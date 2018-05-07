故事》臺灣最夯的伴手禮「土鳳梨酥」，其實並不來自於臺灣本土？

回顧將近 70 年的時間，在不同政權的扶植下，臺灣鳳梨曾締造了兩次黃金時期，第一次是以臺灣中南部為中心，第二次則將臺灣東部也納入產業鏈。臺灣鳳梨雖然曾一度由於國際局勢的變化導致產業走入黃昏，然而後續卻猶如起死回生般再創高峰，甚至帶動相關產業的興起，還形塑出八卦山鳳梨田的鄉野景觀，進而為日後鳳梨產業的再興奠定了堅實的基礎。

阿綸

六年前的某個傍晚，家人拿出一塊點心給我，並跟我說：「這是附近店家準備要賣的，現在先發給鄰居好友試吃，你要不要吃吃看？」

當時的我看了一眼就說：「不要，我剛吃飽。」

幾個月後，當我回到南投時，發現路上的車子變得比往常更多了，家人說：「上次你不吃的東西開賣了。」

爾後，每當我回家，那條路總是塞車、總是充斥著許多攤販，尤其是那延伸到道路旁等著試吃的排隊人龍，時常阻擋我慢跑的路線；再過幾個月，這家店的後方開闢成了市集，而他們的產品通路不僅拓展到臺北，也跨海到了新加坡、上海，甚至進入日本的首都──東京。

這個蔚為風潮、甚至帶動南投 139 縣道商機的產品，就是「鳳梨酥」。

鳳梨酥幾乎是臺灣伴手禮的首選之一。（Source：by 秋 ,via Flickr）

其實，臺灣鳳梨產品銷往日本並非頭一遭，早在 1930 年代臺灣鳳梨就已經進入日本。差異在於，當時是直接將鳳梨苗帶到日本當地耕種，如今則是以糕點的形式重新打入日本市場。有趣的是，無論是帶鳳梨苗到日本種植的那群人，或者將鳳梨市場拓展到東京的微熱山丘老闆，他們的出身背景都很湊巧地有一部分重疊在八卦山臺地。

然而，這真的只是湊巧嗎？抑或是有什麼不可抗拒的外在因素呢？若要了解這條跨越 80 年都斷不開的鎖鍊，就必須從鳳梨產業開展的那個時代說起。

是本島種還是外來種？

目前臺灣的鳳梨品種約有十來種，其中被俗稱為「土鳳梨」的開英種，相較於其他較甜的金鑽鳳梨、甜蜜蜜鳳梨等，味道偏酸。然而，雖說稱作「土鳳梨」，但實際上它並不是本土種。不，或許更精確地說，若根據現有的文獻，臺灣並沒有真正的土鳳梨。

據聞，鳳梨是西班牙人到南美洲探險時發現的作物，在十七世紀流傳到歐洲時，僅有荷蘭和英國王室少量種植，只不過此時的鳳梨非供食用，而是用來觀賞。約莫在同一時間，華南移民遷徙來臺時也引入鳳梨苗，之後伴隨漢人移民開墾臺灣的腳步，鳳梨苗也傳入中部。

十八世紀初，一名來自漳州府紹安縣的年輕人張永，將苗種引入臺灣中部的二八水（位於今員林）。不過，上述提到的鳳梨也還不是現在俗稱的「土鳳梨」；相反地，他們有可能是被稱作「本島仔」的鳳梨品種（現在仍有人在種植）。

「本島仔鳳梨」分成有刺紅皮、無刺紅皮等，特徵是果實小、花腔深、酸度高、結眼深。（Source：JuiceBons吉芽菓菓糖）

到了日本時代，總督府為了取得熱帶物產，他們不僅開發臺灣資源，並且將臺灣當作熱帶物產的培育實驗地，其中鳳梨也是實驗品種之一。然而，在臺灣總督府的調查和實驗過程中，他們發現「本島仔鳳梨」不但果肉少、味道酸，加上結眼深，實在難以加工，因此他們打算另外引進其他國外品種。

一顆顆凹進去的地方就是結眼，密集恐懼症者看此圖請勿超過三秒鐘。（Source：AliExpress）

1906 年，臺灣總督府編了一筆預算，計畫從新加坡、斯里蘭卡和美國加州引進苗種，並選擇氣候類似的臺灣南部鳳山廳觀音內里、小竹上里、赤山里等地區試種。雖然不知此次種植結果如何，卻開啟了臺灣試種鳳梨的風氣，不僅帶動高雄地區鳳梨產業的興起，同時也帶起一股引進外來品種的熱潮。

在這波熱潮中，對臺灣影響最深兩個品種便是：俗稱土鳳梨的夏威夷開英種（cayenne），以及婆羅洲沙勞越的種（sarawak）。

1914 年，野野村國吉首度在臺灣嘉義試種沙勞越種，雖然屢次移植，但因為種植者未具備保護苗種的知識，加上品種不適合當地環境，故皆以失敗告終。直到隔年，日人野野村再度在嘉義試種沙勞越種，經他細心照料後，生長狀況良好。這消息傳到業界後，各地紛紛有人向野野村買苗種。若照這個情況看來，沙勞越種似乎可在臺灣鳳梨市場打出一片天地。

然而，事實上後來成為臺灣市場主流的反倒是開英種，原因即在於夏威夷開英種的特質。

當時世界上的鳳梨絕大多數都來自夏威夷，因為相較於其他品種，夏威夷的鳳梨不僅果實碩大、結眼淺、果肉也相當 juicy，雖然少了些香味，但瑕不掩瑜，簡直就是鳳梨中的霸主！！所以如果臺灣總督府要和夏威夷的鳳梨競爭，勢必得引進這種接受度較高的品種。

1954 年帕諾普洛斯（Sam Panopoulos）從希臘移民到加拿大安大略省，他在當地和他的兄弟經營數家餐館，1962 年大膽地將罐頭鳳梨放在披薩上，由於該鳳梨產於夏威夷，故稱作「夏威夷披薩」，2017 年 6 月 8 日帕諾普洛斯過世。But！有的人喜歡有的人不喜歡，由於夏威夷披薩有鳳梨味，曾讓冰島總統不開心，甚至想下令禁止不准披薩放鳳梨呢！！來人阿！餵總統吃夏威夷披薩！（Source：by Jenn Vargas ,via Flickr ）

鳳梨引入臺灣後沒多久，臺灣的地方政府就先在高雄試種，後來花蓮港廳賀年村鹽水港製糖會社農場也開始加入試種的行列。但他們和一開始試種沙勞越鳳梨的情況一樣，都是因為作業者不熟悉種植技術，加上環境不完全適合鳳梨，最終依舊皆以失敗告終。由此可知，如何實驗種出適合臺灣環境的鳳梨品種在當時成為了重要的課題。

為此，中央研究所嘉義農事試驗分所自 1927 年起開始將開英種和本土種的鳳梨交叉繁殖，在不斷地實驗下培育出適應臺灣風土的特有新品種，一直到 1938 年為止，總共培育出嘉農一號、二號、三號、四號、五號、六號、七號、八號等八個品種，其中之一號、二號、三號、六號、七號、八號較適合食用。

除此之外，1924 年臺中州政府曾派遣三菱會社的技師仁井田三郎前往夏威夷考察，回臺時順利地帶回將近 14 萬棵的鳳梨開英種苗，並自 1926 年起選定員林作為開英種的培育苗園，最後甚至將員林打造成中部開英種苗的培育中心。在臺中州政府戮力經營下，臺中州的鳳梨耕地逐年上升，並在 1935 年後成為全臺栽培鳳梨面積最多的地方。

說到這裡，不禁讓人疑惑為何政府如此積極地經營鳳梨呢？這是因為當時有一個食品加工業快速地崛起──罐頭鳳梨。

八卦山臺地的鳳梨產業

最早在臺灣製作罐頭鳳梨的是一位名叫「岡村庄太郎」的日本人。1896 年岡村庄太郎來臺後，就在臺南經營一家雜貨店。之後，受臺灣總督府援助到新加坡考察鳳梨工廠，在新加坡的那幾個月，他親眼見識到英國殖民統治下現代化工廠的效率與便利，當下便決定要將這個觀念和設備引進臺灣。

等岡村庄太郎回臺後，他立即於高雄鳳山建立岡村鳳梨罐頭工廠。消息一出，隨即傳遍了業界，促使許多人也跟著投入了罐頭製造的鳳梨加工產業，其中，有一個日本年輕人成為鳳梨產業的一要角。

岡村庄太郎當時製造「生蕃印」牌鳳梨罐頭的商標。（Source：露天拍賣）

這名年輕人名叫「櫻井芳之助」，他原本居住在京都，來臺後在鹿港從事牡蠣罐頭製造，但經營情況並不好。正當櫻井一籌莫展之際，臺灣鳳梨業的興起讓他燃起了一絲希望。櫻井芳之助剛好就住在鳳梨種植業相當興盛的彰化，這讓他思考著不如將原有的罐頭技術運用於鳳梨身上。1902 年，他首度在彰化設立濱口鳳梨罐頭工廠。

隨著事業越做越大，原料的需求也變得非常重要。為了更接近鳳梨產地，櫻井將工廠直接遷到員林。這個決定擴大了他的事業版圖，他的工廠甚至成為中部鳳梨罐頭的製造中心，進而帶動了八卦山台地的鳳梨產業。從 1906 年到 1909 年短短幾年間，種植面積就從 300 多甲增加到了 500 多甲。

實際上，像櫻井芳之助這樣成功的案例不在少數，這也吸引了更多人投入這個市場。幾年內，鳳梨工廠如雨後春筍般不斷地出現，其中工廠最多的地方即是在鳳梨的產地臺灣中部，尤其又以八卦山山脈的員林最多。1920 年時，光員林就有高達 28 家工廠！是全臺鳳梨工廠數最多的地區。

雖然鳳梨加工業的版圖逐漸拓展，但由於當時政府尚未有相關的管制措施，導致看似逐漸興盛的鳳梨加工業，實際上卻品質不一，嚴重影響臺灣鳳梨的聲譽。為對品質加以管制以使鳳梨能順利外銷，彰化廳農會先是在員林大崙坑設立模範鳳梨園進行技術改良，不過這種示範的效果有限，最有效的還是由政府直接介入，並同時透過獎勵和懲罰兩種手段改善整個市場。

1926 年，臺灣總督府針對製造業者的機械提供貸款補助，透過這個方式，一方面汰換舊機械以建立新式工廠，另一方面，則統一鳳梨罐頭的製作品質。到了 1927 年 11 月 19 日，總督府甚至發布了「臺灣鳳梨罐頭檢查規則」，目的是改善罐頭粗製濫造的弊端。

伴隨著罐頭工業的盛況，也帶起了其他產業的興起，製罐工業便是其中之一。

1925 年，日本大阪的「東洋製罐會社」看準商機進入臺灣市場，並合併岡村庄太郎於 1922 年成立的「臺灣製罐會社」，進而壟斷了全臺的產業鏈。然而，伴隨鳳梨的生產量逐漸增加，空罐時常供不應求，於是再度促使其他資本家另外設立製罐工廠。而為了能立即供應空罐，將工廠設在產地附近是最好的選擇，因此不意外地，員林也開始出現製罐工廠。例如從事機械製造的「明光太刀商店」店長大川平四郎，在 1929 年創立「臺灣製罐株式會社」後，便將工廠設立在員林街。

無論是鳳梨種植、鳳梨加工業或製罐工業，八卦山脈的員林和彰化都是十分重要的地區。這是因為八卦山的土質多屬於適合鳳梨生長的紅土土質，加上此地溼潤的氣候不適合鳳梨害蟲粉介殼蟲生存。這兩個因素不僅使該地鳳梨業發達，甚至在 1920 年代大量轉種更適合生長的外來開英種鳳梨，並在種植面積上一舉超越南部，成為全臺的鳳梨種植中心。

漸漸地，鳳梨田沿著八卦山稜線，從員林往東蔓延到現在南投市的樟空、樟普寮和施厝坪等地，到最後，南投市的鳳梨成為員林鳳梨罐頭的專屬原料供應地。

說到這裡，我們或許可以想像一下，當時住在現今南投市樟普寮或施厝坪一帶的鳳梨農，都必須不時地將鳳梨一車一車載往員林，慢慢地，他們走過的地方逐漸形成一條小徑，最後終於在1936年，由政府開闢成一條產業道路，並成為現在 139 縣道部分路段的前身。



由上而下分別是樟空、樟普寮和施厝坪，微熱山丘就位在中間，而這些點連成的道路就是現在的 139 縣道。（Source：google地圖）

鳳農的抗爭與應變

進入 1930 年代，全球正面臨經濟大恐慌，為緩和因恐慌引發的失業、貧困等社會問題，日本開始實施統制經濟，表現於殖民地臺灣的即是自 1930 年起召開「臺灣總督府臨時產業調查會」，目的在統制臺灣產業。

其中針對鳳梨業，長年在臺灣工作的日本企業家──赤司初太郎，指出臺灣鳳梨業雖然蓬勃發展，但是過多的工廠導致生產過剩，進而引發原料爭奪戰以及粗製濫造等問題，唯有訂定工廠設置許可制度，並對所有工廠進行統合與管制才是解決之道。

在此背景下，加上中日關係逐漸緊張，日本為確認殖民地臺灣之資源可以充足地供應殖民母國使用，故而加速統一管制的腳步。1935 年 6 月 16 日正式成立合同鳳梨會社，目的是收購、合併並決定全臺鳳梨工廠之存廢，進而管制鳳梨的生產、銷售和價格。

這個決定雖然可以有效地管理鳳梨的品質，並統一鳳梨的生產運銷等作業流程，但它整併甚至廢除小工廠以及統制價格的方式，卻引起了全臺鳳農的反抗，其中當然包括鳳梨產業最興盛的八卦山台地沿線農夫。

1935 年 8 月，彰化地區的鳳農首先發難，他們先是聯合北上到殖產局遞交陳情書，在員林的鳳農也集結開會討論解決之道，但是始終無法與政府取得共識。求救無門之下，鳳農們意識到唯有團結才能突破僵局。

於是在 1936 年，中部與南部鳳農合作成立以生產者利益為中心的「臺灣鳳梨生產株式會社」。3 月 9 日於員林福寧宮召開第一次委員會，一時之間，全臺幾位重要的臺灣鳳農齊聚一堂，有將成全島性農運之態勢。然而，他們的訴求至日本殖民統治結束時，都未獲採納。



位於彰化縣員林市中山路二段26號的媽祖廟福寧宮，是員林重要的信仰中心，1936年遷於此處並改建之。（Source：Wikicommons）

有起來反對的農夫，當然也有認命的農夫，但最特殊的是，也有一小部分拒絕被合併於是遠走他鄉另謀發展的農夫。

1935 年，原本在臺中經營鳳梨罐頭業的林發，不願自己的工廠被合併，遂與謝元徳、林曾石、詹奕候、許天德、吳維水等人成立「大同拓殖株式會社」，並帶著幾百人到日本石垣島發展鳳梨業。豈料他們這一去以後想要再回臺灣時，卻因為日本戰敗，導致身分陷入尷尬的窘境，他們的回鄉之路也因此增添了不少波折。

紀錄片「海的彼端」就是在說這群到石垣島開墾的臺灣人的故事。

東亞驚濤駭浪局勢中的鳳梨

話說回來，為何臺灣鳳梨產業會如此蓬勃發展？根據市場法則，有需求就會有供給，那麼臺灣鳳梨的需求從何而來？根據統計資料，日本時代的臺灣鳳梨幾乎都以日本為最大市場，縱使在戰爭時期因應日本在中國的戰爭，導致臺灣鳳梨曾一度輸往中國作為軍糧，但整個日本時代，臺灣的鳳梨仍以輸往日本為大宗。

然而，這樣的銷售結構卻因日本戰敗，以及國際冷戰情勢的形成，出現相當大的轉折。

戰後初期，臺日之間仍維持原有的產銷結構，日本的鳳梨需求仍依賴臺灣的供給，不過因為日本實質上已不再統治臺灣，故而開始致力於發展臺灣以外其他地方的鳳梨產業，以避免過度依賴臺灣。此時，有一個地方的鳳梨產業受到日本政府的注意──那就是日本的石垣島。

是的，你沒看錯，就是早在日本時代已有臺灣人在此拓墾的石垣島！而他們帶過去的臺灣鳳梨，反而在戰後變成臺灣鳳梨的競爭對手之一！歷史的弔詭與戲劇性在此處完全展露無疑。

石垣島屬於琉球列島八重山群島之一島，是日本戰後急欲爭取的一部分領土。基於政治上的考量，日本打從一開始的對外言論就傾向保留該群島，也將琉球的產品視為「準國貨」，其中亦包括鳳梨。

在經濟和政治雙重因素的驅動下，日本對當地鳳梨產業祭出各種獎勵和優惠措施，並提高國外輸入的鳳梨關稅，以保護石垣島的鳳梨業。但由於石垣島的鳳梨業仍在萌芽階段，加上日本仍舊依賴臺灣鳳梨的輸入，因此針對臺灣鳳梨，仍給予一定的銷售額度，這也使得臺灣鳳梨仍在中日貿易上保有一定的優勢。

隨著市場需求量的增加，供給量也得隨之提高，此時勢必得提高臺灣鳳梨的產量。然而，原本從日本時代以來臺灣培育鳳梨的中心地帶中部和西部，早已因山坡耕地達飽和狀態而無法再擴增田地。此一窘境令中華民國政府不得不再另謀他處培育鳳梨。

就在此時適逢美援進入，政府就利用這筆錢再次將臺灣鳳梨推向另一個高峰。

1955 年，政府選定了臺東做為新的鳳梨培育地，但一開始並沒有業者願意承擔這個風險，最後在政府官員尹仲容的四處奔走下，終由台灣糖業公司承接此業務。而台糖也增設鳳梨工廠，並自 1957 起開始作業。



台灣糖業公司臺東糖廠鳳梨工場外景。（Source：台灣工業文化資產網）

自臺東引進鳳梨業後，不僅帶動了臺灣東部的經濟繁榮，也開始與西部鳳梨展開競爭。有趣的是，由於鳳梨業之興盛，導致各地鳳梨均供不應求，最後甚至連台糖的臺東鳳梨工廠也到西部來收購鳳梨，當時八卦山附近的鳳梨田就是被收購的其中一處。

最有趣的是，在口訪我的阿公後，我才知道他曾擔任過中間人的角色。他說當時和台糖公司簽了兩年約，主要負責收購本地和芬園一帶的鳳梨，並在收購後，雇車將鳳梨運到臺東。這個轉手的事業讓他賺了一筆錢，之後利用這筆錢買了土地蓋了房子，並以此為根基，繁衍出父親和我這一代。



將集散地運來的鳳梨分級別堆放。（Source：台灣工業文化資產網）

由於臺灣的鳳梨熱潮使鳳梨工廠的罐頭製造量逐年提升，終於在 1958 年的夏天，臺灣鳳梨股份有限公司南投工廠的鳳梨罐頭，突破了歷來的產量紀錄。如同當年的日本時代，這股熱潮也促使更多人投入鳳梨產業，將鳳梨耕地往山地推進，如鳳梨業重心的八卦山台地便再度興起一波種植熱潮，最後為臺灣鳳梨締造了第二次黃金時代。

然而好景不常，1960 年代美國在菲律賓的鳳梨產業嚴重影響了臺灣鳳梨的外銷。原本美國的鳳梨產地在夏威夷，當地產的鳳梨曾一度在世界市場上稱霸，但隨著其他地區鳳梨業的興起，急速地沒落。當時，曾有業者來臺要求合作，但被拒絕，最後只好轉移陣地到菲律賓發展，沒想到反而逆轉了整個鳳梨貿易的戰局。

美國人發現菲律賓無論氣候、或土質都相當適合鳳梨生長，再加上有大量的勞力可運用於鳳梨加工產業，不僅種出品質優良的鳳梨，也因大量人力的投入製作出數量可觀的鳳梨罐頭。當生產地確保生產無問題後，接下來的事，就交給政府了。

面對以臺灣和日本為主的國際鳳梨市場，美國運用當時美日特殊的政治體制，要求日本取消對本國鳳梨的保護政策，以便讓他們的鳳梨可以順利銷往日本。這個無奈的政治因素，導致日本不得以逐漸開放國內市場。

市場開放後，不僅影響了本土鳳梨的銷量，也連帶嚴重影響了臺灣的鳳梨外銷。自 1970 年代起，臺灣鳳梨已經逐漸不敵大量生產的菲律賓鳳梨，之後便陸續退出了日本的市場。到了 80 年代甚至到 90 年代，時常可以從新聞看到臺灣鳳梨滯銷的消息。

重新出發的八卦山鳳梨

面對此衰落之局勢，原本在八卦山種植鳳梨的一些農夫紛紛急流勇退，不過仍然有以鳳梨為志業的職人，不畏局勢全心投入以期力挽狂瀾。這些職人在 1987 年組成鳳梨研究班，之後又改組為施厝坪鳳梨產銷班，為的就是改善鳳梨品質。

起初，他們致力於改良「本島仔」鳳梨和開英種「土鳳梨」，後來逐漸投入種植甜度較高的金鑽鳳梨和甜蜜蜜鳳梨。在這群人的戮力經營下，終於讓八卦山鳳梨再度脫胎換骨，並重新進入國際市場，而「施厝坪鳳梨」也逐漸成為國內知名的鳳梨黃金品牌。

這段過程中，也誕生了許多鳳梨達人，莊啟南就是其中一位代表性人物。1974 年的莊啟南剛從軍中退伍回鄉，他隨即投入家裡原本經營的鳳梨產業，當時鳳梨行情直直落的困境，讓他積極思考如何讓鳳梨更迎合市場需求。他除了改善原本鳳梨的缺點外，也觀察臺灣各地人們口味的差異性，進而種植適合地區市場主流的鳳梨。

在他長期耕耘之下，終於在 1998 年獲得神農獎傑出農民獎的肯定。獲獎後，莊啟南並未停止腳步，反而繼續研發各種鳳梨，包括觀賞鳳梨以及現在正積極耕作的有機金鑽鳳梨。

在訪談莊先生的下午，我一邊吃著他招待的有機鳳梨，一邊聽他侃侃而談。他說為了讓顧客吃得健康，從很久以前就開始培育有機鳳梨了，其單價雖然比其他鳳梨高，但由於純天然的特性，成為某些廠商製作糖果或糕點的熱愛品種，有時甚至供不應求。那場將近兩個小時的座談，不僅是莊啟南個人的奮鬥史，同時也是近代臺灣鳳梨產業發展史的縮影。



莊啟南家中客廳掛著的神農獎。（Source：作者自攝）

回顧將近 70 年的時間，在不同政權的扶植下，臺灣鳳梨曾締造了兩次黃金時期，第一次是以臺灣中南部為中心，第二次則將臺灣東部也納入產業鏈。臺灣鳳梨雖然曾一度由於國際局勢的變化導致產業走入黃昏，然而後續卻猶如起死回生般再創高峰，甚至帶動相關產業的興起，還形塑出八卦山鳳梨田的鄉野景觀，進而為日後鳳梨產業的再興奠定了堅實的基礎。

由此歷史發展，我們或許可以理解微熱山丘為何會座落在八卦山山脈，除了因為老闆本身是當地人及其理念之外，背後較為深層的歷史背景更是不可忽略的關鍵因素。不過，讓人好奇的是，隨著臺灣鳳梨酥進軍國際，以及臺灣鳳梨產業的多元化與精緻化，這次的臺灣鳳梨是否能再創黃金高峰呢？

參考資料

1、高淑媛，《經濟政策與產業發展：以日治時期臺灣鳳梨罐頭業為例》，台北縣板橋市：稻鄉出版社，2007。

2、陳怡文，《亞太政治經濟結構下的臺日鳳罐貿易（1950-1972）》，台北縣板橋市：稻鄉出版社，2005。

3、賴建圖，〈日治時期臺灣鳳梨產業之研究〉，臺北：國立臺灣師範大學歷史研究所，2001。

4、陳壽民，《台灣之鳳梨》，台北市：台灣銀行，1951。

5、〈莊啟南先生訪問紀錄（未刊稿）〉，訪談時間：2017年 4 月 2 日、訪談地點：莊啟南先生自宅。

本文經授權轉載自故事 臺灣最夯的伴手禮「土鳳梨酥」，其實並不來自於臺灣本土？



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