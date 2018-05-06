故事》【世界遺產故事】吳哥窟──全世界最大的毗濕奴神殿（下）

吳哥窟的主殿有點似金字塔式的建築，分為三層平台，最底那層最大，最高那層最小，每層的平台均有迴廊，建築與外圍迴廊相若。

亨利·穆奧在1859年繪製的吳哥窟。（維基共享）

◎陸奧

看過前兩集（《吳哥窟──全球最大毗濕奴神殿（上）》及《吳哥窟──全球最大毗濕奴神殿（中）》）的朋友，相信對於吳哥窟和印度神話更了解。

承接上回，當走過外圍和護城河時，即可返回王台處，進入吳哥窟的主殿。吳哥窟的主殿有點似金字塔式的建築，分為三層平台，最底那層最大，最高那層最小，每層的平台均有迴廊，建築與外圍迴廊相若。

第一平台

當進入第一平台時，你會身處在一幢田字形的閣樓，這閣樓的中央有一個十字形的遊廊，劃出了四個天井，天井底下的下陷地方有可能是古時的蓄水池，蓄池內的水應是以前作宗教用途。據知，在近代的柬埔寨時期因為小乘佛教的盛行，閣樓曾擺滿很多佛像，因而又稱為「千佛閣」，現時佛像大都被盜走或移走。

田字形的閣樓劃出四個天井，天井底下的下陷地方是古時的蓄水池。

除了田字閣外，遊人同樣可沿著平台的外側迴廊繞一圈，會不時見到飛天仙女浮雕，甚至其他印度神話故事。繞完一圈後，即可經田字閣踏上階梯進入第二平台。

第二平台

第二平台亦是以迴廊所圍繞，牆壁與第一平台一樣，有著不同形象的仙女浮雕。迴廊有四道塔門，下通第一平台，塔門頂部更各建一幢寶塔。第二平台最特別的是，在西北和西南角各有一幢已破爛的藏經閣，是古代高棉帝國的藏書地方。

第三平台

第三平台第三平台是整個吳哥窟最高、最細的平台，稱為「巴甘（Bakan）」，是古時高棉帝國只准國王和印度教徒入內的聖地。從第二平台登上第三平台時，會發覺階梯比之前的都要長，幾乎有一倍多，而且斜度驚人，感覺好像要爬上去的。當登上第三平台後，會發現平台為田字型格局，其口字迴廊和十字遊廊將內院分隔為四個下陷的方池，現時已沒有蓄水了。

第二平台的西北和西南角各有一幢藏經閣，是古代高棉帝國的藏書地方。

平台的四角屹立着較矮的寶塔，正中則建有全吳哥窟最高的大寶塔，從上空看就好像五點梅花式的模樣。在五幢寶塔內，各設有神龕，最初是供奉毗濕奴像，但由於高棉帝國其後受到佛教的傳入影響，在後期更改為供奉佛像，神龕亦變成佛龕。

在第三平台上，正如前回《吳哥窟──全球最大毗濕奴神殿（上）》所說，你就猶如站在印度神話中的須彌山上，能俯視無邊無際的四周，感受到吳哥窟如何屹立在萬里叢林之中，成為今天柬埔寨人最珍貴的遺產。

後記：雖然東南亞各國的歷史對不少人是陌生的，但其實在中國歷史上也有不少古籍提到東南亞的地方，例如：元代周達觀的《真臘風土記》就曾稱吳哥窟為「魯班墓」，暗喻建築的精巧極致。最終，吳哥窟的文化建築成就亦在 1992 年被聯合國認可，成為世界文化遺產之一。

文為《陸奥紀行物語》的〈吳哥窟──全球最大毗濕奴神殿（下）〉

本文經授權轉載自故事X陸奥紀行物語 【世界遺產故事】吳哥窟──全世界最大的毗濕奴神殿（下）