一級嘴砲》日本農地法修正案，農耕行為的新解釋

農地法的修正代表日本的官僚終於肯正視農業的發展，隨著科技的進步，適時修法、與時俱進，讓產業得以順利發展，讓農地的運用更加合理，這個態度才是業者們注意的地方。

一級嘴砲技術士

「2018年5月10日」肯定會在日本農業的發展史裡記上一筆，日本農林水產省在這一天早上向國會遞交了農地法修正案，未來從事農業栽培的混凝土建物在土地的地目上將能認定為「農地」，也准許植物工廠蓋在農地上。此舉不但讓目前許多植物工廠有了明確的認定標準，未來也將有利於植物工廠的土地取得和公司營運。

日本農地法1952年制定後就沒什麼修改過，農地法第二條對於農地的定義是「供耕作之用的土地」，只是，隨著時代的進步，農產品的生產方式也改變了許多次，陳舊的法條早就追不上科技的演化。播種在土裡的「土耕」模式流傳了數千年，但1980年代荷蘭發展了園藝設施（台灣通稱溫室，中國用語是大棚）後，部分農產品已從土壤改種在椰纖、泥炭、岩棉等介質裡。2000年後隨著光電產業的發展，帶動了LED燈具成本的下降，也讓世界各國開始投入密閉型植物工廠的發展。

密閉型全人工光源植物工廠。（作者提供）

此時就出現了一個問題，日本的大型園藝設施已經是荷蘭式的介質栽培，正如同植物工廠一樣，農場的地面都是水泥基礎，這類看不到土壤的農場在法律認定上就是一片空白。就算這些大型的建築都是在從事農業活動，也有實際的商業運轉，但在日本的法律上就是無法定義這種新式農業。2011年311地震之後，大型園藝設施和植物工廠都納入了復興計畫當中，迫使日本政府去面對60年如一日的老舊農地法。

日本這次的農地法修正案裡，主文「供耕作之用的土地」的農地定義並不會異動，但對於「耕作行為」將會重新解釋，修法後在「農地」上興建植物工廠將會有法源的支持，但如果植物工廠的地目是「建地」，相關規定還是不變。簡單來說，以前的植物工廠必須蓋在建地上，現在則放寬可以蓋在農地上，而已經蓋好的植物工廠可以選擇將建地變更為農地。但憑良心說，日本農地的持有、租貸和買賣都非常麻煩，農地有如只會虧損的資產，不會有人傻到把高利用價值的建地更改為無法脫手的農地，也因此被業者們揶揄為「多此一舉」的行為。

只是笑歸笑，大家還是很認同這個修法方向。以往的植物工廠都是蓋在建地上，經營者必須負擔一筆不小的「固定資產稅」，往後若是蓋在農地上，植物工廠的廠房和土地則可以免除相關的稅金，大幅度減輕經營者的負擔。固定資產稅，類似台灣的地價稅和房屋稅，但日本課稅地價的計算基礎比台灣高很多。一旦植物工廠免除了相關課稅，剩下的就只有營運的電費而已，資金週轉勢必會靈活很多。更重要的是，農地法的修正代表日本的官僚終於肯正視農業的發展，隨著科技的進步，適時修法、與時俱進，讓產業得以順利發展，讓農地的運用更加合理，這個態度才是業者們注意的地方。

日本的官員願意去改善某些不合理，不再死抱著法條繼續裝死，就算僅僅在主條文旁邊多了幾句說明，只要你對日本的政治有一點點的了解，你一定能體會這是件多麼不容易的事，你會為他們拍拍手，我也會為他們拍拍手，因為，台灣的都是當官的不僅無法動彈，最近很多行為也都是在對農民丟石頭。