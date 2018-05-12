Lin bay好油》危機即轉機：俄羅斯的不得不改變、西班牙的主動改變和反動的台灣農業

農業在許多國家往往是弱勢產業，因此政府政策的方向與資金的協助就深深的影響農產業的發展，多數成功的案例都告訴我們，農業想要有價值，農民收入想要得到提升，就是往金流協助、生產提升、通路提升的方向走。眾人雨露均霑的補助，不過是拿納稅人的錢來行政策買票之實，錢發再多也不會改變慘況。

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位居高緯度地區的地理因素影響下，俄羅斯氣候偏冷，雖然尚能生產大宗穀物類農產品以滿足基本糧食需求，但境內能生產生鮮蔬果的區域並不多，加上生產週期短，俄羅斯產的蔬果多在集中夏季幾個月上市，其他的時間只能仰賴進口來填補需求，這使得俄羅斯需要透過海運及陸運進口大量的生鮮蔬果，也成為世界最主要的蔬果進口國。

過去，俄羅斯是水果進口的大國，進口量不斷的成長，在2013年還一度達到64億美金的進口產值，但這一切在2014年都改變了。

出兵烏克蘭克里米亞地區，使得俄羅斯與歐盟諸國針鋒相對，當歐洲國家打算祭出貿易制裁時，俄羅斯搶先對歐盟蔬果進行禁運。從北約盟國的肉類、魚類、牛奶、水果與蔬菜開始。俄羅斯祭出食品進口禁令是兩面刃，食品進口禁令將減少食品的供應量，加上禁令使得盧布貶值，造成物價上漲、人民痛苦。

不過，相對的，要處理過量生鮮農產品的國家也很痛苦，當食品進口禁令生效的時候，原本預計銷往俄羅斯的食品該如何處理？當生產量不變時，需求量若突然巨量萎縮，又無法找到其他需求填補時，就勢必面對降價和調整生產結構，而生產結構的調整也將造成巨額損失。

過去供給俄羅斯蔬菜的波蘭，馬上就受到影響，損失達數億歐元，而禁止進口乳製品時，法國的酪農就更慘了，俄羅斯牛奶進口的禁令，造成法國超過十分之一左右的小型酪農場倒閉，大量的鮮乳只能加工做成起司等乳製品做緩衝，也使得起司價大跌，幾年內竟然造成紐西蘭的部分乳品公司倒閉，進而被中國乳業購買的蝴蝶效應。

食品禁令造成俄羅斯的農業改變

俄羅斯在對北約盟國食品禁運之後，食品只能由非北約國家進口，生鮮蔬果產品由土耳其、埃及、中東國家供應，在遠東則由中國供應，禁運的確造成了民生物資通貨膨脹的問題，但也意外帶起俄羅斯人對於本地食品的消費風潮，選擇變少，加上盧布貶值，本土製的食品反而變得非常受歡迎。

俄羅斯政府面對品禁運的解決方法之一就是提升本土食品產業，大量供應低利貸款給農民，投資農業設備、企業和加工設備，讓農民可以取得低利資金擴展規模，而企業協助加工農產品製成食物，再加上缺少進口食品的競爭，反而使農業和本土食品業產生一波復興。

俄羅斯政府面對品禁運的解決方法之一就是提升本土食品產業，大量供應低利貸款給農民，投資農業設備、企業和加工設備，讓農民可以取得低利資金擴展規模，而企業協助加工農產品製成食物，再加上缺少進口食品的競爭，反而使農業和本土食品業產生一波復興。（Garden Culture Magazine）

俄羅斯本土對乳製品的需求依舊存在，但其他合作的國家不擅長加工乳製品，加上嚴格對走私乳製品的查緝，反而使本地酪農業跟乳品加工業興起，過去因為共產主義而導致俄羅斯的工廠只生產低階的劣質起司，開放進口後又不敵歐洲各國的競爭，此時，乳製品進口的禁令，反而提供本土優質乳製品機會，因為制裁和反制裁的鬥爭，創造出本土農業跟食品業發展的空間，許多俄羅斯農民因此支持普丁，因為普丁，他們才有機會提升本土農業，進而改善生活，也因為國內食品業的進步，輸出到中國跟其他國家的食品數量不斷增加。

不過，俄國雖然有食品的進口禁令，卻沒有設備的進口禁令，在裏海的西側可以生產蔬果農產品的區域，日本人跟荷蘭人都看到這個商機，分別在俄羅斯投資設施農業，開始建構先進的蔬果溫室，荷蘭廠商前年更在亞塞拜然（Azerbaijan）蓋了一間11公頃大的番茄溫室，去年開幕時普丁還前往剪綵參觀。

這個溫室之所以受到重視，是因為這個11公頃大的溫室未來在冬天每個月可以供應俄羅斯超過400噸的番茄。

除了設施的瓜果類以外，俄羅斯當然也沒放過果樹。既然以色列都可以在沙漠生產酪梨，那麼俄羅斯能生產蘋果也是很合理的事情。俄羅斯引進十多萬株蘋果樹苗在高加索山脈附近的區域種植，包含了Gala、Red Delicious、Granny Smith等主流品種，今年約可有8000噸的供應量，雖然還有很大的進步空間，但卻開啟一個可能性。

俄羅斯的農業提升是在「不得不」的背景之下，法律及政策的改變是推動農產業的主要動力，除俄羅斯外，西班牙Almeria地區也是一個因為法律及政策協助而成功升級的例子。

從荒蕪的農村地區轉變成富裕地區的Almeria

西班牙南部的阿爾梅里亞（Almeria）地區過去是典型的傳統農業區，和其他地區一樣都是個看天吃飯的農業區，這裡曾是西班牙最窮困的地方，產業以收入狀況差的葡萄園和沒有競爭力的畜牧業為主，但是經過法規的規畫及政策與農業技術等相關通盤的輔導，經過幾十年的時間，El Ejido這個荒蕪貧窮的地區農村，搖身一變成為大型的綜合型城市。

Almeria的改變。

（http://www.iberianature.com/material/greenhouse_almeria.htm）



如今阿爾梅里亞地區有超過3萬公頃的溫室海，農業科技及設備的投入，讓這個缺水的區域，對於水資源有更好的利用，阿爾梅里亞為巨大的蔬果生產區，每天在這個區域輸出超過400個以上的冷藏貨櫃到各地，和其他西班牙農村荒蕪的現象不同，大量的溫室讓當地的勞動力需求大增，大量的勞動力湧入的結果，使得城市迅速發展。

Almeria的溫室海。

（http://www.amusingplanet.com/2013/08/the-greenhouses-of-almeria.html）



除了灑錢還會搞笑的農委會

農業在許多國家往往是弱勢產業，因此政府政策的方向與資金的協助就深深的影響農產業的發展，多數成功的案例都告訴我們，農業想要有價值，農民收入想要得到提升，就是往金流協助、生產提升、通路提升的方向走。眾人雨露均霑的補助，不過是拿納稅人的錢來行政策買票之實，錢發再多也不會改變慘況，只是我們農業主管機關的主政者似乎缺乏這樣的遠見，對於農業政策的眼光極其膚淺。例如前陣子農委會主委林聰賢說要推動的農漁工來從事農務緩解缺工，沒幾天就被勞動部打臉，法條不符合、法條有困難，就連自家立委都挺不下去；上週才說要推動漁工來協助本月的採荔枝，現在卻只能保留，搞笑了半天，最慘的還是農民，因為没有任何一個問題被解決。

農委會１０７年施政計畫中的「小農新幹線」。

是說，有這樣的主委也怪不得有鬼扯的官員，打開農委會的107年的施政計畫，竟然還可以看到「小農新幹線」這種奇妙的講法，實在不得不佩服這些官員鬼扯的功力，終於在慷納稅人之慨外，又幫這些人找到新的「無用」專業了。