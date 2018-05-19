Lin bay 好油》你替殘貨找出路，誰替農民找出路？

站在農產公司經營者的角度來看，首要任務是照顧農民以及吸引承銷人進場買菜，讓蔬菜能有好的價錢賣出，讓農民能賺錢維生，這才是照顧農民的方式。身為經營者，用公款以賤價購買殘貨，滿足了自己所認知的節儉不浪費行為，那麼，做為一位「專業」經理人，你用甚麼專業來照顧農民？

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台北農產公司總經理吳音寧在5／18的記者會中說：她不捨這些蔬菜報廢掉，最後決定以業務推廣費一萬九千元買下這些蔬菜，並強調此舉合情、合理、合法，未來也將建立殘貨制度化的標準。

殘貨是甚麼？為什麼會有殘貨？

北農每天都會有報廢的殘貨，例如蔬果抽檢後發現農藥超標，這些蔬菜就會當殘貨報廢；例如品質不佳、腐爛、或有異味等狀況也會被當成殘貨處理。

而這次被買來分送彰化「社福團體」的殘貨來源是供應量過多拍賣不完的農產品，這些商品即將成為殘貨，所以北農進行報廢程序，但就在這些商品打成殘貨前，就由北農公司以吳總經理的業務費購買下來，因此，平心而論，這也不算購買殘貨，使用業務費購買農產品在北農有前例，只不過過去都是直接進場購買，而不是等到商品快要變成殘貨時才購買。

至於殘貨的處理，台北農產公司本來就有制度化的規範，台北農產公司內部有個辦法叫《台北農產運銷股份有限公司批發市場蔬果拍賣殘貨報廢處理原則》，這不就是制度化的處理？還是說，只要不符合目前經營者想把殘貨捐出去而不是報廢的理念，就是非制度化？

不談北農，就以國內最大的產地批發市場西螺果菜市場為例，對於殘貨的處理在公司網頁上也講得很清楚：交易停止後剩餘之殘貨一部份由業者運回自行處理，一部份留置市場，由本公司清潔隊員予以清理運送至垃圾場掩埋。

那麼，殘貨為什麼要報廢呢？送給需要的弱勢團體不是很好嗎？為什麼果菜批發市場會有這種浪費的反常識行為？

北農每天都會有報廢的殘貨，例如蔬果抽檢後發現農藥超標，這些蔬菜就會當殘貨報廢；例如品質不佳、腐爛、或有異味等狀況也會被當成殘貨處理。（本報資料照）

窮時代的節儉是富裕時代的反智

每個人在求學或家庭教育中，一定會被教導不要浪費，能用則用、減少浪費，這是大多數人認同的常識，若有某個人覺得浪費才是好事，大概也會被認為是離經叛道，如果有上過〈鄭板橋的寄弟默書〉，更會對這段文字耳熟能詳：

我想天地間第一等人，只有農夫，而士為四民之末。農夫上者種地百畝，其次七八十畝，其次五六十畝，皆苦其身，勤其力，耕種收穫，以養天下之人。使天下無農夫，舉世皆餓死矣。

再加上媒體甚至是部分農民自己，都汲汲於塑造出各種弱勢小農形象，更讓多數人認為農民生產農產品非常辛苦，不能讓農民的努力白費。身為農家子弟，也同時種植過幾年蔬菜，我比一般人更體會農業生活，農業的生產並不是種子撒下去，肥料灑一灑，農藥噴一噴就會有好的收成，這當中還有大量的勞務的付出及精密的田間管理，才能生產出符合消費者標準的農產品。

農民比任何人更在意能不能生產出好的農產品，畢竟我們要靠這些收入來支付田租、種子錢、肥料錢、農藥錢及生活開銷，農民押下去的是身家，每一次把種植的蔬菜耕鋤掉時，都是非常痛苦的選擇。當農民將蔬菜耕鋤掉時，以上述一般人的觀點來看也是種浪費的行為，為什麼農民不把這些菜送給弱勢，送給更需要的人，而是把這些菜浪費掉？為什麼農民要用這種反常識的行為傷害自己心血及收入？因為對於農民而言，這才是常識性行為，那些菜根本沒有價值，耕鋤只是為了讓損失降到最低。

你替這些殘貨找出路，那誰替農民找生路？

農業的生產，從採收後就是額外的成本支出，採收需要人工操作所以有人力成本，蔬菜要裝箱需要包裝成本，農從產品運輸到批發市場需要運輸成本，貨品到了集貨場及批發市場也有管理成本。就以菜王高麗菜為例，從產地開始收成到運輸至台北農產公司，一簍30公斤的採收成本大約是125元左右，也就是說，如果送到台北農產公司，一公斤拍賣不到4.2元的話，就連運銷的成本都拿不回來。

農業的生產，從採收後就是額外的成本支出，採收需要人工操作所以有人力成本，蔬菜要裝箱需要包裝成本，農從產品運輸到批發市場需要運輸成本，貨品到了集貨場及批發市場也有管理成本。（記者廖淑玲攝）

當農產品價格極低時，賣完一整箱蔬菜的錢可能都還無法補貼採收之後產生的成本，這時候虧損就比不採收還高，果菜市場站在幫助農民的角度上，為了不讓農民血本無歸，就必須要阻止賣不掉的狀況發生，避免農產品到貨量大，拍賣不出去而成為殘貨，就必須進行限制性調控減少農民供應到批發市場的數量，來降低農民損失。批發市場的優先任務是照顧農民，不是做慈善事業，不是要幫賣不出去的殘貨找出路，而是阻止因為供給量過高產生的殘貨發生。如果把供給量過高產生的殘貨狀況當做是日常處理的常態，將替這些殘貨找出路當成北農的業務，請問，誰來替農民找生路？

豐收是農民的惡夢，產地廢棄是不得不為之惡

如果以消費者的觀點來看，豐收是好事，因為過去幾千年來，農業一直面臨著供應不足的問題，需要把大量的人力投入農業以供應一般人需要的糧食，戰後台灣民眾也面臨米不夠吃必須吃番薯籤的情況，所以豐收是好事、是那個貧窮年代的經濟觀。但是現在的台灣身處富裕年代，問題不是沒錢而是財富分配不均，農業也已經沒有豐收是好事的觀念，台灣農業只有生產過剩的問題，例如稻米生產過剩，政府每年還必須拿200億出來補貼公糧收購。

市場供給大於需求是農業生產者的噩夢，供給過剩造成農產品價格下降，利潤也隨之下降，甚至投入的成本還無法回收。以目前農產運銷的角度來思考，根本沒有該如何減少浪費這個議題，而是該如何調節蔬果供需。一般沒有契約供應的農家在種植農作物時，並不會就未來一兩個月收成時的蔬菜需求情況來調整種植數量，也沒有人能精確預估未來市場的需求，當然是有多少地種多少東西。非設施的露天種植更受到氣候影響，這是因為調整農作物生長狀態並不容易，農家只能控制在一定的程度，而能生產多少農產品，要採收多少到行口、批發市場、代買等不同通路，則看採收時的價錢，價錢差的話，農民也只能棄收，耕掉重來。因此，當供給過剩的狀況產生時，批發市場會要求農會不要送菜來，農會就會通知農民不要送菜的連鎖狀況，限制出貨量才是對生產者的保障，因為農產品在產地廢棄，絕對比送到批發市場廢棄對農民造成的損失更少。

限制出貨量才是對生產者的保障，因為農產品在產地廢棄，絕對比送到批發市場廢棄對農民造成的損失更少。（本報資料照）

在目前這種過剩的農業生產體系之下，農家必須要用這種方式來求生存，每一個農民都會經歷過耕鋤、產生農產品的廢棄，如果不願意這樣，只能走不一樣的通路來突破，但這些迥異於傳統的通路在台灣大部分的農家都難以做到。產地廢棄的問題，也曾經在日本引起討論，日本農林水產省也曾經招募蔬果產地廢棄更好的解決方式，但最後也沒有任何更好的解決辦法。

農產品廢棄是每一個富裕國家都會面臨的問題，以常識來說，民眾當然會覺得不能浪費，但以農產運銷的角度來看，當供給過剩時，進行農產品產地廢棄、殘貨報廢，這些調控行為才是對農業生產者最有經濟效應的做法，沒有產量調控，一直維持供過於求的低價，對農民是最大的損傷。站在農產公司經營者的角度來看，首要任務是照顧農民以及吸引承銷人進場買菜，讓蔬菜能有好的價錢賣出，讓農民能賺錢維生，這才是照顧農民的方式。身為經營者，用公款以賤價購買殘貨，滿足了自己所認知的節儉不浪費行為，那麼，做為一位「專業」經理人，你用甚麼專業來照顧農民？

當經營者缺乏業內經營常識，反而用業外人的常識來經營時，這才真的反智的行為。

是說，大家也不要太苛求，畢竟人家都說了是來實習的，自己也很認真學習，應該多給她一點機會。