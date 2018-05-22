自由開講》「維持現狀」：比「九二共識」更吸引人的正港「台灣共識」

◎王濬

從陸委會17日公布的兩岸關係民調結果，將其拆分為「中國對台作為」、「蔡政府兩岸立場」 與「未來兩岸互動」的三個脈絡解讀；這三個脈絡都指向一個清晰與堅定的「台灣共識」。

就中國對台作為的「實際面」而言：近日中國對台鑿痕最深的「外交打壓」，包括在多明尼加斷交，與阻饒台灣參與世界衛生大會（WHA）上，分別招致75.5%與83.3%的民眾反對。而長久以來的「武力威脅」，更有高達88.5%的民眾認為是無助兩岸關係發展的。

就中國對台作為的「實際面」而言：近日中國對台鑿痕最深的「外交打壓」，包括在多明尼加斷交，與阻饒台灣參與世界衛生大會（WHA）上。（路透社）

如果北京當局還認為其「打壓」與「威脅」的對象是所謂的「少數台獨份子」，那它真該看看這份民調，是如何呈現出絕大多數台灣人民的共同怒吼。

而就「原則面」來說：中國過去操作最多的「一中原則」與「九二共識」．卻早已被識破其實則在「不承認中華民國的存在」與「消滅台灣主體性」。

此次民調則是再一次藉由超過八成（80.2%）的台灣民意告訴中國，其「應該務實面對中華民國和尊重台灣主體性，才有助兩岸關係長遠發展」；更對其一再以軍事、外交手段施壓台灣接受「兩岸同屬一個中國」，並作為兩岸互動及台灣國際參與政治前提的作法，表達出高度（80.5%）的強力反對。

從實務到原則，中國近來的種種對台作為，也許真能帶來自我撫慰；但絕對對台灣民心或所謂「心靈契合」毫無幫助，甚至，只是不斷地惹怒台灣人民。

而當中國對台的不友善與敵意持續加劇，台灣人深刻地感受到，更以越堅定與強硬的態度回擊：超過7成（73.3%）的民眾支持政府「堅持捍衛國家主權尊嚴及人民福祉，致力維護兩岸和平穩定現狀並爭取參與國際社會的作法」，對「蔡總統強調堅持捍衛台灣自由民主的生活方式及台灣人民對未來的選擇權利的立場」更表現出76.5%的支持。

台灣的「主權尊嚴」與「自由民主」，儘管過去被中國所藐視、馬政府所拋卻，但卻一次又一次地「強勢回歸」，告訴中國與世界：這，才是正港的「台灣共識」！

面對未來，善良與開放的台灣人絕大多數（88.1%）仍贊成兩岸雙方能有「健康正常往來與交流」；87.2%的民意並支持政府持續致力維持兩岸和平穩定現狀，以及與其他國家一起促進區域和平穩定與繁榮；但大多數民眾（83.0%）同時也強調：這種交流應該建立在「相互尊重，透過不設前提的溝通對話」的基礎之上。

強烈反對中國對台的外交與軍事打壓；表現對台灣主體性、主權尊嚴與自由民主等制度與價值的堅持；支持蔡政府的兩岸政策與維持區域和平穩定現狀；並期待兩岸的互動能夠是對等、健康與不涉政治前提的──這，就是幾乎均達八成以上台灣人民的「共識」；比起那超過四分之一個世紀以前的陳腐幻覺，也許國、共都可以更嘗試著去正面看待台灣人最真實的感受。



（碩士生、臺北人）

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