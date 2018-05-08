胡，怎麼說》馬克思是對的，習近平就是錯的！

「馬克思是對的」，馬克思誕生（1818年5月5日）百年的時刻，將馬克思主義寫入憲法的中國，中共當局高規格紀念，自認馬克思主義專業的習近平大講特講，央視系統播出「馬克思是對的」連5集節目，新華社也推出「真理放光芒」...。

今年適逢馬克思200年冥誕，故鄉德國古城特里爾發行了印有馬克思肖像的0元紙鈔，向馬克思的理論致敬。（法新社）

中共宣揚馬克思，所為者何？其實不難推論而知，從以下列表，從「馬克思是對的」，依政治正確一路往下推都是「對」。



第1條，馬克思是對的！

馬克思主義是對的！

中國共產黨是對的！

一黨專政是對的！

習近平新時代中國特色社會主義思想是對的！

習近平獨裁是對的！



第2條，若你引馬克思理論的「懷疑一切」，質疑「馬克思是對的」及之下那幾條可能是「錯」的，請看第1條，就是以上一切都是「對」、也只有「對」一個答案。

這尊馬克思塑像是由中國捐贈，5日馬克思200歲冥誕當天在其出生地、德國西部的特里爾揭幕；當地居民曾為了要不要接受這份「禮物」針鋒相對。（美聯社）

絕對的真理，絕對的專制；絕對的權力，絕對的腐化。習近平大肆宣揚馬克思主義的政治正確，做為合理化中共一黨專政、正當化一人獨裁的工具，實昭然若揭！



不過，馬克思是對的，那麼，中共大力推行的「清退低端」就是錯的！被清退、逼退、趕出大城市的都是無產階級、被相對剝奪的農民工等人。窮人不但沒翻身，反而遭掃地出門。



中國的貧富差距拉大、吉尼指數呈上升的趨勢，以近年的統計來看，中國1%的高端富人，總財富達該國GDP的1.5倍，狠狠打臉中共端出的「馬克思是對的」宣傳大戲，使這句歐威爾式謊言現形。

所謂習思想其實是馬克思主義、儒教家父長文化、國家資本主義合成的變形怪胎。（法新社）

「我已見過未來，它行的通。」記得美國記者斯蒂芬斯（Lincoln Steffens ）訪問共黨統治下的蘇聯後，說的這句話嗎？當時曾引發共產熱、向蘇聯學習熱，但幾十年後蘇聯卻完全崩潰了。



看習近平近年來的作為，所謂習思想其實就是馬克思主義、儒教家父長文化、國家資本主義合成的變形怪胎，現在中國迅速成長，並擴長其侵略性自信，但是，未來是否因內爆擠壓及外擴過度而崩潰？就交給歷史裁判。



中國人是不會承認自己的缺點的，何況是一黨專政的中共政權？它當然必須設法用盡手段讓馬克思永遠都是「對」的，因為，若馬克思是錯的，下面的一切就都是錯的，就如骨牌倒下般崩潰了。

中國領導人習近平被認為是在稱帝。馬克思當然必須永遠都是「對」的，若馬克思是錯的，一切就崩潰了。（美聯社）

最後就引魯迅「隨感錄39」的一段做總結:

「即使無名腫毒，倘若發生在中國人身上，也便紅腫之處，艷若桃花，潰爛之時，美如乳酪」。