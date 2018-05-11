自由開講》八百壯士不要再臭美自己了！

◎郭靖

八百壯士副指揮官吳斯懷因4月25日群眾衝撞立法院釀流血衝突，中正一分局今日第三度傳喚到案，將依集遊法、刑法153條、妨害公務等罪嫌函送5人。日前吳斯懷在上百名袍澤陪同下至中正一分局到案說明，他說是為了數十萬袍澤而努力，「問心無愧」。

八百壯士副指揮官吳斯懷因4月25日群眾衝撞立法院釀流血衝突，中正一分局今日第三度傳喚到案，將依集遊法、刑法153條、妨害公務等罪嫌函送5人。（資料照）

吳某人不要臭美自己了，你到底是為了自己利益，還是為「數十萬袍澤而努力」，自己最清楚了。其實對百分之九十以上的基層士官兵，待遇與福利沒有縮水，反而提升，縮水的只是少數退將的十八趴。如吳某人退休後月領十一萬元，比現職大學教授薪水還高，比人家退休後更多很多，年改後少領一萬元會死嗎？其實當年大學聯考考不上的人才會去唸軍校，如今月退俸卻比有博士學位的公立大學正教授還多，像話嗎？難怪許多大學教授都不務正業，身兼數職。

吳某人還有臉表示，台灣遭受中國大陸武力威脅，現在的兩岸與國際情勢嚴峻，更需要凝聚軍心士氣，職業軍人退伍後，還需要備役，未來國家若有需要，這些被砍除年金的人上戰場，他們願意嗎？真是天大笑話，因為既然已經數次到中國畢恭畢敬「聽訓」，且常與對方將領「稱兄道弟，把酒言歡」，還會在乎「中國大陸武力威脅」嗎？吳某人何時居然會關心起台灣的安危？將來不要出賣台灣就該謝天謝地了，還有能力保衛台灣嗎？不要臭美自己了！

去年國軍退將吳斯懷等赴中參與對岸政治活動。（圖擷取自YouTube）

這些反年金改革的人所在乎的不是誰的態度，而是一毛錢都不能少，只能越改越好，否則只要不是國民黨執政我就反。看看人民是多麼如何看不起這些退休軍公教警，做個好榜樣都沒有，連醫院都敢亂，警察與記者都敢打，真是「洩世洩種」（台語：丟臉的意思）的老人！這些人滿腦子只有錢，尊嚴榮譽皆可丟，真是無恥之徒。台灣要是靠這些「米蟲」保衛國家，可能只剩半條命！若心中無台灣，靠他們早就投降了！

誠如某位網友所說，這些「撞士」年輕時是個王八蛋，老了還更是個烏龜王八蛋！個個自私自利，從沒有考慮到別人死活！如果老一輩軍公教若把年金領光光，叫年輕的軍公教未來要領什麼呢？何況軍人年金最先會倒的事，可是馬政府時代先喊出來的，小英只是完成馬某人敢說不敢做的事，怎能只怪小英？屆時軍保破產，可千萬不可拿其他族群的年金去填補其缺口，否則其他族群可是會起來革命，尤其是勞工，未來退休總所得居然不到軍公教的十分之一，叫人家如何心服口服？

反年改團體八百壯士4月25日在立法院周邊舉行集會活動，和警方持續發生衝突，警察遭反年改民眾打傷濺血送醫。（資料照）

小英政府可是拼命想要保住年輕軍公教的退休金，同時提高勞工的退休金，只因一些老軍公教還在捍衛自己的既得利益，就如這群所謂「八百撞士」！如今「八百撞士」只剩799「撞士」，不就是國民黨「圈養」近70年的下場？不然軍公教怎麼會被稱為國民黨的鐵票部隊呢？如果有領年金才會上戰場，那麼領越多是否表示願意上越多次戰場？那叫沒有年金的義務役備役軍人上戰場，人家願意嗎？

年底國民黨各候選人真的會被這些只打過台灣人卻沒打過「共匪」的渾蛋們帶衰，因為無論他們再怎麼努力，人家看到這些「撞士」的自私自利與野蠻行為，就會把所有怒氣發洩在這些候選人身上，因為他們是同一夥的。

誠如某位網友所說，這些「撞士」個個自私自利，從沒有考慮到別人死活！如果老一輩軍公教若把年金領光光，叫年輕的軍公教未來要領什麼呢？（資料照）

（教師）

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