自由開講》成大挺管「特權」借場， 師怨「不知如何教學生」？！

成大校園自主行動聯盟黃絲帶行動聲援台大。（資料照）

◎洪國峰

上週五（5月4日）上午，組成「成大人自主行動聯盟」 的成大挺管教職員號召民眾在成大榕園的榕樹綁上黃絲帶、 一同挺管，並接受媒體訪問。活動早在週三就已廣邀媒體， 然而根據校內場地借用資訊系統，直到週五下午， 主辦單位仍未借用該場地， 形同未經正式允許就使用學校場地與公物，校方卻未加以制止， 引起眾多教職員生質疑主辦單位耍特權。

同樣擅用場地公物，校方嘴臉差很大！

成大師生曾對校內一處新廣場進行命名票選，「南榕廣場」 一名獲得最高票，結果校方卻翻臉拒絕承認該命名之效力， 於是校慶前夕半夜，學生在校園綁上絲帶、聲援命名結果， 但校方凌晨就把絲帶拆除光光。 這次挺管人士同樣在校園公物綁上絲帶， 還大喇喇地提前向媒體宣傳，但校方卻有如默許一般地寬鬆執法， 沒有拆除絲帶，讓很多師生感嘆校方態度差很大， 認為校方有必要說明執法尺度不同的原因。

這次挺管人士同樣在校園公物綁上絲帶，還大喇喇地提前向媒體宣傳，但校方卻有如默許一般地寬鬆執法，沒有拆除絲帶。（資料照）

被質疑後火速完成借場，學生酸「效率真好」

有在跑社團或學生組織的同學大概都知道， 一般場地借用要擬具詳細企劃書，交由校方嚴格審視， 完成借用流程至少都要花上2天， 結果這次挺管人士一大早就先行使用場地， 直到下午一點多都還沒完成借場，被質疑未借場後， 系統在下午四點半就顯示已借場完成，約只花了3. 5小時就完成借場流程，同學之間大酸：「效率真好！」 並期許校方以後面對學生借場時，也能夠以同樣的效率處理， 否則恐怕無法扭轉這次特權借場的不良形象。

結果這次挺管人士一大早（4日）就先行使用場地，直到當天下午一點多都還沒完成借場，被質疑未借場後，系統在下午四點半就顯示已借場完成。場地借用資訊系統截圖。（成大學生提供）

掛羊頭賣狗肉、代借場地也可以？

媒體與一般民眾所見到當天活動的主辦單位皆為「 成大人自主行動聯盟」，然而場地借用系統上，申請單位卻顯示為「 測量及空間資訊學系」，申請人則為該系老師尤瑞哲。 詢問幾位測量系學弟妹， 皆不知道系上是否有透過相關民主程序來正式加入「 成大人自主行動聯盟」成為聯盟一員。若測量系並未正式加入聯盟， 聯盟卻透過該系老師以該系名義代借場地，不僅是場地、 公物若有毀損時系方將負上責任， 以後校方恐怕更是再無理由阻止校內外場地借用者透過無關的社團與 組織來代借場地。

校方對於挺管活動的場地使用大開方便之門，眾多同學感嘆「 太不公平」，部分教職員也抱怨「 以後不知道如何要求學生照規矩來借場」， 若以大學自治之名罔顧法紀為所欲為， 恐怕傷害的不只是校內的法治原則， 特權行徑更是撕裂了校內師生的感情。

（前成大學生會會長）

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