自由開講》中國國民黨2018台北市選戰就是一場悲劇

◎黃越超

民進黨為了台北市市長提名與否傷透了腦筋，每天佔據了最多的版面和畫面，其實，最頭痛的是國民黨。對國民黨台北市黨籍市議員來說，今年年底的選舉就是一場悲劇。

國民黨2018年底台北市市長已經確定由丁守中代表出戰，可是在丁守中出線後，竟然還傳出由管中閔代表國民黨出戰，這個消息出現的時間點，已經不是前一段時間，張善政，蔣萬安，周美青等人出現在名單上，對丁守中的衝擊可以比擬的，如果我們注意到最近國民黨台北市議員的動作，加上這個很快被遺忘的新聞，剛好凸顯出國民黨的悲情。

國民黨台北市議員最近紛紛往台北市長柯文哲靠攏，不但合框，合舞，還合作，放著丁守中這個名正言順的母雞不管，讓大家幾乎忘了他的存在，為什麼呢？理由很簡單，柯文哲有資源，有人氣，每個議員的個別選區都有大約35%的選民是支持柯文哲的，柯掌握著選民服務和預算的配合，有人氣，有資源，有版面，而這些丁守中都沒有柯多，國民黨黨中央資源又何在？人氣何在？現在擺明立場和丁連線，合體，作丁的小雞，簡單的說，現在跟著丁混，到底有什麼好處呢？將來如果柯連任，又怎麼可能有什麼好果子吃呢？

國民黨台北市議員最近紛紛往台北市長柯文哲靠攏，不但合框，合舞，還合作，放著丁守中這個名正言順的母雞不管，讓大家幾乎忘了他的存在！（資料照）

國民黨人是現實的，選舉更是現實的，民進黨為了台北市市長提名與否傷透了腦筋，其實最頭痛的還是國民黨，跟著柯老大混，等於背棄同黨同志丁老大，（鐘小平所說的，丁連吳思瑤都選不贏，還要選市長），如果跟著丁老大混，萬一柯老大連任，現在所有的佈局和基礎豈不全部報廢？真是傷腦筋。其實也這是民進黨傷腦筋的地方，只不過國民黨的悲情比較沒有人關心罷了。

這些國民黨的議員該怎麼辦呢？最聰明的辦法就是規劃操作分裂投票（Split-ticket voting），這些國民黨的議員碰到柯粉，就說市長投柯文哲，議員投國民黨，碰到柯黑，就說市長和議員都投國民黨，如此才能發揮得票率最大化的效果，至於聯合造勢，手牽著手喊團結的把戲就不必關心了。畢竟自己市議員的寶座能不能保住才是最重要的。除了民進黨不說，還有時代力量，社民黨。。。這些第三勢力虎視眈眈，國民黨現任議員或是新人如果操作不當，高票落選，丟掉飯碗，當然就是一場悲劇。

（商）

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