博硯「說」法》改變中華電信的體質才是解決 499 之亂的根本

《黨政軍條款》的出現，係因老三台之故，原本立法的目在於確保國家不致影響言論市場，於是管制的措施變成管制股份，而不是管制具體行為，顯得因人涉事，於是在此條款影響下，中華電信看起來官不官、民不民。民營化20年後，民眾對中華電信的印象還是停留在20年前，除了中華電信尚有極大的努力空間外，政府也應該要思考到底打算讓這間公司往哪裡走？

胡博硯／東吳大學法律學系副教授

母親節剛過，網路上瘋傳一張漫畫：母親節最好的禮物就是幫媽媽辦中華電信499專案。這幾天各個中華電信門市從早到晚充斥排隊的人潮搶辦499專案，並且怨聲四起。這個499之亂已被譽為媲美今年初的衛生紙之亂。這一切之亂起因於最早中華電信推出了499軍公教專案，即凡是軍公教人員可以以每月499元的價錢，享受到4G行動上網流量無限制的服務。而這樣的服務，過去幾年間，用戶每個月都必須負擔超過千元以上的費用才有辦法享受。

中華電信一開始單純只針對軍公教且是新辦用戶推出上述方案，不料活動一出引來各界非議，最後的結果是開放一般新辦理的客戶也能辦理，但以前的舊客戶馬上成了冤大頭，只好花時間排隊搶辦這個限時專案，只不過換算下來有些舊客戶需要付出高額違約金才能解約辦新方案。關於違約金也有學者指出過高的違約金額，可能有違反《消費者保護法》的疑慮，但要適用也必須到了法院。

如果我們把這個499之亂看得更長遠一點的話，就會發現這個亂源恐怕不是出自於中華電信本身，而是一場電信市場的價格大戰。

如果我們把這個499之亂看得更長遠一點的話，就會發現這個亂源恐怕不是出自於中華電信本身，而是一場電信市場的價格大戰。（記者王藝菘攝）

此前，line Mobile與遠傳電信合作推出「終身499元不限速上網吃到飽」方案，用這個價格打亂了各家電信業者的佈局，此價格一出，導致中華電信與台灣大哥大的客戶大量流失，如果不加入這場價格大戰，最後的結果應該可以想像的到。

不過，回到中華電信本身，這三間電信公司中，只有中華電信是唯一擁有官股的國營事業，在過往的經營策略上，總讓外界批評不夠靈活，而這次的499吃到飽之亂始於一個莫名其妙的促銷方案，這個促銷方案推出之時就引發爭議，然而，在戰火蔓延之際顯然中華電信的應變能力也不足，只不過，對客戶而言，倒是見怪不怪了。

沒想到電信局在民營化20年後，印象還是讓民眾停留在20年前，除了中華電信尚有極大的努力空間外，政府也應該要思考到底打算讓這間公司往哪裡走？

前不久有一則新聞，提及美國的電信市場中，第三大及第四大電信營運商分別為Sprint與T-Mobile，T-Mobile為存續公司，母公司為德意志電信，前身是德國郵政的電信部門，成立時間與中華電信相仿，但是民營化之後，已發展成為了一間跨國的大型電信集團。相較之下，中華電信到了現在仍受黨政軍條款的附隨效果影響。《黨政軍條款》的出現，係因老三台之故，原本立法的目在於確保國家不致影響言論市場，於是管制的措施變成管制股份，而不是管制具體行為，顯得因人涉事，於是在此條款影響下，中華電信看起來官不官、民不民。只是，隨著三台的改制，法規早該與時俱進加以調整了。