一級嘴砲》珠蔥論菜價、護主還理盲？

在本土供需失調後，農委會又逼著負責農產品外銷的台農發公司進口外國葉菜，進入了這個惡性循環後，台灣的菜價有如沉到水底，至今還沒有浮上來過。菜價低迷或許是爽了都市的消費者，但產業經濟的不振也讓農村更加落魄，咱們將要投入更大的社會成本來解決後續問題。你省下的菜錢，日後也將從你的稅金裡支應。

一級嘴砲技術士

今天網路的朋友圈流傳著一則訊息，有一位餐飲業者為台北果菜市場的吳音寧總經理抱不平，拿著歷年來的珠蔥價格說明菜價的平穩，並大讚今年美生菜很便宜，這是吳總經理庇佑與苦勞…。幾位農業從業人員看到這則訊息後，我大概想像到他們頭上冒青筋的畫面，有些話他們不方便講，那就由我來代言，我來說明一下這則訊息有什麼問題。

群組裡流傳的珠蔥論菜。（作者提供）

一， 珠蔥與菜價

我們一般人認知的蔥花指的就是青蔥，而青蔥又區分幾個大類，北蔥、日蔥、粉蔥等不同品種，那位餐飲業者用的珠蔥交易走勢圖就是青蔥類的其中一項。不過，我們先不論珠蔥的價格走勢，就把所有類別的青蔥交易納入計算，也先撇開場外交易，僅以台北果菜第一和第二市場的總交易量來看，2017年青蔥類的總交易「重量」占蔬菜類總量的2.6％，總交易「金額」占蔬菜類總價的5％，這個數字在統計學上稱為小概率，別說珠蔥，就算納入所有青蔥類，蔥價和菜價一點關聯都沒有。

二， 美生菜的價格

雖說是開餐廳，但我相信多數的業者都不知道你的食材是怎麼來的。美生菜是我們雲林的特產，不但供應著本土速食業者的生菜，逐年成長的外銷訂單也備受肯定，靠著優秀業者的堅持，讓這項產業成為了偏鄉的亮點。美生菜由於幼嫩，很容易受到不穩定的氣候影響，例如這幾天說下就下的瞬間豪大雨。台灣的美生菜生產在2015、2016年春季都受到對流雨的摧殘，眾人損失慘重以至於2017年的春季都改種其他作物，美生菜產量的劇減也讓價格飆升，而今年則因恢復以往的種植量，產量增加而價格滑落，才給了那位餐飲業者「菜價親民」的錯覺。

美生菜是雲林的特產，不但供應著本土速食業者的生菜，逐年成長的外銷訂單也備受肯定，靠著優秀業者的堅持，讓這項產業成為了偏鄉的亮點。（記者林國賢攝）

三， 菜價低，爽了誰？

2016年10月，台灣的菜價因為颱風而菜價飆升，此時農業主管機關－行政院農業委員會的副主委跳出來說了一句「菜貴是因為有菜蟲」，動用了行政資源演了一場鬧劇，後來抓了一個小小的倉儲業者當替死鬼，為這場連政治人物都覺得很瞎的鬧劇畫下句點。這種為了保住自己官位、不惜拖垮相關產業的行為，不但打亂市場交易，也干擾了後來2017年一整年蔬菜生產區的相關安排，在本土供需失調後，農委會又逼著負責農產品外銷的台農發公司進口外國葉菜，進入了這個惡性循環後，台灣的菜價有如沉到水底，至今還沒有浮上來過。菜價低迷或許是爽了都市的消費者，但產業經濟的不振也讓農村更加落魄，咱們將要投入更大的社會成本來解決後續問題。你省下的菜錢，日後也將從你的稅金裡支應。

我想，拿著珠蔥、美生菜就來評論菜價，如果不是這位餐飲業者開的是珠蔥、美生菜吃到飽的蔬食buffet，大概就是護主心切的9.2％。在我的觀念裡，我會把政治傾向和產業發展分開來談，雖然我在兩年前把票投給了民進黨，但不代表執政黨的官僚可以拿我們的產業來開玩笑，我不會因為護主而理盲，今天桌上就是一桶餿水，你可以吃的簌簌有聲，我是不行。