信與守法的問題嗎？否則請問，研討會論文就不是論文，抄襲別人不註明出處可以嗎？有校長候選人隱瞞獨董身份參選嗎？有不需報備就可以到處亂兼職兼課嗎？更可笑的是，有開口閉口老是自稱「爺們」的人適合當校長嗎？曾經也擔任校長的曾志朗，是否看過世上有哪一位大學校長開口閉口老是自稱「爺們」？如今居然有一些曾經當過大學校長的人為他聲援，不禁令人感慨萬千！

曾志朗說，台大沒有正式校長，對國際交流影響很大。 （資料照）

曾志朗說，台大沒有正式校長，對國際交流影響很大。 他舉例說，由台灣大學、北京大學和南京大學聯合發起的「海峽兩岸暨港澳地區大學校長聯誼活動」，今年邁入第14年。該聯誼會集合兩岸四地最好的大學，一定是校長與會，副校長代表都不行，台大今年首度由代理校長出席。大家討論未來高等教育怎麼走？怎樣更積極合作、為華人學術地位打天下？歷年聚會討論重點包括借鏡台灣經驗，「我們現在很擔心，我們有什麼經驗讓人借鏡？」

這種聯誼活動的目的為何？曾志朗會不知嗎？好在沒有讓管某當台大校長，否則後果不堪設想。教育部為台灣高教品質把關，沒有讓學倫、誠信與守法有問題，又常自稱「爺們」的人當校長，否則豈非貽笑大方？如果管某在多位大學校長面前，也開口閉口自稱「爺們」，人家觀感將如何？難道不會質疑說，是否台灣沒有人了？否則怎麼會選出這麼沒品的人當校長？台大都這樣了，何況其它大學？這難道不值得人家肯定並借鏡嗎？

曾志朗又說，連耶魯大學校長也在問：「台灣怎麼一回事？台大怎麼一回事？」這些問題讓台灣學者感到非常痛苦，只能很誠實的按照程序去講，台大這麼重要的學校，教育部卻不能尊重遴選委員，讓全世界看到這個事情，大家聽了都搖頭，都覺得很奇怪，台灣號稱民主，怎麼會越走越奇怪、越往後退？

曾志朗莫非「老番顛」？不然怎麼無法分辨是非？難道他也認為涉嫌學倫、誠信與守法等問題不重要嗎？是否也認為一位開口閉口自稱「爺們」的人士適合當校長嗎？是否教育部只能當凱子給錢，無從過問？美國許多私校沒有向政府拿錢，台大為何不能？大學也是義務教育嗎？

（教師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com