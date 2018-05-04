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故事》耶穌也懂「蓮花指」？！

雖然有人認為，基督教這種手勢，有可能是受到東方的「手印」（Mudra）所影響，但是一方面缺乏證據，二方面西方有自己的手勢系統，而且聖徒手勢是用希臘文的縮寫，所以不太可能是東方的影響。
作者： 故事
2018-05-04 15:02
 | 2018-05-04 15:02

◎每日一冷

大家好，我是 Mr Holiday。

上個月的愚人節時，天主教跟新教國家剛好開始慶祝復活節，但是東正教國家因為曆法不同，要到一個禮拜後的 4 月 8 日才開始慶祝復活節。同樣的情況也出現在別的節日，東正教的聖誕節也是晚天主教跟新教一到兩週，在每年的 1 月 7 日。

但是今天不是要跟大家分享曆法，而是更深入的看東正教壁畫。

東正教的壁畫大多採用「馬賽克」的方式拼貼出來，如果要看早期東正教的藝術，除了目前還信仰東正教的希臘、巴爾幹半島之外，也可以到土耳其去看，畢竟今天的伊斯坦堡可是東羅馬帝國的首都：君士坦丁堡。

造訪越來越多東正教教堂之後，會發現不管是耶穌或是聖人像，如果沒有抱書或是拿其他道具（？）的話，都會有一個固定的手勢。

君士坦丁堡（今天土耳其伊斯坦堡）聖索非亞大教堂的耶穌像。

對，通常聖人會下圖這個手勢。也許比較熟悉東方文化的我們，會直覺地聯想到蓮花指吧？

到底這個手勢是什麼意思？如果是東羅馬帝國流行的手勢，為什麼隔了這個多個世紀都沒有因為流行轉變而改變呢？

耶穌跟聖人常用手勢。

要解答這個問題，可能要回到基督教成為羅馬帝國國教前的時代。希臘羅馬的演說家通常會用固定的手勢來表達個人意見。就像下圖的各種手勢就可以代表：暫停、很好、安靜等意思。

希臘、羅馬演說家的手勢。

這個傳統或許可以解釋為什麼直到今天義大利人的手勢還是很多，多到可以出一本書來介紹各種手勢。

Bruno Munari （2005） Speak Italian: The Fine Art of the Gesture

畢竟東正教跟天主教在分離之前本是一家，東正教自然也有手勢的傳統。在東正教中，耶穌跟聖人是用右手來祝福，聖人的手勢其實代表的是希臘文的耶穌（Ιησούς）跟基督（Χριστός）。所以手勢由外而內，是耶穌基督的縮寫 ΙςΧς。 根據《腓立比書》2:10「叫一切在天上的、 地上的、 和地底下的、 因耶穌的名、 無不屈膝」，所以聖人是根據耶穌的名給予祝福。

聖人手勢。

而耶穌的手勢不僅拼出 ΙςΧς，無名指跟拇指也合在一起，代表透過耶穌把人跟神連結起來。

雖然有人認為，基督教這種手勢，有可能是受到東方的「手印」（Mudra）的影響，但是一方面缺乏證據，二方面西方有自己的手勢系統，而且聖徒手勢是用希臘文的縮寫，所以不太可能是東方的影響。

說法印 – 中品下生。

我們下次見！

[Mr Holiday]

資料來源：

1.聖索非亞大教堂耶穌像

2.What does this hand gesture mean in Icons?

3.Speak Italian: The Fine Art of the Gesture

4.What does this hand gesture mean in Orthodox iconography?

5.佛像手印大全

本文經授權轉載自故事　耶穌也懂「蓮花指」？！

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