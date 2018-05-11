自由開講》論「俠客」盧修一

◎展昭



前立委盧修一逝世20周年，白鷺鷥文教基金會10日舉辦「盧修一紀念特展暨新書發表會」，立法院長蘇嘉全致詞時表示，盧修一為台灣民主自由打拼奮鬥，盧的一生就像煙火般燦爛美麗，照亮每一個地方；監察委員陳師孟則說，盧修一的一生是一本書，這本書應叫做「俠客行」。

前立委盧修一逝世20周年，白鷺鷥文教基金會10日舉辦「盧修一紀念特展暨新書發表會」。（取自網路／邱萬興攝影）

的確實至名歸，他與陳定南一樣，是台灣所有政治家的典範，清廉、勤政、愛台灣，尤其有道德勇氣與正義感，不受威脅利誘，勇於挑戰威權，對抗惡勢力，是一些自認清廉、勤政、愛台灣，實際上卻是投機取巧、趨炎附勢、見風轉舵、沒有道德勇氣與正義感的政治人物所遠不及的。

27歲之前，他是個黨國教育洗腦下的樣板，忠黨愛國；留學歐洲7年，從頭認識台灣；1983年1月8日，盧修一因涉嫌收下與「獨台會」史明之間的連絡人前田光枝的「指令」，為警總指稱涉嫌「叛亂」而被捕入獄「感化」3年，也因此徹底扭轉他對國民黨的誤認；立委從政9年，十分認真問政，常讓國府官員下不了台，是選民的新寄望。尤其是1997年11月28日台北縣長選舉輔選時的驚天一跪，幫助蘇貞昌從選情告急中逆轉，當上縣長，從此台北縣建設改頭換面，煥然一新。

尤其是1997年11月28日台北縣長選舉輔選時的驚天一跪，幫助蘇貞昌從選情告急中逆轉，當上縣長。（資料照）

在1987-89 那段時間，代表國民黨參選新北市長的侯友宜，是專門在抓所謂海外「非法入境」的鄉親，盧修一曾為了保護黑名單人士蔡正隆、羅益世2人，被侯友宜強灌催淚瓦斯、噴辣椒水，兩相比較，正邪立判。如果盧修一願意討好當權者，以他的法國博士學歷，他不會活得如此辛苦，可能一路上官運亨通，扶搖直上，可是良心告訴他，為了台灣人的尊嚴與幸福，他必須向獨裁者說不。

盧修一除了是一位政治家之外，也長期關心台灣的文化，1993年11月盧修一與藝術界熱心人士共同成立白鷺鷥文教基金會，除對長久以來被忽略的本土藝術文化進行保存與發揚，並經由社會教育的途徑，使之達到普及的功效，而盧修一個人的幽默與理性以及善於溝通的個性也是各政黨所稱許的。也有人認為盧修一年輕時的長相，很像李小龍，眉宇間隱隱散發出一股英氣，是一般政客所沒有的，尤其是國民黨的人。

在1987-89 那段時間，代表國民黨參選新北市長的侯友宜（中），是專門在抓所謂海外「非法入境」的鄉親，盧修一曾為了保護黑名單人士蔡正隆、羅益世2人，被侯友宜強灌催淚瓦斯、噴辣椒水，兩相比較，正邪立判。（取自於臉書／原載1989年9月2日自由時代第292期。攝影/曾文邦）

哲人日已遠，典型在夙昔 ；風筵展書讀，古道照顏色。盧修一是正義與古道熱腸的台灣義士，如同美國的華盛頓，傑佛遜與潘恩等政治家那麼偉大，是那些沒有LP、依附威權、甘心當走狗之輩所遠遠不及的。蓋棺論定，盧修一可說是大志比天高，台灣的歷史必有你的名字。