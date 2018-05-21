一級嘴砲》殘貨是什麼，能吃嗎？

農產品如同商品，交易活動依循著市場機制，有需求就有供給，如果供過於求就會有殘餘的貨品。每日進出拍賣市場的貨物量這麼龐大，如同餐飲業、製造業等行業的「耗損」，有一定比例的殘貨那是很正常的現象。再說，換個角度來看，你若是菜販，你會從什麼樣等級的東西先拉貨？有做過生意的可以思考一下這個很有趣的問題。

一級嘴砲技術士

由於台北農產與台北市政府的政治風波，許多業外人士紛紛跳進來討論農產品的「殘貨」問題，網路上的數據拉一拉，圖表做一做，憑藉著這些資料就在推導殘貨的合理性、殘貨該何去何從，看似有理但更像是在選舉、導風向，休誇怪怪。以下，身為一個被殘過貨的生產者，由我來分享一下什麼是殘貨？怎麼處理殘貨？為什麼有殘貨？

本人為設施花卉的生產者，曾在錯誤的時機點將錯誤數量的花卉送去拍賣市場，結局就是一部分的花卉以相當難看的數字賣出，大部分的花卉就當成廢棄物處理掉。當然啦，包裝、運輸、市場管理等費用一毛錢都少不掉，這情況正是業內經常開玩笑的那一句話：「拿錢放人」。

用花卉來舉例，正因為花卉市場比果菜市場更淺盤、更敏感，市場的花卉需求有特殊的時間性，市場若送錯了時間，人家並沒有用花需求，一切也是白搭。而且花卉不能吃，市場總經理就算買了也不能亂送，因為本島的人都還很傳統，送他花卉有如要送他上山頭，忌諱。也因此設施花卉在生產、出貨的排成上就必須格外小心，對市場的需求也要很留意，否則會影響到農場金流周轉的問題。被殘過幾次貨物後，也讓我在生產排程上更加小心。

在錯誤的時機點將錯誤數量的花卉送去拍賣市場，結局就是一部分的花卉以相當難看的數字賣出，大部分的花卉就當成廢棄物處理掉。（圖：作者提供）

「殘貨」意指當天拍賣市場賣剩的、賣不出去的東西。對此有明確的認知之後，後續的問題就很容易釐清，否則就如同藍綠光譜兩端的選民一樣，拿著農業的議題在進行選舉的大亂鬥。

「殘貨」既然是當天賣不掉的東西，對於交易平台的果菜市場來說就只有兩個處理方式：

一，請貨運業者依據不同地區和不同供銷人，把貨從台北拉回去。

根據目前多數農業生產區「共同運銷」的集貨模式，要將個別的貨源再從市場拉回產地，若是再加上人力成本，運費只會是兩倍以上。東西已經賣不掉，還再多付錢拉回去？拉回去後要放哪裡？考量到種種現況，把殘貨從市場拉回產地是不可能的事情。

二，報廢。

不論是對市場管理、貨運、供銷人（供貨者）來說，報廢是最省事也是最符合經濟效益的事，而殘貨清運的費用就由市場管理費來支應，如同網拍交易要先扣個3％一樣，這就是固定的管銷費用。

你的供貨量、品項、品質，市場賣不掉，市場就是不需要，東西當然就沒有價值。就像是你把商品上網拍，你的商品不符合買家的需求，時間到了被下架，此時你是叫網拍平台把你的商品買下來，還是鼻子摸一摸下次再來？

農產品正如同商業交易，有賺有賠，若把商業行為和照顧農民這種社福思維混為一談，這種人不是愚蠢就是與世隔絕。

東西已經賣不掉，還再多付錢拉回去？拉回去後要放哪裡？考量到種種現況，把殘貨從市場拉回產地是不可能的事情。（中央社）

這裡之所以用「供銷人」而不是「農民」，原因是並非每一個農民都能把東西送進拍賣市場，東西要進拍賣、直接與商販面對面，這裡有品項、品質、供應量、供應頻率，還有你如何在產地集貨、運輸等技術面的問題。有些人看到殘貨就想到可憐的農民，我想若是對這體系有更進一步的了解，就不會因為這種無知而濫情。

以殘貨數量最多的大宗葉菜類來說，「供銷人」多半都是合作社或是產地的盤商。後者比較可憐，這些人苦幹實幹，還要經得起市場起伏的波動價差，卻常常被影射為菜蟲。大宗葉菜就是我們常吃的青菜類，菠菜、白菜、空心菜等短期葉菜且不能冰儲的品項，農民的工作就是把菜種出來、把田裡弄乾淨，剩下的就是採收後等著盤商來買斷，由盤商扛起包裝、物流、供貨，甚至是前端的採收工作也要由他們負責去調度人力。在嚴重缺工的農村來說，這就是一種專業的產業分工。說白了，如果東西送到拍賣市場而賣不掉，風險是這些人要去承擔。

「那些都是農人辛苦種出來的東西，為什麼就要這樣浪費？」

有些人會這樣說，我想，農產品如同商品，交易活動依循著市場機制，有需求就有供給，如果供過於求就會有殘餘的貨品。每日進出拍賣市場的貨物量這麼龐大，如同餐飲業、製造業等行業的「耗損」，有一定比例的殘貨那是很正常的現象。再說，換個角度來看，你若是菜販，你會從什麼樣等級的東西先拉貨？有做過生意的可以思考一下這個很有趣的問題。

殘貨，就是用「務實」的態度去看待，該怎麼處理就怎麼處理。把殘貨和選舉混為一談，雖然農民年紀都很大，但也不用拿我們來噁心。台北農產的問題打從一開始就是某農政官僚放的火，在農業圈裡悶燒許久，最終在台北農產公司的連休三日、吳音寧的殘貨等議題上噴發，說到底就是政治問題。殘貨的議題由於卡到了柯文哲，一票人就把農業、社福、政治三個不同領域的事物攪在一起噴口水，一出了事就是「誰誰誰是黑道」、「某某某很可憐」，我說啊，產業投資有賺有賠，沒有人很可憐，你才可憐。