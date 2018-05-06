Mygopen》大同寶寶貼圖詐騙新手法！連到外部網站再騙你加入？！

不要因為是外部網站就覺得沒問題，另外發現不明連結也請不要點擊，避免連到釣魚網站，那就真的會出現相關個資盜用問題了。

Mygopen

好多人收到「大同100周年!開放大同寶寶貼圖下載!只到今晚12點↓↓」，可是點進去看怎麼好像跟之前的詐騙不一樣，好像跑到了他們的官方頁面，跟你說這還是假的唷！這是惡意使用 LINE＠ 官方帳號的詐騙新手法，透過免費架站服務建構了官方貼圖頁面，然後再騙你進去點擊下載，但最後還是導向騙人的邀請連結，大家不要上當囉！白爛貓、史奴比、大同寶寶都是受害者，最近這個手法只會愈來愈多而已，真的要小心！



不要因為是外部網站就覺得沒問題，另外發現不明連結也請不要點擊，避免連到釣魚網站，那就真的會出現相關個資盜用問題了。

大同寶寶貼圖詐騙新手法

原始謠傳版本：

大同100周年!開放大同寶寶貼圖下載!只到今晚12點↓↓

https://goo.gl/orc46W 或這個 【非詐騙】 ▼「白爛貓」表情貼活動期間免費下載!!詳情請至LINE BLOG

tickersline.weebly.com

這次詐騙的方式是使用新手法了，因為我們的宣導（咦），大家都變得太聰明了，都不去點擊加入之前的假 LINE 貼圖、假官方 LINE＠ 帳號，於是就想個辦法透過外部免費架站平台來騙人，像是 Wix.com 或 Weebly 這樣的免費網站創建服務。



詐騙者建構一個假的貼圖官方頁面，然後搞得好像一個免費貼圖下載網站，然後你點進去會發現，「他根本還是假的！」，但現在已經很多人受騙上當囉！



不只大同寶寶，史努比、白爛貓都是受害者。相信以後這個手法還會繼續出現，這都是「假的」官方頁面，千萬不要相信了！

無論你點選的是「點此直接下載貼圖」或是「若無法下載請點此」，連結都會導到詐騙的 LINE＠ 生活圈，真的是很壞的一個手法。

稍微檢查看一下就會發現，這不就是以前那些假的詐騙帳號嗎？

詐騙破解說明：

換個手法而已，這也跟以前那種「永久的 LINE 免費貼圖限時下載」一樣的手法，還是要騙你加入詐騙帳號，這是惡意使用 LINE@ 生活圈的方式，小心以後這個帳號會送出惡意的連結，讓你點到釣魚網站，或者目的主要是衝粉絲數來賣帳號套利，大家真的別上當了！不小心已經加入了沒關係囉！趕快封鎖刪除好了，別再點連結或轉傳分享了。

正確闢謠解釋：

大家看到連結時，真的寧可錯過這個好康訊息，也不要隨便點進去，過去 LINE@ 生活圈台灣官方就表示：這些利用送貼圖或禮券等手段吸引大量用戶加入，未來將有可能被這些不肖業者發送商業廣告或不當的非法內容，或者累積大量好友後再將帳號轉賣套利，這部分大家要多多防範囉！

最後不厭其煩地再提醒大家，最重要最重要的辨識方法，就是避免加入這類沒有 LINE 官方認證的綠色盾牌或藍色盾牌的官方認證圖示，學起來就能免疫囉！

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。



本文經授權轉載自Mygopen 大同寶寶貼圖詐騙新手法！連到外部網站再騙你加入