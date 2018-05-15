自由開講》評賴院長的「搶救低薪」大計畫

◎賴振昌

面對台灣勞工的低薪問題，賴清德院長召開 「我國薪資現況、低薪研究及其對策記者會」，分別就短中長期提出各種改善方案。首先就中長期而言，賴院長表示「要提高薪資最重要的工作就是增加投資、加速產業升級。台灣當前經濟最重要的問題還是投資不振，當公私協力、增加投資機會，自然工作機會增加，低薪問題可望解決」。這樣的說法除了點出問題與方向之外，並沒有提出具體的獎勵措施與誘因，可以說是「說了等於沒說一樣」的空洞。更何況解決台灣低薪資水準現象，除了「投資」以外還有「分配」的問題。

面對台灣勞工的低薪問題，賴清德院長召開 「我國薪資現況、低薪研究及其對策記者會」，分別就短中長期提出各種改善方案。（資料照）

因為早期台灣經濟以勞力密集產業為主，當時的勞力是一項重要的生產因素，因此勞工在面對經濟發展成長時，有較多的份量可以參與經濟成果的分配，所以較有可能獲得加薪的機會；但隨著台灣經濟發展轉為資本密集、技術密集產業時，勞動力生產因素的重要性就相對地降低了，自然也會降低了它對經濟發展成果分配的發言權。這也是近年來台灣股市上萬點、經濟成長率一再的上修‧‧‧，勞方的薪資水準卻一直無法上升，而資方分配到的股利、利息一直增加的主要原因了。

其次就解決低薪的短期工作方面，行政院則有5大政策，包括公部門主動加薪、提高時薪、薪資列入政府採購及頒發獎項加分項目、鼓勵企業加薪、薪資透明化等。其中公部門主動加薪等措施都很具體可行，但須注意不可重蹈22K政策失敗的覆轍。現在大學畢業薪資22K的由來，就是教育部於2009年推出的「由各公私立大專校院媒介各校95~97 學年度大專畢業生非在學學生之待（ 失） 業人員至企業實習」計畫的結果。 當時政府為了降低青年的失業率採取的短期措施，結果卻產生22K薪資行情的「定錨效果」，把年輕人的薪資水準往下拉，迄今過了那麼多年仍無法改善的困境。

至於鼓勵企業加薪、薪資透明化等政策，在記者會上則似乎看不到任何具體的鼓勵措施，恐會又流於道德勸說的方式。建議可採租稅獎勵方式辦理，凡薪資水準達個別行業前二分之一以上或一定標準者，所得稅申報時得以一點五倍認列薪資費用，以資鼓勵企業提高員工薪資給付。既然是鼓勵性質並非強制要求，企業就沒有反對的理由；而且採用各種行業各自比較的方式進行，自然可以排除不同行業別之間的薪資水準差異，沒有違反租稅中立原則，也可以促使企業提高競爭力，來爭取給付較高薪資空間的可能性。此外，透過減稅來引導企業提高薪資水準，固然政府必須面對減稅帶來的稅收減少風險，不過依據財政部公布資訊，我果已連續三年有超過千億元的超徵稅款，相關的稅損應該仍是在政府財政收支可以容忍的範圍之內才是。

台灣勞工的薪資停滯在十幾年前的水準，與鄰近相關國家比較顯屬偏低，致使國內人才不斷外移，經濟景氣長期低迷不振，早已是不爭的事實了，以前相關單位每忌憚於物價波動，而投鼠忌器並未有積極作為措施。今天行政院願意正視這個低薪問題，提出各種解決方案，值得國人給予肯定與支持。

（前臺北商業大學校長、台聯立法委員）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com