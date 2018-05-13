自由開講》社會上到底還有多少「陳樹菊」？

◎陳振

據報導，前總統馬英九日前與陳樹菊一起參加一場音樂會，兩人在談話時，陳樹菊表示自己過去不敢投票，怕選錯人，但有投給馬英九。她說到 「很多朋友也說她常跟馬英九見面，『可不可以叫他再出來選一次總統？』」馬英九則是笑而不答。有些網友因此批評陳樹菊。

馬英九（左二）、陳樹菊（右二）一起參加音樂會。（資料照）

陳樹菊之所以投票給馬英九，並鼓勵他再次參選，主要原因是，許多純樸卻無知的台灣人，對於人家給予的小恩惠都會感激在心，陳樹菊其中之一，網友不必苛責。

回到2010年5月，當《時代》雜誌邀請陳樹菊赴美參加晚宴時，時任總統的馬英九曾經給予各種協助。之後，馬英九還特地到台東中央市場拜訪陳樹菊，並購買價值2萬元的蔬菜。陳樹菊當時說「賣菜一世人 （一輩子），他 （總統）購買最多錢」。然而陳樹菊可知這些錢是馬自己賺的，還是「借花獻佛」？

據報導，馬在台北市長任內的特別費與總統任內的國務機要費，每年幾乎都花完，其總統任內，國務機要費比扁在總統任內增加一千萬，其中特別費曾花在自己生活日用品與狗飼料，國務機要費曾招待國民黨黨政要員聚餐或看電影。此外，婦聯會曾捐贈給馬英九創立的「新台灣人文教基金會」3筆共1100萬元的捐款，而連戰等國民黨高官的「xx基金會」也都能雨露均霑、

這些錢可都是以前加工區女工的血汗錢，為何都跑到國民黨人的荷包內？國民黨有龐大黨產、眾高官也一個比一個有錢，為何還能獲得婦聯會「假公濟私」的捐贈？若非解嚴，國民黨永遠不會讓人民知道，但是還是有許多類似陳樹菊的人，沒有時間也沒有興趣去了解這些，從而在選舉時做出智慧的判斷。

陳樹菊是本省籍人士，沒有明顯的政黨偏好，長年在偏鄉和底層為生活而奮鬥。馬英九則好似她的對照組，外省籍，很早就加入國民黨，在相當優渥的環境中成長，而且一路上幾乎沒受到什麼挫折就爬到總統的高位。統派人士說，這些差異，對某些人而言，就算不心懷憤恨，也會覺得非我族類，但對陳樹菊而言，這一切可能都不重要，因為，受人點滴之恩就要湧泉以報，見面三分情，別人對我友善，我也回報以善意，這是待人處事的基本道理。他們認為這就是「台灣價值」！

陳樹菊是本省籍人士，沒有明顯的政黨偏好，長年在偏鄉和底層為生活而奮鬥。（翻攝自BBC）

許多純樸的台灣人，就這樣被他們表面的小恩小惠所欺騙，以前兩蔣就是如此。媒體由於畏懼國民黨的威權管制，不時報導兩蔣如何親民、愛民，還有許多本土民間友人，可說鋪天蓋地宣傳兩蔣的「德政」，卻故意忽視他們的黑暗面，例如他們在二二八事件、白色恐怖與美麗島事件中所扮演的角色，即使是現在，民智雖已大開，相信還是有許多忙於工作賺錢養家的社會底層人士不知道，陳樹菊女士就是其中之一。陳樹菊對馬英九的態度也是如此。她只知道馬曾幫助過她，卻不知他的黑暗面，如他對扁與黨內同志的政治迫害，這些社會底層人是不會注意這一些事，甚至被部分媒體誤導是政黨惡鬥。

類似陳樹菊這些與世無爭的社會底層人士，沒有時間也沒有興趣去了解以前台灣社會到底發生什麼事，她們只要知道今天有錢賺就好，有飯吃即可。對她們而言，白色恐怖到底有多恐怖？陳澄波、張七郎、陳文成與鄭南榕等人是誰？他們又是怎麼死的？陳樹菊等這些社會底層人士是沒有興趣去了解的，有時還被誤導那些人是企圖「顛覆」國家的「叛亂犯」，如同當年許多人對美麗島人士的印象一樣。

台灣價值當然包括清廉、勤政、愛鄉土，還有感恩與報恩的心，此外，自由、民主、人權與法治等也不可或缺，因為這些是國共兩黨原本所沒有的東西，台灣之所以有自由、民主、人權與法治，是許多民主人士奮鬥與犧牲的結果，否則現在肯定還是專制獨裁的恐怖社會。

統派人士將台灣價值窄化成這些小恩小惠，卻繼續欺騙社會底層人說，只有他們關心社會底層人士的辛苦，可說是「黃鼠狼給雞拜年」，而有些無知民眾真的都被騙了。

（教師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com