自由開講》沒有自由民主的台灣，有什麼能自豪的？

◎林守宸

看到時尚雜誌GQ總編輯杜祖業先生因一句玩笑話遭撤換，讓人心有戚戚焉，西進並非想像中美好。筆者是個準80年代出身的「囝仔」，當年所受理教育有秋海棠如何變成老母雞、東北三寶、五千年文化博大精深等，加上家庭教育影響，祖籍老家雖無故人，仍對中國大陸抱著無限嚮往。

GQ國際中文版總編輯杜祖業（左）疑因披上「反攻大陸」背帶，被撤換中國GQ總編職位。（GQ雜誌提供）

前年因緣際會，獲得一份可外派至北京的工作，心中雀躍不已，想到能在天子腳下的紫禁城、北漂者的天堂邊上班邊長見識，真是天上掉下來的禮物，二話不說立即遞辭呈、頭也不回地飛向對岸，實際在當地生活一年多後，只能說聞名不如見面、相見不如懷念。

如同台灣人民對外籍人士的友善，多數大陸民眾基於好奇心、同文同種情誼、對隻身一人的善意等等也非常地友好，剛開始筆者曾相信兩岸同胞能夠和平相處，甚至走向統一，但互動時間拉長就會感受到台灣與大陸是如此不同。

從GQ總編輯事件可知，政治正確是多麼重要的事情，筆者本身屬於中間偏藍的人，按道理說能夠接受大陸的政治邏輯吧？然而領教過後，體悟那套邏輯是一種蠻橫不講道理，且帶有威脅性的行為。

前東家雖宣稱尊重台灣同事的建議、廣納雅言，但實際運作僅是找台灣人背書、當樣板。因出版工作難免涉及政治議題討論，當時筆者提出以兩岸部分制度進行比較和研究，以兩案併陳提供讀者不同的觀點跟訊息，未料，討論時對方極盡鄙夷姿態否定台灣所有的制度和運作，並強調大陸的集權和高效率的優點，以及「中國式社會主義」與「中國式民主」才是王道。

坦白說，那種口氣跟態度不是討論，而是教訓跟命令，根本毫無尊重可言，著實讓人不敢恭維，跟我們期待就事論事的態度根本是天差地遠。

眾所皆知，除了繁、簡體不同，兩岸的用字遣詞有其差異性，舉最常見的「這裡」跟「这里」（這裏）為例，台灣人幾乎使用前者，大陸人慣用後者。問題來了，若是翻譯給台灣讀者看，一般直覺反應是「這裡」，只是兩岸習慣不同，就得拿出來溝通，當時對方拿出「祖國規矩」跟《新華社》範例強調必用後者，筆者則以「既然要符合台灣民眾的口味，起碼用詞要在地化吧！」沒想到，為了一個小小的用詞可以纏鬥大半天，即便最後退讓，但只要沒心甘情願地說出「你是對的，我是錯的。」對方不肯善罷甘休，當然筆者不願說，下場就是被搞很久。

「這裡」是最基本的用詞，其他有「軟肋」、「硬傷」、「側供給」等更不同的說法，同樣鬥法很久才勉強改成台灣用語，是因台灣同事變多以後才有的小勝利，除外，還有許多說來有趣卻令人不敢領教的事情。回過頭來思考，筆者早期的孤軍奮戰似乎很不明智，但多虧這些事情讓人看清兩岸民眾本質性的差異，也徹底改變自己過去的「偏統情節」，無法想像沒有自由民主的台灣，還有什麼能拿來自豪的？

（自由工作者）

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