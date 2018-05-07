自由開講》用共產黨那一套 在國際上是走不通的 北京與那一群親中派還執迷不悟嗎？

◎魏國浩

中國對於在國際上打壓台灣的動作，已經到了無所不用其極的地步。根據美國白宮所發布的聲明稿內容所述，今年四月二十五日，中國民用航空局致函給三十六家外國航空公司，其中有多家美國航空企業，要求這些業者在自己的網站及促銷文案上改變對台灣、香港及澳門的標示，以符合中國共產黨的標準。同時北京更去函美國航空與聯合航空這兩家美國航空業的龍頭企業，要求必須將台灣更改為「中國˙台灣」。

聯合航空官網上仍然可以看到將「台灣」列為國家的中英文網頁，並未做任何更改。（圖擷取自聯合航空官網）

這樣的舉動徹底惹怒了美國政府，引來國務院的「強烈關切」，故而白宮以罕見的以「發言人」名義，抨擊中國這樣的行徑，完全是中國共產黨把自身政治觀點強加於美國公民及私人企業，並要求其達到所謂「中國式的政治正確」，這已經違背美國總統川普一向反對所謂「政治正確」的主張，故而總統將會力挺美國全力抵抗中國共產黨如此壓迫美國公民及企業。

撇開美國由於現在以「抗中」為主的政治路線，從而對台較為友善的理由，事實上，美國一向的外交手段，本國利益的維護，絕對是第一順位，而日前正式開打的美中貿易戰爭，只是這項基本國策的一個面向，而今天的白宮聲明稿也是同一個思想體系的產物，畢竟沒有一個國家願意自己的企業遭到他國干涉，因為這不僅僅是面子問題，更是國安疑慮。

而中國可能也沒有料到，美國竟然會有如此大的反應，看看近年來，中國對於國際性企業發起的壓迫動作，如德國漢莎航空、賓士汽車，紛紛將台灣加註「中國的一省」，連創辦人之一為台灣人的台灣國際航電（GARMIN），也受其逼迫，為自己將台灣列為國家，向中國道歉，一連串的惡霸行為，看似望風披靡，仗恃著自己國內的龐大市場，沒有一家企業敢不從，偏偏就在對美國本土企業重施故技時，踢到鐵板，只能說夜路走多了，還真的會碰到鬼，北京大概覺得自己已經是世界老大了，自己的國民和大部分的企業，都要在自己面前俯首稱臣，卻忘了前些日子才因為中興通訊被美國商務部痛下殺手，就是美國在警告中國不要亂來，否則後果自負，結果現在鬧出了個大笑話，後續要如何收場，值得觀察。

Garmin日前在自家中國官網針對「將台灣列為Country」致歉，Garmin表示，集團無特定政治立場。（圖擷取自Garmin網頁garmin.com）

面對中國這些打壓的舉動，身為台灣的一份子，除了憤怒外，應該是要團結一致，展現出我們不會屈從於強權壓迫的意志，然而國內依舊是有許多視中國為思想依歸的團體人士，天天向著北京搖尾乞憐，巴望著能夠從其得到一些經濟或是政治上的援助，就拿國民黨主席吳敦義來說好了，從今年初喊出要到北京與中國國家總書記習近平來個「吳習會」，到現在終於敲定一個接近今年520的時間舉行，根本就是藉故要給台灣政府難堪，先不說這個時間點，就是要轉移總統就職周年的注意力到自己身上，不管今天蔡總統為首的政府要不要同意吳敦義，這位前任副總統前往中國大陸，就是一大難題，屆時恐怕又要在台灣社會掀起一陣波瀾，如此的不顧台灣，只為了自己政治目的的行為，台灣人民都看在眼裡。

最後，我們依舊要感謝美國這一次的仗義執言，也希望能夠在國際上成為一個典範，一個抗拒中國共產黨壓迫，支持自由民主台灣的典範。至於對中國而言，也必須了解到，在你們國內可能一個口令，只有一個動作，然而這個世界不是繞著你運轉的，如果依然執迷不悟，則只怕往後不僅僅是美國，其他國家也會公然的以強烈手段反抗你們的強迫，這對你們有好處嗎？難道這種強硬壓迫的手段，會比雙方坐下來好好談，來的對自己有益嗎？這些種種都在考驗北京當局的智慧，世界上的每個人，與每個國家，都在看著中國你的下一步。

就拿國民黨主席吳敦義來說好了，從今年初喊出要到北京與中國國家總書記習近平來個「吳習會」，到現在終於敲定一個接近今年520的時間舉行，根本就是藉故要給台灣政府難堪。（資料照）

而我們台灣人民，也在觀察著，在我們的社會中，還有哪些「吃碗內，看碗外」的傢伙，準備要藉著境外勢力，獲取自己的政治利益，但值得慶幸的是，台灣的主體性，已經是社會上一個超越黨派及各種意識形態的主流意見，而這就是台灣之所以能夠在中國與部分國內親中勢力的干擾下，還能夠昂首闊步的最大武器。

（智庫研究員）

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