南亞觀察》印度最高法院支持消極安樂死，並肯認生前遺囑的合法性！

有論者認為此判決是一個具有歷史意義的決定，它允許了人可以在無法治癒的疾病當中，有尊嚴地決定自己生命的結局。但也有人認為生前遺囑也有可能遭到濫用。

印度最高法院。（圖片來源:https://goo.gl/g53WQE）

◎南亞觀察編輯部 / 外電編匯

印度的最高法院於2018年3月9日做出了具有歷史意義的判決，其肯認了消極安樂死（Passive Euthanasia）的合法性，允許得到不治之症的患者得以自己的意志決定不再接受生命維持儀器的支持，得以有尊嚴地終結自己的生命。但是在此判決當中，最高法院僅肯定消極安樂死，積極安樂死，亦即以注射毒物的方式終結生命，仍為非法的。

回顧印度關於安樂死的討論，一般而言都會提到Aruna Shanbaug這個案子。1973年，Aruna Shanbaug還在孟買的國王愛德華紀念醫院（King Edward Memorial Hospital）擔任護士時遭到性侵，並在侵犯後一直處於植物人狀態。直到2011年，印度最高法院回應了由社運人士（同時也是記者）Pinki Virani為Aruna提起的安樂死訴求，並成立了一個醫療小組評估是否有必要進行安樂死，雖然最後法院駁回了此訴求，但其中具有意義的是，它肯認了消極安樂死在印度的合法性，認為安樂死的執行須由家人提出請求，由醫師和法院監督，始得合法地將絕症患者的維生系統移除。

當時25歲的女護士尚邦格（Aruna Shanbaug）正在醫院當值，一名曾和尚邦格發生口角的病房清潔工，竟然趁她在換衣服時挾怨報復，用狗鍊將尚邦格的脖子勒住並且強暴她，造成她腦部缺氧而成為植物人，此後臥病42年，並於2015年因肺炎病逝。（圖取自鏡報）

而在這次的判決當中，印度最高法院又更進一步肯認生前遺囑（Living will）的合法性，患者可以在患病期間或不再能夠表達真切同意之前，預先表示要進行治療的情況。並在無法治癒的疾病中，患者得以拒絕更進一步的治療或停止維持生命的措施，以避免身體上持續的痛苦。但是消極安樂死的適用仍然僅限於無法治癒的疾病當中，該生前遺囑的執行必須要透過向高等法院聲請，高等法院將會指派並組成醫療委員會，決定消極安樂死是否在本案適合執行。

有論者認為此判決是一個具有歷史意義的決定，它允許了人可以在無法治癒的疾病當中，有尊嚴地決定自己生命的結局。但也有人認為生前遺囑也有可能遭到濫用。

本文經授權轉載自南亞觀察 印度最高法院支持消極安樂死，並肯認生前遺囑的合法性！