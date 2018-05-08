自由開講》看看美軍的進步，反觀國軍的陋習！

◎黃清宗

近日，具有日裔身分的美國陸軍上將保羅中曾根（Paul M. Nakasone）獲得美國總統川普任命為美軍網戰司令部（U.S. Cyber Command）司令兼任美國國安局（U.S. National Security Agency）局長。而這位上將令人顯著的地方，除了他所接任的位置之外，更重要的是他的軍事出身背景。

近日，具有日裔身分的美國陸軍上將保羅中曾根（Paul M. Nakasone）獲得美國總統川普任命為美軍網戰司令部司令兼任美國國安局局長。（路透）

保羅中曾根上將畢業於美國聖約翰大學，並在就讀大學期間參加大學儲備軍官訓練團（Reserve Officers Training Corps，簡稱ROTC），重點就在這，為何呢？因為這項制度也是我們臺灣目前當紅的一項議題與執政黨政府當前正在積極推廣與宣傳的一項政策，但爭議之處在於，結合國軍過去的陋習時，在反觀美軍，隨即發現不少國軍的荒謬之處所在，亦即軍中過度重視軍官出身血統的落伍思維暨陋習。

在美軍，ROTC的可以當到四星上將，而且還擔任到UCC級單位司令與國安局局長，反觀國軍呢？

在國軍，永遠都是只有軍校畢業之正期班與專科班系統出身者才能晉升上校或將官，尤其是將官，而非軍校畢業之義務役預官、學士後志願役軍官（指職軍官班與專業軍官班）以及ROTC的，永遠就是只能擔任最基層部隊的尉級軍官，連晉升個少校都有問題了，也不會有高司歷練或有機會晉升上校與將官，尤其是將官。

這一點，國軍已經輸給美軍太多了。而國軍卻仍以此沾沾自喜，如此故步自封的地步，這樣的軍隊要怎麼給國人希望與信心呢？也要怎麼給有意願奉獻一份心力於軍中的人進來或久留呢？

在國軍，永遠都是只有軍校畢業之正期班與專科班系統出身者才能晉升上校或將官，尤其是將官。（資料照）

美軍願意大力採用來自各方面、各界的人才來軍中服務，讓軍中的幹部人才多元化，而國軍呢？只任用單一系統出身人士，大家皆思考模式一樣，而且也沒有其他方面的專才，試問這樣的軍隊能進步？

國軍今天這麼多為人詬病的笑話，還不都是自己一手造成的？一支由上到下都沒有反省能力的軍隊，怎麼會有進步的空間？今天醜化國軍的團體，劣質媒體與為了選票考量的政治人物都有錯誤在，但難道國軍本身自己就沒有錯嗎？不是，國軍自己要自我檢討的地方可多了！

而國軍究竟能不能像美軍一樣，非常大方又坦然地接受來自非軍校系統出身的軍官晉升上校或將官，尤其是將官？這一點，終將決定國軍的進步與否。

畢竟，如果連最基礎的人事部分都不願意改革了，還會改革其他的部分嗎？也會有足夠的思考空間與能力找出問題並改革嗎？

據筆者所知，負責衛戍臺灣中部地區的陸軍第十軍團在下個月即將出現國軍史上第一位來自士兵轉服、義務役預官系統的少將，還是位居要職的裝甲旅旅長。而國軍究竟會讓大家又要繼續地對國軍感到一成不變的失望呢？還是開始有改革的曙光出現呢？筆者籲請各為國人睜大眼睛關注與持續監督國防部的改革程度。

（國立東華大學歷史系學生）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com