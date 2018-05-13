自由開講》從我所認識的「反管」台大生潘儒鋒，談「新五四運動」

◎蘇信宇

五月四日，自稱「新五四運動」，實際是「挺管」的活動，在台大舉行。台大資管系的學生──潘儒鋒，在自己的校園，遭到68歲、非台大畢業，自稱只是「路過」又只是「順手」繫上「黃絲帶」，但堅稱自己不是挺管人士的──前駐韓外交官劉順達拉扯衣領而受傷。台灣社會又因為部分媒體的斷章取義，將事件操作成「自掐」而失焦，在事件沉澱幾天之後，筆者身為潘儒鋒的朋友，在徵求他本人的同意後，透過線上採訪，補充第一手資料後，決定從我所認識的潘儒鋒，談談「新五四運動」。 反管的台大潘姓學生（白衣男）遭挺管人士前駐韓外交官劉順達抓住衣領，雙方發生衝突。（資料照）

認識潘儒鋒，是在太陽花學運期間的課輔教室。筆者當時是台大國發所的研究生，儒鋒是台大資管系一年級的學生。在聊天的過程中，頗驚訝他在高三到大一這兩年間，就開始關注甚至親身參與了關廠工人、洪仲丘、國道收費員事件到太陽花學運等。有別於一般高三到大一年紀的學生，過著讀書、打打電動的生活，筆者看到了一個關注社會議題、積極公民參與的有為青年。

儒鋒站正中間。筆者右二。另外三位都是台大的學生。（作者提供）

在學運之後沒多久，筆者離開母校，到南台灣工作。儒鋒則繼續在台大讀書，彼此仍透過臉書更新狀態，他所關注的社會議題從，核四、反課綱、南港瓶蓋工廠、死刑存廢、婚姻平權、勞基法爭議、轉型正義、年金改革、大學法改革到「校園自治」，即使2014、2015兩度參與學生代表落選，仍鍥而不捨，終於在2017年當選。試問，一個原本就極為關注社會議題，並熱衷參與的青年，同時也具有台大學生代表的身分，當母校的校長因為遴選爭議而難產，豈有不關心的道理？

筆者詢問，參加「新五四運動」前，是否有什麼計畫與想法？儒鋒本人表示：「我是純粹去表達另一種聲音。當天我與一眾夥伴（約二十餘人）自台大小福出發，一路搖鈴仿師公送葬儀式，並在現場焚香祭拜、招魂、灑水灑米祭鬼神，要表達台大「法治已死」的訴求。為了不與民眾起衝突，所以我也不選擇在傅鐘正前方，而是在旁邊演戲。至於媒體曲解本人說「諷刺現場群眾都是髒東西」，實屬挑起對立之說。演完戲以後，其中一位夥伴抓起「管公中閔純潔騙殺全國」之布條往傅鐘正前方，與黃絲帶運動群眾發生口角，本人即刻上前以身體為人牆，欲助夥伴脫離，不想遭劉姓老翁扯住衣領，爾後試圖掙脫時腰傷復發，加以先前掐頸的不適感，在老翁放手後失去平衡倒地。」

儒鋒本人表示：因其中一位夥伴抓起「管公中閔純潔騙殺全國」之布條往傅鐘正前方，與黃絲帶運動群眾發生口角，本人即刻上前以身體為人牆，欲助夥伴脫離，不想遭劉姓老翁扯住衣領。（圖擷自YouTube）

反管的台大潘姓學生在被拉扯後，一度倒臥在地。（資料照）

在事件爆發後，影片畫面被部分媒體刻意剪輯，操作成「自掐」、「自摔」，試圖帶風向，並用定格畫面的照片，把儒鋒冠上「自掐哥」、「戲精」等汙名，真正台大學生對於「管案」的聲音，全部被糞水掩蓋，只剩下校外人士「乞丐趕廟公」的臭不可聞。筆者認為，這就是部分媒體長期以來的抹黑手法，讓讀者沒有意識到問題的核心。試問，如果今天是一個校外老翁進入女校，試圖拉扯女學生的衣領，不論主觀上老翁是否有性侵的意圖，該女校生因為被拉得快窒息而表情痛苦，不論最後摔倒的那一個瞬間，是因為老翁暴力拉扯，或是重心不穩，又或是舊傷復發而摔倒，這似乎都不是問題的核心吧？重點是，為何女校會有一個校外的老翁來鬧事又對女學生動手動腳呢？場景轉換到台大，不論老翁主觀上是否有「強制罪」的犯意，客觀上粗暴的出手拉扯學生的衣領，就應該受到最嚴厲的譴責了吧？難道今天儒鋒剛好不是女學生且長得人高馬大，在自己的學校，和平地演戲，表達訴求，即使被號稱支持「校園自治」、「言論自由」的校外老翁動手動腳，還保持風度未反擊，社會主流風向居然不譴責加害者，而是檢討被害人？未免也太荒謬了！

在事件爆發後，影片畫面被部分媒體刻意剪輯，操作成「自掐」、「自摔」，試圖帶風向，並用定格畫面的照片，把儒鋒冠上「自掐哥」、「戲精」等汙名，真正台大學生對於「管案」的聲音，全部被糞水掩蓋，只剩下校外人士「乞丐趕廟公」的臭不可聞c

事件爆發後，有人從儒鋒臉書截圖，「我需要幾個人來幫我錄影，如果我被動手我才比較好領年中獎金」，想用臉友間私下比較戲謔的對話，再進一步將儒鋒抹綠成有錢領的「綠衛兵」，試圖瓦解學生參與社會運動的自主性與正當性，筆者覺得啼笑皆非。試問，如果一個沒有是非價值，純粹以「年終獎金」多寡為目標的台大生，真的想賺錢，也應該效法台大畢業的學長「炳忠哥」吧？隨隨便便領中共的「稿費」就有20萬美金，老爸「不小心」就可以丟掉2萬美金！部分媒體，用放大鏡看儒鋒的私人臉書，看到「年終獎金」就見獵心喜大幅報導，至於「炳忠哥」的20萬美金稿費，作為媒體的責任呢？還是背後還有高層下令，點到為止即可，不宜深入追查？可能也會有人說，不是所有人都像「炳忠哥」「胸懷大志」，也許只想賺點小外快，領領500。筆者必須說，一個台大管理學院的高材生，出去應徵英文、數學等一對一家教，行情大約是一小時600-1000元之間不等，我所認識的儒鋒也已經幫助好幾位學生考上台大國企、台大地質與北一女中等明星校系，如果真的只想賺500，參加活動，動不動就要半天、一天，風吹日曬還要被校外老翁施暴，相信只要有一點點國中經濟學、機會成本的概念，就可以知道，使用抹綠或用金錢利誘等潑糞手法，來否定學生自主性參與社會運動，是不被社會肯定且唾棄的。

事件爆發後，有人從儒鋒臉書截圖，「我需要幾個人來幫我錄影，如果我被動手我才比較好領年中獎金」，想用臉友間私下比較戲謔的對話，再進一步將儒鋒抹綠成有錢領的「綠衛兵」。（作者提供）

在經歷被校外老翁施暴，部分媒體惡意操作與帶風向後，我問儒鋒，有沒有什麼想說？他僅表示：「沒特別想說的，公理自在人心，真理是愈辯愈明的。相信司法會還我公道。希望社會大眾自重、媒體自律。」筆者離開母校已有數載，感慨校運多舛，自己只能遠距離關心卻無能為力。如果連勇敢站在第一線的學弟被潑糞，都怕惹麻煩不站出來聲援，真的會讓社會以為，那些校外人士所主導的「新五四運動」，就是台大的主流聲音，沉默就是一種默許跟縱容！本文希望讓讀者重新認識潘儒鋒，也希望拋磚引玉，讓更多的台大學生、台大畢業學長都站出來發聲！

（現任歷史補教老師）

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