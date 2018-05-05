法操》港女箱屍命案，台灣可以處理嗎？

有報導指出，根據香港律師的說法，依照香港現行法律的規範，本案件除非有辦法證明在香港境內已經預謀犯案，否則男子無法在香港境內受審。那既然如此，事件是在台灣發生，台灣這邊可不可以審判呢？！

遇害港女潘曉穎（右）與涉嫌行凶的男友陳同佳合照。（翻攝臉書）

◎法操司想傳媒

根據新聞報導，前幾個月發生的港女箱屍命案，經檢察官解剖後發現，女子當時已經懷孕。另有報導指出，根據香港律師的說法，依照香港現行法律的規範，本案件除非有辦法證明在香港境內已經預謀犯案，否則男子無法在香港境內受審。

台灣可不可以管？

而本次案件中，有香港律師表示：依據香港法律規定，香港檢方無法發動偵查。那既然這樣，台灣這邊可不可以審判呢？答案是可以的！

在刑事司法上，由於刑事審判牽涉到國家或地區主權的展現，究竟可不可以審理一個特定的刑事案件，必須要討論國家或地區究竟有沒有「審判權」。所謂的「審判權」，顧名思義就是「可以審判」的權利，當一個國家或地區對於特定案件具有「審判權」以後，我們才會討論究竟該由哪個法院處理，也就是哪個法院具有「管轄權」。

根據我國刑法第3條規定：刑法於在我國領域內犯罪者適用之，在我國領域外的我國籍船艦航空器內犯罪也適用。也就是說，不論犯罪行為人是不是我國人民，只要這樣的人是在「我國境內」犯罪，就可以進行追訴。這樣的規定模式是導因於我國對於境內的主權而來，也是多數國家的處理模式。因此，由於本次案件發生在我國境內，雖然犯罪行為人是香港人，我國仍然可以針對該香港人進行審判。

如果是台灣人在香港犯罪，我國可不可以管？

這次案件延伸出的另一個問題在於：假設今天行為人是台灣人，而在香港境內犯罪的話，台灣法院究竟可不可以審理呢？

首先，我國法針對境外案件是否有審判權的問題，是有規定的：

1.刑法第5條規定，在我國境外觸犯所列出的11種罪責時，我國可以審判。而這11種罪責，主要都是對我國主權有違害、為我國人民有違害、或國際法上認為具有普遍管轄（Universal jurisdiction）性質的犯罪。 2.刑法第6條規定：我國「公務員」在我國領域外犯瀆職、縱放人犯、偽造公文書、侵占公物等罪責時，我國可以處罰。這樣的規定是導因於公務員對於我國的忠誠義務、及這樣的案件類型對我國社會制度有妨害所設的。 3.刑法第7條規定：我國人民在領域外犯最輕本刑3年以上之罪者。這樣的規定可以簡單理解為「自己的小孩自己管」，也是國際法上的「國籍國管轄」。但這樣的規定必須在外國「也有處罰」的狀況才有適用。也就是說，如果今天行為人的行為在我國會被處罰，但在外國不會被處罰時，我國就不能再處罰他。 4.刑法第8條規定，第7條的規範在我國境外外國人對我國人民犯罪準用之。這樣的規範是國際法上「被害人國籍管轄原則」的展現，也就是在特定狀況下，我國就連外國人都可以審判。 回到最初的問題，究竟狀況倒過來可不可以審呢？由於行為人是我國人民，且殺人罪根據刑法第271條第1項規定，為最輕本刑10年以上有期徒刑之罪，符合第7條的要件。因此我國法院自然就取得審理這起案件的審判權，可以進行審理！

這起案件該怎麼辦？

由於目前台灣與香港間並沒有相關司法互助協議，導致這樣的案件陷入「有人的不能審，能審的沒有人」的窘境。而要突破這樣的情況，就必須要台灣與香港間司法互助才能解決，而這樣的狀況也不是沒有先例，但這又是另外的政治難題。同時，雖然我國與中國之間有司法互助的協議，但這樣的協議是否適用於香港也是個極大的問題。因此，究竟這個案件最終會怎麼處理呢？就讓我們繼續看下去吧！

本文經授權轉載自法操：港女箱屍命案，台灣可以處理嗎？