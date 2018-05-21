自由開講》從哆啦A夢看兩岸關係：誰才是真正的「麻煩製造者」？

◎王濬

《哆啦A夢》中的經典案例是這樣的：胖虎仗著在實力（拳頭大）與地位（大部分小孩都怕他）上的絕對優勢，讓大雄不時無故受其脅迫、掠奪或傷害。而透過哆啦A夢提供的道具，大雄終得以擺脫困境、進行自我修復，甚至是小小的懲戒報復。

《哆啦A夢》中的經典案例是這樣的：胖虎仗著在實力（拳頭大）與地位（大部分小孩都怕他）上的絕對優勢，讓大雄不時無故受其脅迫、掠奪或傷害。（取自網路）

而動畫世界與現實兩岸的處境，竟也如此類似：如任一《哆啦A夢》讀者都能清楚意識到胖虎是「壞人！」的話；那自兩年前的520以來，台灣所受盡的外交、軍事、經濟、文化與社會等方面的全面打壓與傷害，真豈非「被霸凌」三字足以形容。

無論經濟吸納、外交打壓，更以軍事行動、指名威脅、個人迫害、審查干預與最新的「長臂管轄」；甚至，其恐嚇與施壓的對象更擴展到了他國政府與企業──直令其他國家都快無法忍受，遑論台灣。

對國際政治中的小國而言，顯然沒有自己的哆啦A夢可以求助；在長久霸凌下，彷彿只剩下「抗衡」或「扈從」的兩種極端選項，不是弄得兩敗俱傷，就是乾脆提前投降，過去的政府往往就在此兩側傾斜搖擺。大家都在看：新上任的蔡英文政府，能否走出「第三條路」？

自兩年前的520以來，大家都在看：蔡英文政府，對於兩岸關係能否走出「第三條路」？（資歷照）

而兩年來，蔡政府擺脫過去政府的抗衡與扈從老路，對中國不斷積極釋放善意，保持理性與冷靜，並仍以大多數人民「維持現狀」的「台灣意識」為最大依歸與籌碼服；對外則持續善盡台灣的國際責任，持續穩定台海局勢，並避免區域情勢惡化。

當中國仍不斷強加與擴大的對台打壓，台灣卻仍保持著理性、善意、尊嚴與耐性，不僅讓衝突與危機不至爆發；更重要的，讓台灣免於過去「麻煩製造者」或「中國的附庸」的標籤與罵名。超越了「抗衡」與「扈從」的新「均衡」戰略，不僅堅守住了台灣主權、安全與人民自由意志的底線，更為台灣創造與累積了無數的能量與空間。

而在「胖虎與大雄」案例中的另一有趣之處是：創作者總有意無意地在其中維持著某種「平衡」：霸凌者會受到反擊與懲罰，但被霸凌者的反擊也不能無限上綱；施暴者的暴力再怎樣都有個「底線」存在，不會真的演變成《柯南》或《金田一》裡的兇殺；且所有的衝突都被控制在「可接受」的容許範圍，吵（打）架過後，大家仍是朋友，世界還是持續可以運轉。

但在現實之中，顯然沒有如《哆啦A夢》的作者般至高無上的「宇宙平衡者」存在；中國也是一如既往地不負責任、硬幹到底；但，一種為台美中各方所能共同接受的「現狀」，卻也維持至今，台灣亦免於遭中國併吞。歸根結柢，亦是維持現狀的「均衡」戰略發揮效果。

攤開那些「會說話的事實」：2016年520以來，台美關係所取得的進展超乎以往；在WHA等全球性議題中大力聲援台灣的國家也越來越多；兩岸間的交流從未中斷反熱絡依舊；台灣暨未屈服於「九二共識」等人民無法接受的政治前提，更保有比先前更穩固的主權獨立與國際能見度。

2016年520以來，台美關係所取得的進展超乎以往；在WHA等全球性議題中大力聲援台灣的國家也越來越多。美國在台協會（AIT）梅健華處長（左）與蔡英文總統。（取自AIT臉書）

台灣並非是透過「投降」（扈從）或「結盟」（抗衡）才得以取得或維持這些結果；如同「胖虎與大雄」的故事歷久不衰，相信「中國與台灣」的案例也會由時間而向世界證明一切。當中國仍繼續拒絕與台協商、狂加打壓；而台灣卻仍將保持「均衡」與戰略自信；相信凡有眼的都能看出：誰才是真正的「麻煩製造者」？

（台大國發所碩士生）

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