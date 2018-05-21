全面真軍》柯P是怎麼從絕頂升天玩成終極凌辱的？

掌握中央資源且是主流政黨的盟友、極高的媒體關注度、網路世代最愛的率直暴言形象以及不藍不綠的中間價值，那麼，又怎麼會玩到這個境地呢？

溪州白蘭地、哈寇一本道

原本大家都是這麼想的：國民黨只要不是「章」萬安出來選，柯P的連任就是定局，即使民進黨不給予如同2014年的援助，也只是讓柯比較累而已，民進黨在台北沒有適合選的人，不會跟柯完全決裂……照這個劇本走向，柯P怎麼看都是爽爽選，爽到絕頂升天那種。

本來柯P的選情應該是完全輾壓，不管丁丁出什麼招都可以用「無駄無駄無駄無駄」來siu辱他...。

時間到了5/15，民進黨選對會宣布將自提人選，如果民進黨真的提出了我們猜測的那個人，後續又沒有打假球搞民調整合的爛戲出現，在藍綠全力gangbang應該可以宣告柯市長的任期就將到2018年底就結束了。為什麼整套劇本全部亂了套？柯P這局怎麼會玩到這麼殘？

柯：アッー!（設計對白）。（資料照，圖擷自PTT）

小屌裝大屌：無法駕馭兩岸議題

首都市長的議題理應是市政層次居多，而柯市長在第一任市長任期內就涉入兩岸議題，這也代表他未來目標不會如他當初所稱僅止於台北市長，本來政治人物想往上爬是理所當然的，而市長去碰觸兩岸議題也並不奇怪，但柯市長與他的幕僚團隊在「兩岸一家親」證明了他們無法駕馭兩岸議題，一方面將綠營支持者的最後一絲理智線剪斷，另一方面也不能說服藍營支持者立場上的急轉彎，最後只凸顯出自身價值觀的搖擺不定。



簡單來說，針對兩岸關係發表了非必要的評論，凸顯出其布局的操之過急與對自身言論價值的過度評價，最後讓自己陷入了最不利的結果。當你的屌就是只有亞洲人的size時，硬是把它當作黑人等級去狂肏猛幹，你的對象並不會因此高潮，只會覺得髖關節被撞到很痛。

你以為你有一把Excalibur，但其實只是一把魚腸劍。

盤子們的逆襲

再者，今年選舉沒有2014年承接在數個重大社會運動後所帶起來的政治熱度，這次青年投票率的下修也是柯市長連任之路的一大隱憂。與此同時，選舉終究得考慮到「藍綠基本盤」，就是那群含血含淚含屎含尿含洨，不管藍綠推出什麼垃圾只要不是內鬥分裂都要投給他們的盤子。要觀測雙方基本盤數量，就是從他們選最爛的那次來看，國民黨的基本盤大約是2014年連勝文的60.9萬票再下修（自然死亡），約60萬，民進黨的基本盤則是2002年李應元的48.8萬票再下修，約48萬。

盤子多到連姆咪都嚇一跳。

2014年投票數約151萬，當年柯P得了89萬票，在前面所提及的基本盤下，藍綠基本盤會因一些游離票而再增加，我們可以推測，今年選舉丁守中的基本盤約是60萬票往上算（基本盤+游離票），民進黨某候選人則是48萬往上算，在人口結構沒有大幅改變的前提下，柯P的選票很殘酷的只剩下151-60-48=43萬票，你可以說這是我自慰打手槍射出來的精蟲數，我只是柯黑愛唱衰7PUPU，但如果你不是在惡搞柯P的話，最好正視這個局，不然肯定被爆菊。

這菊究竟是怎麼被玩到變向日葵的？via GIPHY

春藥般的輿論幻覺：變質的Ptt

事實上，現在的柯市長並沒有太多籌碼與民進黨翻臉，少了經驗豐富的綠營幕僚、議員、里長與地方樁腳幫忙，柯市長儼然把全部希望寄託在虛無飄渺的網路青年票上，雖然網路公關團隊可以在Ptt八卦板營造出柯市長網路聲量很大的推文假象，但那就像春藥一樣，看了以後讓你硬爆超爽，但實際變成選票的轉換比率有多少沒人知道，網路上面的輿論支持可以作為政策效果的參考，但它沒有地域限制，對於地方選舉的策略參考價值本質上不高，我是台北市民也可以推文支持盧秀燕啊。

電影本身很糞，但陳意涵好正喔......

更何況現在的Ptt根本群魔亂舞，各陣營都在高來高去，一堆拿了錢辦事的傭兵也自稱義勇軍，發錢洗風向降低老鄉民的使用頻率，最後大家只推簡單粗暴、不前戲硬督的情緒性文章以及各種求老司機的上車文，早已沒有理性的政策討論了，在那種論壇得到大量推文讚美，跟在低卡看到的有人裝gay把妹幹弟弟一樣沒什麼參考價值，去pornhub還比較不浪費時間，至少你可以快速有效地爽一發。

看片片還能做公益喔。

大暴言時代：說話還是得負責

過去，柯文哲所樹立的品牌價值就是說真話的素人政治人物，當他為了換取民進黨禮讓而對「兩岸一家親」道歉以及後面的轉彎發言已經嚴重傷害到自己一路走來的價值基礎，也造成民調大幅下修，甚至輸給丁守中，而這正好是柯與民進黨唯一的議價條件。當民進黨發現柯文哲的民調嚴重下滑，甚至影響民進黨基本盤，禮不禮讓，柯都不會贏的時候，結果當然更肯定是THE不讓，在台北市提名強棒人選才是對民進黨最有利的結果，除了最基本的安撫基本盤外，又能拉抬現在熱度不足的議員選舉，甚至藉機操作蘇光頭的外溢效應來個雙北連線，優點多到射好射滿還溢出來你看看。

這個creampie的cream多到都外溢了！

尋找新盟友？休想關公面前耍大刀

這幾天的新氛圍是認為柯P可能在與民進黨關係修補無望後，打算尋找新的盟友。國民黨顯然是不可能的，而親民黨目前無法提供柯P任何他看得上眼的資源，新黨則會造成極大的民意反彈，眼下似乎只剩時代力量這個選項？事實上，原本柯P的支持群體與時代力量有著極高度的重疊：青壯年、大專以上知識分子、社運支持者、中間偏左以及最重要的「台獨份子」。別忘了前面所提及的，柯P在兩岸議題上的搖擺顯然已無法說服台獨份子，而在統獨議題上，時代力量往往是高舉著比民進黨更加極端的旗幟，在此情形下，要佛萊迪跟國昌老師冒著失去自身唯一價值的風險與柯合作，似乎有些困難。

如果柯要跟拍過這種照片的人走在一起，那「兩岸一家親」真的是多了...

另一方面，國昌老師花費了極大力量才讓時代力量的主席團實質定於一尊，若是與柯P合作，柯P未來極可能會入黨，這將使得時力重回權力分散......喔不，是再次陷入多頭馬車的困境，對於將來發展極為不利，簡而言之，國昌老師作為權力鬥爭的天才......喔不，是內部整合的意見領袖，是不太可能容許一個跟他一樣善於收割的農友加入時力，也不太可能會將資源挹注在一個聲勢高過他且不受控制的潛在敵人，甚至也沒有必要為了柯P與目前可以商量的盟友（民進黨）翻臉。故此，柯P最好不要關公面前耍大刀、黑人面前扮大屌，去利用一個比他更善於利用他人的政黨，可能不太實際。

這是台北市長落選人的評價喔。

「外遇的是我，但是你害我們分手」

柯在這場選戰的起點無疑是十分優越的：掌握中央資源且是主流政黨的盟友、極高的媒體關注度、網路世代最愛的率直暴言形象以及不藍不綠的中間價值，然而當他選擇在兩岸議題表態時，就等同於被迫面對民主vs威權的二選一，遺憾的是他的答案讓盟友完全不能接受，更可怕的是他認為不能接受的人才有問題，這也是為什麼柯P的選情急轉直下，最讓人痛苦的是，他認為是民進黨造成國民黨復辟的惡果，卻忘記自己才是那個外遇亂搞的賤人。

「如果智障有顏色的話，那一定是藍色的。」還好不是白色你說是吧？

本文經授權轉載自全面真軍 柯P是怎麼從絕頂升天玩成終極凌辱的？