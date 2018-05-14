自由開講》從新北社工再受暴力毆打談起

◎黃劍峯

針對新北市家防中心男社工日前與虐兒家屬訪談結束後，遭受家屬糾眾圍毆致牙齒斷裂、身體多處挫傷一事，新北市社工師公會表達對受傷社工的關心，並對施暴的家屬表達嚴厲的譴責，不容許暴力傷害加諸為受虐兒少努力重建之路的社工身上。

新北市1名男社工師（左3）處理兒少保護安置案件，遭到孩子的家長友人毆打成傷。（新北市政府社會局提供）

保護性社工在面對高風險家庭的處遇過程中，特別是虐兒家庭相關人員的接觸互動，自身常處於不可預知的風險情境裡，甚至生命的安全亦常受到嚴重的威脅，從新北市政府的統計數據中，逐年攀升的新北市社工遭受人身安全威脅，顯現問題的嚴重性。

事實上，不管是市府公部門的社工，亦或是民間單位的社工，在從事高風險家庭服務的處遇中，社工執業安全是公私部門的組織不可漠視的服務管理環節，加強社工人身安全教育、提供防身配備、高危機個案處遇的警政配合，提供保護性社工津貼、心理創傷諮詢支援及團體意外險的保障等等相關的配套必須落實，才能有效減少社工受到傷害。

從事兒童保護業務的社工，在面對受虐兒少的處遇時，常得面臨兒少心理創傷影響，情緒行為問題等，其衝擊壓力非外人可以理解想像，然而在與受虐兒少家屬工作時，社工須面對暴力威脅的陰影，如同受虐兒少般的處境，試問這樣的壓力誰能承受？

事件發生後，欣見新北市政府啟動相關的關懷及處遇機制，訴諸暴力的人員很快遭破案逮捕。傷害告訴以證人身分進行筆錄的進行，婦幼隊協調派出所將證人身分個資保護，並啟動後續司法程序的協助，此創舉希望能減輕保護性社工一旦需要成為證人時，個人個資的揭露，所衍生的個人及家庭的威脅風險。

事後的補救之後，我們需要省思的是當一個熱血的社工，在受到暴力傷害的威脅時，自身的工作壓力及家庭可能遭受的衝擊陰影，其代價誰能承擔？事前的預防宣導及社會再教育是政府、公私部門單位及專業社工必須再持續努力的地方。台灣的兒童保護推動已超過三十年，但這個社會再怎麼進步發展，層出不窮的兒虐事件，卻仍一再發生。根據衛福部的統計數據顯示，2017年兒虐人數達4,135人，每天有11-12位孩子遭到虐待，每2小時就增加一名受虐兒，在受虐類型中，遭到身體虐待及不當管教超過五成（55.7%）、其次為疏忽照顧20.0％這逾七成的兒少受虐事件，您我都可能因為多一點關心而杜絕或終止繼續發生。「社區」是兒少除了家庭外最常接觸的生活圈，民眾只要在社區中發現兒少有異常狀況或行為，多一點關心、發揮雞婆心，適時協助或通報，都有可能避免憾事。

根據衛福部的統計數據顯示，2017年兒虐人數達4,135人，每天有11-12位孩子遭到虐待，每2小時就增加一名受虐兒。（資料照/圖擷自UnicefUK Youtube）

與其發生兒虐憾事後的社會及服務成本，投入預防工作才是根本之道，希望社會各界攜手宣導兒童保護的重要性，擴大與社區鄰里一起行動，從友善兒少做起，發揮社區關懷力量避免兒虐事件持續發生，保護性社工當然能降低受暴力威脅對待的機會。

（新北市社工師公會理事長・家扶基金會大同育幼院院長）

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