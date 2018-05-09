魔幻拉美》 鐵道：經濟．政治．文學（中）

一如其他拉美國家，鐵道在墨西哥象徵經濟發展，同時也代表經濟剝削；不過，鐵道參與了革命和起義，沿著左派軌道，駛向一條漫長的抗爭之路。今日，墨西哥觀光鐵道僅存兩條路線，沿途風光是騷人墨客創作的靈感，為墨西哥的鐵道文學增添些許的浪漫筆觸！

陳小雀

墨西哥的鐵道興建計畫於1837年展開，但幾經波折，耗費近四十年，第一條鐵道長423公里，由墨西哥城到韋拉克魯斯（Veracruz）港，於1873年正式啟用。十九世紀末，墨西哥政府將鐵道興建及營運權開放給六家跨國公司，但國營鐵道公司占百分之五十一的股份。到了1910年，墨西哥鐵道運輸網北通美國、南達瓜地馬拉、東到墨西哥灣、西抵太平洋，支線密布農工業重鎮，主要用於運輸農業、礦產及原物料至港口，外銷至歐美地區。

一如其他拉美國家，鐵道在墨西哥象徵經濟發展，同時也代表經濟剝削；不過，鐵道在墨西哥尚有其他的含意。

在墨西哥大革命期間（1910-1917），火車扮演重要角色，政府軍利用火車移防、運送馬匹和武器，迅速鎮壓起義事件。後來，革命軍占據鐵道重要支線及其交會處，搗毀鐵軌，燒燬車站，挾持車箱，在破壞政府軍的交通網之際，同時藉火車傳遞了革命思想。最後，在鐵道工會的支持下，除了馬匹之外，火車成為革命軍的重要交通工具。革命英雄龐丘．維拉（Francisco Villa，1878-1923）甚至將他的專用列車充當新聞資料室，並供好萊塢一家製片公司，為他拍攝虛實交織的革命紀錄片。

龐丘．維拉。（Famous Biographies）

在革命軍的成員中，不乏農工階級，由於火車載運量大，正可讓他們攜家帶眷一起投入革命行列。女眷充當廚娘、助手或護士，不只隨行照料革命軍的生活起居，也拿起槍枝共赴戰場，因而贏得「女戰士」（Las soldaderas）之美名。

「女戰士」中，有不少是志願軍，以艾德拉．維拉德．裴瑞茲（Adela Velarde Pérez，1900-）最有名，她是墨西哥的南丁格爾，照料受傷的革命軍，於是被暱稱為「拉艾德莉拉」（La Adelita），而「拉艾德莉拉」也成為「女戰士」的同義詞。

翻開一張張泛黃的大革命舊照片，火車儼然載著使命的主角，揭竿起義的革命志士卻彷彿配角。例如，那張攝於1911年聚焦在739號列車的照片；或者，那張有幾位女戰士站在車箱外面的照片。

739號列車。（http://de10.com.mx/）

車廂外的女戰士。（https://goo.gl/z5omWQ）

大革命結束後，火車與鐵道成為寇里多（corrido）歌謠的題材，吟誦的不只是英勇事蹟，還包括人物軼聞！例如《拉艾德莉拉》：

一個軍團紮營在 陡峭山區的高處 而一個勇敢少女隨行其中 她瘋狂地愛上士官。 軍中最受歡迎的就屬拉艾德莉拉 她是士官所崇拜的女人 既勇敢且漂亮……

1958至1959年間，墨西哥鐵道又再度成為主角。

1958年五月，墨西哥城的鐵道工人要求加薪和工會組織的民主化。抗議訴求後來演變成大罷工，其他地區的鐵道工人紛紛響應。雖然警方極力鎮壓，工會仍進行改選，抗議領袖德梅特利歐．巴耶霍（Demetrio Vallejo，1910-1985）當選為鐵路工會祕書長，並持續率眾要求鐵道公司加薪。1959年三月，墨西哥政府以軍隊鎮壓罷工工人，德梅特利歐．巴耶霍及其他工會幹部遭逮捕並入獄服刑十年，直到1968年爆發學生運動才重獲自由。這十年間，從鐵道工人罷工到學生運動，火車彷彿沿著左派軌道，駛向一條漫長的抗爭之路。愛蓮娜．波妮亞托斯卡（Elena Poniatowska，1932-）以這段史實為藍本，將鐵道工人的抗爭化為小說《火車優先通行》（El tren pasa primero），字裡行間交織著歷史與虛構、粗獷與柔情、公眾與私密。

鐵道見證了墨西哥的發展和繁榮，同時也參與革命和起義。

隨著公路系統的完備與航空業的興起，鐵道漸漸失去重要性，但用於貨運。今日，觀光鐵道僅存兩條路線：一是西北部的艾爾切貝（el Chepe），從奇瓦瓦（Chihuahua）到洛斯莫奇斯（Los Mochis），中間穿越壯觀的銅谷（Barrancas del Cobre），被稱為一生必遊之地；另一條是「特吉拉快車」（Tequila Express），沿途欣賞龍舌蘭的田野風光。這兩條鐵路是騷人墨客創作的靈感，為墨西哥的鐵道文學增添些許的浪漫筆觸！