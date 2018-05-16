魔幻拉美》鐵道：經濟．政治．文學（下）

安地斯山風光明媚，然而，在鐵道開通之前，旅人只能依賴母騾穿梭山脈，崇山峻嶺，險象環生，加上日夜溫差大，難免有人不敵長途跋涉的勞累而橫屍荒野。鐵路是礦區最佳的運輸工具，也是偏鄉重要的客運工具，那諸多與經濟、政治、夢想、文學有關的記憶，也串聯在鐵道歷史扉頁中。

陳小雀

安地斯山脈從北至南綿延而下，氣勢非凡，並蘊藏豐富礦產。自十九世紀末葉起，鐵路是礦區最佳的運輸工具，也是偏鄉重要的客運工具。不論是南北縱貫、抑或東西橫貫，一列列火車馳騁在海拔兩、三千多公尺高的高原上，儼然時光飛梭，將那諸多與經濟、政治、夢想、文學有關的記憶，串聯在鐵道歷史扉頁中。

從庫斯科（Cusco）發車，途經普諾（Puno），最後抵達阿雷基帕（Arequipa）的觀光火車，車箱內配有豪華餐廳、酒吧、交誼廳、臥鋪，堪稱祕魯境內最迷人的漫漫旅程，火車沿著安地斯山脈奔馳，窗外一幕幕美景飛逝而過，眺望無垠的天空與山巔白雪皚皚，偶遇駱馬、綿羊成群，乍見禿鷹盤旋，車窗外的壯闊宏偉地景，彷彿反映出旅人多愁善感的孤寂情緒，令人不由回味《老鷹之歌》的創作靈感。

從庫斯科發車，途經普諾，最後抵達阿雷基帕的觀光火車，堪稱祕魯境內最迷人的漫漫旅程。（anywhere.com）

安地斯山風光明媚，然而，在鐵道開通之前，旅人只能依賴母騾穿梭山脈，崇山峻嶺，險象環生，加上日夜溫差大，難免有人不敵長途跋涉的勞累而橫屍荒野。鐵道興建有其正面貢獻，尤其對旅客而言是既快速且安全的交通工具。在拉美眾多的鐵道中，以「橫貫安地斯山脈鐵道」（Ferrocarril Trasandino Los Andes-Mendoza）最為傳奇，那是一條往返於智利洛斯安地斯（Los Andes）與阿根廷緬多沙（Mendoza）之間的鐵道，總長248公里，於1910年正式營運，到了1984年吹起熄燈號。

「橫貫安地斯山脈鐵道」是一條往返於智利洛斯安地斯與阿根廷緬多沙之間的鐵道，總長248公里，於1910年正式營運，到了1984年吹起熄燈號。（http://culturademontania.org.ar/）

這條鐵道由胡安･克拉克（Juan Clark，1840-1907）與馬迪歐･克拉克（Mateo Clark，1843-1929）兩兄弟所計畫興建。兩兄弟的父親詹姆士･克拉克（James Clark，1802-1852）是蘇格蘭人，於1827年移居智利瓦爾帕萊索（Valparaíso），任職於斯威爾與派翠森（Swell & Patrickson）企業，後來被公司派到瓦斯科（Huasco）礦區工作，負責礦區軌道車興建計畫。詹姆士娶了一名阿根廷籍的寡婦，兩人共生了五個兒子。這一家人的際遇相當戲劇性，在詹姆士過世後，生活曾一度相當拮据，而五個兒子中有三個相繼英年早逝，後來，排行老二、老四的胡安與馬迪歐在1860年代合開公司而致富。

胡安･克拉克（左）與馬迪歐･克拉克（右）。（圖：網路）

在事業有成之後，克拉克兄弟投入音樂、電報、海運與鐵道等行業，並於1870年提出橫貫安地斯山脈的鐵道興建計畫。這項計畫在彼時相當大膽，克拉克兄弟除了必須遊說兩國政府及國會的支持之外，還得找大企業共同投資。起初，計畫進行不順利，工程艱巨，資金匱乏，兩國邊界畫分不清，以及兩國彼時紛擾的政治氛圍，諸多問題均不利工程進行。在克拉克兄弟的努力之下，阿根廷那端於1887年開始興建，智利則延至1889年才開始。胡安･克拉克於1907年過世，來不及看到鐵道開通，這項計畫更導致克拉克兄弟破產。1910年四月，「橫貫安地斯山脈鐵道」終於完工，並以紀念兩國獨立百年的名義，盛大舉行通車儀式，而克拉克兄弟贏得火車之友的美稱。

「橫貫安地斯山脈鐵道」依智利、阿根廷路段，分屬兩家私人企業經營。自營運以來，最初的二十年間獲利頗高，平均每年客運量逾十萬人、貨運量則有兩萬五千噸之多，而鐵道帶動沿線地區的經濟發展，同時促進人口成長。然而，好景不長，1930年代的經濟大恐慌重創營運；此外，1934年一場大雨沖毀阿根廷境內的路段，卻因缺乏資金修復而使整條鐵道中斷長達十年之久。兩國政府於1944年接管鐵道，並進行現代化工程，讓這條鐵道重新開通。不過，終究不敵經濟蕭條，客運部於1979年結束服務，貨運方面則勉強支撐，直到1984年正式劃下句點。

橫貫安地斯山脈鐵道工程艱巨，資金匱乏，兩國邊界畫分不清，以及兩國彼時紛擾的政治氛圍，諸多問題均不利工程進行。在克拉克兄弟的努力之下，阿根廷那端於1887年開始興建，智利則延至1889年才開始。（http://culturademontania.org.ar/）

如史詩般的建設工程，又戲劇化的結束營運，「橫貫安地斯山脈鐵道」對智利、阿根廷兩國的文學家而言，不僅是旅行記憶，尤其火車沿途經過變化多端的地景，藍天、白雪、峭壁、激流…… 啟發文人的開闊胸襟與敘事筆觸，其中包括1945年榮獲諾貝爾文學獎的智利女詩人佳布蕾拉．密斯特拉（Gabriela Mistral，1889-1959）。

佳布蕾拉鍾愛搭乘「橫貫安地斯山脈鐵道」，而她也曾深愛一名鐵道雇員，她觀賞安地斯山脈的獨特方式，以及與鐵道的浪漫情懷，日後一一化為不朽詩作。正如她藉《死亡的十四行詩》（Los sonetos de la muerte）所抒發的情境：