自由開講》蔡英文的兩岸政策真是「一無成果」嗎？！

◎青欣

520將至，蔡政府執政即將屆滿兩周年，近期各家民調數據爭相出爐，當中最令人關注的議題之一係為兩岸關係與台灣的國際空間。

細數過去兩年來，台灣在國際上的空間受到壓縮，聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加等三個「被斷交」事件；台灣演藝、影視、作家等傑出人才被迫在媒體上因為自己的國籍道歉，才使得演出或作品放映、出版的機會；收買台灣統派團體，濫用台灣民主自由，假言論自由之名，行統戰與騷擾社會秩序之實。

中國對台施壓、步步進逼的惡劣手段早已「族繁不及備載」。

面對美中貿易衝突，許多人悲觀（或諷刺）地認為，台灣只是大國博弈的棋子。在這樣的國際現實下，民進黨政府做了什麼事？

不管喜不喜歡蔡英文，至少她做了一件讓國際社會肯定的事：面對中國的文攻武嚇，並未像陳水扁一樣，用過激的言論還擊，藉此出口轉內銷，作為操作國內政治的工具。

520將至，蔡政府執政即將屆滿兩周年，近期各家民調數據爭相出爐，當中最令人關注的議題之一係為兩岸關係與台灣的國際空間。（資料照）

許多人誤以為，這是蔡政府軟弱的表現，實際上蔡政府是隻「喝水的烏鴉」。

伊索寓言中，烏鴉為了喝到瓶中的水，耐心地用一顆顆的石子使水面上漲，最終順利喝到瓶中水。「新南向政策」正是政府這兩年來大力規劃與推行的政策，試圖翻轉「雞蛋放在同一個籃子裡」的危險困境。

中國不斷對我文攻武嚇，進行國際圍堵，壓縮台灣在國際的曝光度，但兩年來，越來越多國家為台強力發聲、支持台灣，批評中國的惡質手段。

中國的惡劣行徑，對比台灣的冷靜、維護台海和平，誰才是區域的麻煩製造者？

為能達到國家長治久安，執政者必須花費時間與心力，不能同門外惡霸起舞。蔡英文政府擺脫陳水扁的兩岸模式，以「溫柔且堅定」的態度，穩步往前。這樣的執政風格，表面看似消極軟弱，卻是最安全也最有智慧的路。

這種做法，不同於馬前總統的外交休兵，及一面附和中國的政治原則，蔡總統的理性與冷靜思維，強調「對等、相互尊重與不涉政治前提的互動」的兩岸關係，難道不也是台灣民眾認知的公約數嗎？

台灣的外交政策唯有穩紮穩打，方能長久維持。在兩岸及外交成果上，民眾可能無法立即「有感」，但若政府及人民都能有足夠的智慧及耐心，台灣終能達成目標，有效提升台灣的經貿實力、國際能見度與國際參與。這樣的成果，不是天方夜譚，而是現在進行式。





（自由作家）

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