瞭望之窗》台灣如何融入「印度太平洋戰略」？從外交部設立「印太科」談起

設立「印太科」，至少能夠讓外交體系有專門小組來加強與印度、澳、紐等這「印太戰略」的兩個要角關係，搭配北美司、駐美代表處，以及亞東關係協會對日小組等既有機制，深度探索台灣在「印太戰略」中所能發揮的功能。

托克維爾

就在多明尼加與台灣斷交後不久，台灣外交部長吳釗燮利用與媒體座談時，拋出一個外界並未太注意、卻是意義深遠的宣示。吳釗燮表示，為因應當前國際趨勢，外交部將新增7名人力，在亞太司下新設「印太科」，統合處理澳洲、紐西蘭與印度業務，「讓戰力發揮出來」。

吳釗燮此一決策機制的調整，體現蔡英文總統任命他接下此燙手山芋的戰略思考，畢竟他出身民進黨，又曾擔任唯一民進黨籍的駐美代表，明瞭在美國總統川普去年11月訪問亞洲時，揭櫫所謂「自由開放的印度太平洋」戰略的重要性。設立「印太科」，至少能夠讓外交體系有專門小組來加強與印度、澳、紐等這「印太戰略」的兩個要角關係，搭配北美司、駐美代表處，以及亞東關係協會對日小組等既有機制，深度探索台灣在「印太戰略」中所能發揮的功能。

當然，如果此一機制能夠設在國家安全會議層級，納入台灣政府相關情報與外務單位，協調統合統一策略與步驟，將更能發揮團隊戰力。吳釗燮先前已經擔任過國安會秘書長，具備如此戰略思維高度，至少先在外交建立如此新的機制，有助於決策建議的形成。

吳釗燮表示，為因應當前國際趨勢，外交部將新增7名人力，在亞太司下新設「印太科」，統合處理澳洲、紐西蘭與印度業務，「讓戰力發揮出來」。（本報資料照）

時機和氛圍也是另一重點。

自從川普宣佈「印太戰略」後，今年4月美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚（Alex Wong）是首位訪問台灣的美方官員，他還公開強調「台灣是印太區域的典範」。黃之瀚訪台，加上去年12月川普政府首次公佈「國家安全戰報告」，特別強調將依美國的「一個中國政策」與「台灣關係法」來維持美台的強韌關係，同時依據此一承諾，提供台灣在防衛與嚇阻威迫方面的合理需求。蔡英文政府立即公開向美國與日本表達台灣願意成為「印太戰略」的重要參與者。更早公佈的「國防授權法」更建議行政部門考慮美軍軍艦停泊台灣港口。緊接著美國國會通過「台灣旅行法」，川普直接簽署，北京氣憤懊惱，策動後來的多明尼加斷交事件作為懲罰台北的報復手段。

北京愈是透過頻繁軍機繞台、強勢外交打壓、宣布對台31項措施、扶植在台滲透勢力等綜合手段來孤立台灣、弱化民進黨政府，愈是將台灣逼向美國與民主同盟國家的懷抱。而川普政府也愈發重視台灣的戰略價值，川普近期所任命的國務卿龐培歐、國家安全顧問波頓都是「敵中派」，以及啟動對北京的貿易戰，封殺華為與中興等資通訊公司在美國的市場等，皆以中國為戰略假想敵。台灣固然必須謹慎因應，避免捲入美中角力，但卻也可趁此時機彰顯自身價值與重要性。「美國在台協會」（AIT）近日高分貝批判北京阻撓台灣參加今年「世界衛生大會」（WHA）亦是明證。唯如果此時此刻是台灣增強對美關係的良機，「印太戰略」的實際內容與政策演進過程更是台灣外交部「印太科」應該掌握的重點。

根據黃之瀚的詮釋，「自由、開放的印太戰略」內容在於：印太各國必須免受強制威懾，且各國在良好治理、基本權益、透明度及反貪腐等方面，變得更加「自由」。至於「開放」則指涉海空航線、基礎建設、公平貿易、集體安全以及經濟投資等領域。由此可見，它涵蓋多面向的戰略空間，雖未明言，但項莊舞劍，直指中國在南海、一帶一路、軍事擴張與經貿市場不夠開放、設立過多貿易障礙，甚而強制美國企業技術轉移與侵犯智慧財產權等核心議題。

美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚是首位訪問台灣的美方官員，他公開強調「台灣是印太區域的典範」。（中央社）

而另一位在年初被川普提名、並獲參議院通過的美國國防部亞太事務助理國防部長薛瑞福，也是「印太戰略」背後重要推手。薛瑞福長期以來的戰略安全思維與「印太戰略」一致，認為中國的亞洲新安全架構，在許多方面與美國願景並不一致，而中國崛起是當前最重大的安全挑戰。

薛瑞福主張與日本、韓國與澳洲建立更強大的聯盟關係，重建與泰國和菲律賓的盟友關係，持續深化與印度的自然夥伴關係。薛瑞福也提到，美國與台灣和新加坡的安全合作也是優先選項，同時包括與越南、蒙古和紐西蘭的安全合作關係。

薛瑞福認為，美國與台灣和新加坡的安全合作也是優先選項，同時包括與越南、蒙古和紐西蘭的安全合作關係。（本報資料照）

天時、地利、人和，讓台灣剛好可以在上述各範疇扮演積極建設性的角色。例如，台灣雖然也堅持在南海主權，但民進黨政府並未過度堅持北京的歷史主權論點，反而強調在人道救援、生態維護與氣候變遷等層面合作；又如台灣為了不過度依賴中國市場，近兩年也主推「新南向政策」，強化與東協10國、南亞國以及澳紐關係；台灣致力國防自主研發製造與嚇阻能力，宣示提高年度國防預算比例，形塑自身在西太平洋的軍事戰略據點位置；最後，縱使面臨北京打壓，台灣仍然努力改善投資環境與市場轉型，爭取參與「全面進步泛太平洋夥伴協議」（CPTPP）與其他亞太經貿組織。這些現階段蔡政府的優先國家發展目標，都契合美國與亞太主要國家的發展，成為台灣強化與美日澳關係的重要關鍵。

此外，維持進步的民主體制、深化自我防衛的決心和行動、確保台海穩定與和平、踏實地發揮「平衡外交」、善用「軟實力」與「巧實力」來與所有國家做朋友、持續對外政策的一致性與國際信任感，更是現階段國際間瀰漫著對中國「銳實力」滲透防衛心加強之際，台灣最能與中國區隔的優勢。