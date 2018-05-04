自由開講》一群在五四運動99周年，「迷失國家認同」的人！

◎吳可鈂

今天是「五四運動」99周年。有一群人正拿著「五四運動」的旗幟，訴求著「大學自治」。

但與這群嚷著「大學自治」的知識份子想像不同地，「五四運動」的起源和動機並非全然在訴求所謂的「賽先生」（科學）和「德先生」（民主）。相反地，是當時中國的大學生對北洋政府未能捍衛國家利益，有極度不滿，從而上街遊行表達抗議。

因此，當時最著名的口號之一是「外爭國權（對抗列強侵權），內除國賊（懲除媚日官員）」。簡言之，「五四運動」的本質是「民族主義」（愛國主義）。

若從五四運動所強調的「愛國主義」角度，來看今天在「兩岸政策協會公布」的「中國打壓對兩岸關係的影響」民調結果，對「某些打著五四運動旗號、又敵我不分的群體」可真是打了狠狠一巴掌。

教育部「拔管」風波越演越烈，立法院國民黨團4日早上舉行記者會，聲援台大校園自主發起的「新五四運動」隨後繫上黃絲帶前往教育部，表達捍衛大學自主的決心。（中央社）

民調顯示，83.5%民眾認為中國以金援挖走邦交國，及用軍機、軍艦繞台，對兩岸關係沒有幫助，僅5%認為有幫助；64.4%民眾同意，中國打壓台灣外交空間，只會將兩岸關係越推越遠。

但偏偏有一些常頂著捍衛「中華民國」國號，國家意識卻混淆不清的人可不是如此認知。

根據上述民調統計，有3成民眾認為應該接受中共主張的「一中原則的九二共識」，經過交叉分析後，發現支持者有6成是藍營人士；同時有63%的泛藍認同者，把破壞兩岸現狀的過錯，歸咎於自家政府。

看到這樣的數字，任何理性的人都難以理解，這些甘願拿石頭砸自家門窗的群體，到底是不是中華民國國民，或只是一群在中共淫威下的投降主義者？更不禁讓人質疑，他們心中只剩下藍綠，而無國家整體意識。難道在中共面前自動軟化雙腳膝蓋，就能讓他們心中的「中華民國」繼續存在？

套一句前中共總書記江澤民的名言，這是「too simple，sometimes naive」（不是頭腦太簡單，就是過於天真）。

這些號稱追尋「五四運動」精神的群體，卻完全背離了五四運動追尋「愛國主義」的族群，真的愛過這個國家？或他們愛的是和一般台灣人民認知不同的國家？

中共在操作統戰手段時，慣用的手法就是聯合次要敵人，打擊主要敵人；團結一切可團結的力量，分散對手的實力。從這份民調已經顯示，這些打著愛國旗幟、卻敵我不分，甘做中共統戰對象的台灣內部族群，早已迷失了自己的信仰，心中只剩下對不同陣營的自家人的仇恨。

（大學政治系講師）

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