故事》耶穌也懂「蓮花指」？！

上個月的愚人節時,天主教跟新教國家剛好開始慶祝復活節,但是東正教國家因為曆法不同,要到一個禮拜後的 4 月 8 日才開始慶祝復活節。同樣的情況也出現在別的節日,東正教的聖誕節也是晚天主教跟新教一到兩週,在每年的 1 月 7 日。

但是今天不是要跟大家分享曆法,而是更深入的看東正教壁畫。

東正教的壁畫大多採用「馬賽克」的方式拼貼出來,如果要看早期東正教的藝術,除了目前還信仰東正教的希臘、巴爾幹半島之外,也可以到土耳其去看,畢竟今天的伊斯坦堡可是東羅馬帝國的首都:君士坦丁堡。

造訪越來越多東正教教堂之後,會發現不管是耶穌或是聖人像,如果沒有抱書或是拿其他道具(?)的話,都會有一個固定的手勢。

君士坦丁堡(今天土耳其伊斯坦堡)聖索非亞大教堂的耶穌像。

對,通常聖人會下圖這個手勢。也許比較熟悉東方文化的我們,會直覺地聯想到蓮花指吧?

到底這個手勢是什麼意思?如果是東羅馬帝國流行的手勢,為什麼隔了這個多個世紀都沒有因為流行轉變而改變呢?

耶穌跟聖人常用手勢。

要解答這個問題,可能要回到基督教成為羅馬帝國國教前的時代。希臘羅馬的演說家通常會用固定的手勢來表達個人意見。就像下圖的各種手勢就可以代表:暫停、很好、安靜等意思。

希臘、羅馬演說家的手勢。

這個傳統或許可以解釋為什麼直到今天義大利人的手勢還是很多,多到可以出一本書來介紹各種手勢。

Bruno Munari (2005) Speak Italian: The Fine Art of the Gesture



畢竟東正教跟天主教在分離之前本是一家,東正教自然也有手勢的傳統。在東正教中,耶穌跟聖人是用右手來祝福,聖人的手勢其實代表的是希臘文的耶穌(Ιησούς)跟基督(Χριστός)。所以手勢由外而內,是耶穌基督的縮寫 ΙςΧς。 根據《腓立比書》2:10「叫一切在天上的、 地上的、 和地底下的、 因耶穌的名、 無不屈膝」,所以聖人是根據耶穌的名給予祝福。

聖人手勢。

而耶穌的手勢不僅拼出 ΙςΧς,無名指跟拇指也合在一起,代表透過耶穌把人跟神連結起來。

雖然有人認為,基督教這種手勢,有可能是受到東方的「手印」(Mudra)的影響,但是一方面缺乏證據,二方面西方有自己的手勢系統,而且聖徒手勢是用希臘文的縮寫,所以不太可能是東方的影響。

說法印 – 中品下生。

