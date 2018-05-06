自由開講》政府的肩膀撐得住嗎？如果大醫院再蓋下去？！

◎黃啟嘉

未來台灣人口老化對社會產生危機的兩個層面就是生產力下降及醫療資源耗用上升，前者代表醫療體系的財務支持將大幅減少，後者代表醫療體系的財務負擔將大幅增加，一消一長之下，現有的醫療體系勢必需要大幅調整方能永續照顧全民健康。

未來台灣人口老化對社會產生危機的兩個層面就是生產力下降及醫療資源耗用上升。（路透）

今天有相當多的民眾患病時，不分輕重逕行前往大醫院（醫學中心、區域醫院）就診，導致大醫院人滿為患、病床不足。放眼十年後情勢將更加惡化嚴峻，為了滿足人口老化的急重症需求、似乎只有加蓋大醫院是唯一的辦法。但是大醫院如果由政府來蓋、政府要花大錢，如果由財團來蓋、經過種種相關的租稅優惠，造成政府稅收短少、其結果也是政府花大錢。

今天大醫院的經營者常抱怨，健保給付偏低，經營困難、不賺錢。因此大醫院一直蓋只會讓有限的健保資源雪上加霜，同時為了醫院的生存很難避免不必要的醫療需求被激發，結果是健保耗用增加，保費調升、全民買單。

大醫院若一直蓋只會讓有限的健保資源雪上加霜，最後會是健保耗用增加，保費調升、全民買單。（資料照）

如果要讓上述的困境改變，我們應該提倡無論大病小病都先找家庭醫師，讓專業醫師替國民的疾病分辨輕重，有需要時才轉診大醫院，使得現有的大醫院體系能挪出其所有的服務能量來滿足人口老化後帶來的急重症需求，如此才能化解繼續蓋新醫院的需求，避免政府肩膀上的財務擔子更加沉重。

最後，筆者發現現在所有醫院的財報，其醫療業務幾乎都是損益兩平或嚴重虧損，只能靠美食街、停車場及股票投資來挹注獲利，這表示健保支付制度是有盲點。因為不是每一家醫院都有這些業外收益，尤其是偏遠弱勢地區的醫院更是如此。在醫療無利可圖下，蓋新醫院只有政治利益與周邊土地開發的邊際效益可以解讀，但對全民及政府而言，為了因應人口老化只有推動分級醫療，合理健保給付，優化現有醫院的服務能力與經營環境才是最佳選擇。

畢竟新醫院再蓋下去，政府的肩膀扛的住嗎？！

（醫師公會全聯會常務理事）

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