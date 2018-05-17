瞭望之窗》金正恩是抬高談判籌碼？還是露出真面目？

川、金兩人為了這場世紀高峰會，都持續擴大戲劇張力，確保這是一場滿足兩造的成功會晤，但檯面下雙方都積極進行外交結盟與角力，施壓對手能夠接受彼此的談判籌碼與底線。

托克維爾

朝鮮半島劇情究竟是急轉直下，往北朝鮮領導人金正恩放棄核武、美國總統川普獲得諾貝爾和平獎發展？抑或是撲朔迷離，處於川、金兩人「王見王」之前的互抬談判籌碼，甚至可能提前破局？最新出現的變數，再次澆熄樂觀派的一廂情願。

平壤方面16日稍晚透過官方媒體釋放訊息，稱如果美國單方面堅持北朝鮮必須以放棄核武計畫，做為取消制裁的條件，北朝鮮將會考慮取消與美國舉行高峰會。甚且，平壤更高分貝批判韓國和美國的「大雷霆」（Max Thunder）聯合軍演以北朝鮮為目標。平壤認為此一演習是兩韓關係熱絡之際的挑釁行為，因而決定取消上個月歷史性「文金會」共識之一的兩韓高階會談，並質疑川金會是否能夠依計畫舉行。

報導引述北朝鮮外交次長金桂冠（Kim Gye Gwan）的話，如果美國是要用「對待利比亞式的去核」態度強求北韓棄核，北韓對類似的對話毫無興趣，只能重新考慮是否參加預定6月12日舉行的「川金會」。川普政府對此採取審慎觀察態度，因為此一變數與先前白宮醞釀的正面氛圍背道而馳。

川普政府顯然如多數觀察家的分析，過度高估金正恩和解的誠意。好大喜功的川普迫不及待就先預告他將於6月12日和金正恩在新加坡會面，排除先前傳出的瑞典、蒙古、板門店等地點。華府與平壤為了這場世紀會晤，事前做足外交作業。川普兩度派出最信任的國務卿龐畢歐前往會見金正恩，金正恩則是拋出第一個善意，釋放3名被北韓囚禁的韓裔美國公民，讓他們與龐畢歐搭機返國。川普特地於凌晨在馬里蘭州的安德魯空軍基地親自迎接這三位韓裔美國公民，作秀意味十足。龐畢歐緊接著也公開向平壤喊話，若北韓能採取行動，迅速放棄核武，美國願幫助北韓發展經濟。

川普政府顯然如多數觀察家的分析，過度高估金正恩和解的誠意。（AFP）

但這場朝鮮半島賽局其他配角也不甘被邊緣化。

成功斡旋「川金會」的韓國大統領文在寅本月22日就將先訪問白宮，向川普說明「文金會」的成果。文在寅深知川普的性格，多次公開將南北韓和解的功勞歸給川普，讓川普樂開懷，白宮也準備以高規格的接待來迎接文在寅，因為後者讓川普創造了前任美國總統都未能達成的歷史任務，就是親自與北朝鮮領導人會晤。此外，日本、中國與韓國也舉行三邊高峰會，共同發表對朝鮮半島最新情勢的聯合立場。

但白宮卻忽略了金正恩另一個政治動作，就是日前他二度密訪中國，而且這次是搭飛機前往大連，據了解再次和習近平會晤。金正恩更是打破上任以來未曾造訪中國的慣例，兩個月內兩次訪問中國，尋求老大哥習近平的加持。因此有人解讀，金正恩此舉是在向長期資助北朝鮮的「老大哥」道別，準備投向「新大哥」美國的懷抱。如此解讀明顯過於樂觀。

川、金兩人為了這場世紀高峰會，都持續擴大戲劇張力，確保這是一場滿足兩造的成功會晤，但檯面下雙方都積極進行外交結盟與角力，施壓對手能夠接受彼此的談判籌碼與底線。

金正恩日前二度密訪中國，而且這次是搭飛機前往大連，據了解再次和習近平會晤。金正恩更是打破上任以來未曾造訪中國的慣例，兩個月內兩次訪問中國，尋求老大哥習近平的加持。（AP）

對金正恩而言，雖然先口頭承諾不再發展核武，並邀國際傳媒見證關閉一座核武設施的行動，但從未在完全放棄核武此一議題上鬆口。北朝鮮勞動黨中央委員會副委員長、統一戰線部部長金英哲更川普派來的特使美國國務卿龐畢歐表示，平壤已經擁有核武軍備，雖然現在要全面發展經濟，但發展經濟的目標與國際社會制裁毫無關聯。這顯示金正恩要的是美國能夠放鬆國際制裁，讓平壤經濟恢復正常，至於棄核一事，仍然有意以拖待變。以美韓軍演為由，威脅退出「川金會」，只是預先鋪陳的拉抬談判聲勢與籌碼手段之一。

川普雖深切了解平壤的企圖之一，就是要美軍撤出朝鮮半島，這背後也有著北京的盤算。因此華府早就與韓國口徑一致，駐韓美軍65年來已成為維護區域和平穩定的重要力量，是美韓同盟優先考慮的事項，應由美國、南韓共同討論，不須與北韓討論，也不會是「川金會」的議題。白宮一方面先打預防針，另一方面則是在棄無化核議題持續強調「完全地、可驗證、不可逆」的原則，而且需要國際社會「健全的驗證計畫」。

但此一最新情勢發展證明，金正恩非但無意琵琶別抱，反而可能和習近平套好招，希望達成各自目標。至於文在寅不過只是金正恩利用的工具。但此一變局也讓近來沈迷於金正恩和解動作的國際傳媒和分析家認清金正恩的真面目，凸顯川普陣營過於樂觀的自大心態。雖然川普先前也曾嗆聲，若和金正恩談不攏，他也不惜翻桌走人，但這幾週以來，白宮刻意操作的良好氛圍，受到金正恩的出招，將讓川普顏面盡失。這場漫長的賽局，看來才剛剛才開始。