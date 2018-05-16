一級嘴砲》迷茫時代的種田人

在今天這個時代裡，產業內的問題也不會再有標準答案，整個社會正在快速變化，而這個變化的方式也一直在變化，我們能做的就是捨棄成見，對於新的事物保持開放的態度。

一級嘴砲技術士

這幾年的農業進修裡，最熱門的應該就是「行銷」類講座。以前追求多媒體影音，大家田裡忙完還要去上影像編修；隔個兩年網路購物興起，大家又忙著去理解電子商務。最近則流行故事行銷，咱們農委會的官員起了個頭，說了一個倉儲業者偽裝成菜蟲的故事，希望大家傳唱接力、流芳百世。田裡的生產已經不是很穩定，又鼓吹眾人學東學西，搞得第一線的農民非常焦慮。

台灣的網路普及大概是在2000年之後的事，電腦從工具變成家電，網路線從銅纜變成光纖，消費型態也從郵購變成網購。緊接著智慧型手機問世，大家從實體店面轉向行動消費，網路商城、臉書社團、LINE群組、自媒體，消費型態在短短二十年間不斷地進化，大家都還沒弄清楚眼前的，下一個就緊接著出現。面對這樣的時代洪流，我們應該抱持著什麼樣的態度？

我想，第一件要做的事情就是「承認以前學的東西都沒有用」。

因為在工具和介面都不斷地變化的今天，沒有人能夠明確地告訴你「行銷」是怎麼一回事？到底要怎麼行銷才會賺錢？就算請來了第一線的業者傳授心法，往往沒多久之後他們自己也遇到了問題。例如一間做生鮮物流、一間是冰品加工，兩位經營者都是商業類雜誌的常客，兩邊卻在去年皆因資金周轉問題而趴下。

在工具和介面都不斷地變化的今天，沒有人能夠明確地告訴你「行銷」是怎麼一回事？到底要怎麼行銷才會賺錢？就算請來了第一線的業者傳授心法，往往沒多久之後他們自己也遇到了問題。（圖：網路）

上述兩位經營者的演講我都有到場，看著人家的意氣風發，實在是農業圈少數的榜樣，但起落如此快速，大家都一片茫然。我們業者不斷進修就只求跟上時代的腳步，到頭來卻發現，以往傳統教育的老師台上講、學生台下聽的方式根本沒用，這個時代的「學習」並沒有教科書，也沒有固定的套路與答案。就算我們非常積極，利用農閒的晚上、週末時間到處聽講，也只能獲得片段、不確定的知識。

以往的學習、以他人為榜樣，說的是效法他人的優點和專長，你做什麼，我跟著做什麼。例如以前家裡的長輩總會告誡你，要多學學隔壁家的誰誰誰，人家放學回家後花了多少時間在讀書，一旦你跟著照做，你的成績會有那誰誰誰的好嗎？別鬧了，這是不可能的事，大家都是過來人。今日社會所說的學習，真正要學的他人的「觀點」，要問的是人家「為什麼」要這麼做，而不是只看人家做了什麼，盡可能全面性地理解他人的想法與條件，以他人的案例來思考自己的處境。這個時代所說的學習，是把他人當成一盞燈，照亮自己前方的道路，而不是讓自己成為那盞燈。

正當眾人都往右跑，此時往左走也可能是正確的選擇。

我認識的幾位農漁牧業的優秀經營者當中，有幾位就是不理會外界的流行，也不去營造自己的媒體光環，他們只專心於自己的產業分工。 例如一位種瓜的朋友，在大家流行打造個人品牌的時候，他專心把農產品的良率提高，改善作業環境，減輕僱工們的勞力負擔，他追求的是自己生產端的效率提升，他的工作就是把品管做好，至於行銷什麼的，那就交給專業的銷售業者去負責。對他來說，較高的良率會帶來生產成本的下降，嚴格的品管也讓自己具有更多的議價空間，就算進入了電子商務時代，他這樣的農民一樣可以做好自己的生意、打造自己的金字招牌，他並不用自己去成為水果商，在自己不熟悉的戰場與其他人競爭。身為一個優秀的生產者，網路來了，只會給你更多的曝光與合作機會。

比起專業分工，另一種形式就是塑造自有品牌，從生產到銷售全包的新形態分工，不管是哪一種，兩個方式都有人能夠做的很不錯。至於你說哪一種才對？我認為兩邊都對，這個時代裡並沒有什麼是必然的對或錯。有些人能享受極高的媒體光環，有些人則在角落穩健地做生意，把自身的專精發揮至極，讓一家人衣食無虞，這又有什麼對錯可言？不論是大刀、小刀、菜刀、柴刀、美工刀還是手術刀，身為刀具，首求的就鋒利，其次才是用在各種不同的場域。

中國知名的飲料店，有著水果界的星巴克之稱號的「喜茶」。 （作者提供）

在今天這個時代裡，產業內的問題也不會再有標準答案，整個社會正在快速變化，而這個變化的方式也一直在變化，我們能做的就是捨棄成見，對於新的事物保持開放的態度。像我是做設施草本切花的，我會去向蝴蝶蘭業者學習農場的管理，向畜牧業的學習生意經，向做冰箱的學習冷鏈技術，向醫生學習簡報的技巧，跟賣飲料的學習鮮果的供銷，在今天腳步如此快速的商業環境裡，一旦我們的認知越來越多元，也許我們就不再那麼迷茫。