紐約地途》那些年我們一起追王建民的日子

或許王建民的美國大聯盟職棒生涯已經結束，但是那些年在紐約的一起追王建民比賽的日子，將是在紐約生活的台灣人多年來最難忘的回憶之一。

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每年的四月三十日對一般洋基迷來說，不過就是大聯盟球季第一個月結束，可以說是「春訓」的下半場，五月後的真正球季才要開始。不過2005年的四月三十日對筆者，或是對台灣人（不論是否為棒球迷）來說，都是一個大日子。那就是歷史上第一位台灣棒球選手站在美國大聯盟歷史最豐富的紐約洋基隊球場的投手丘上，那位台灣人就是王建民。

王建民投球英姿。（圖：作者提供）

2005年洋基迷們還在為前一年的美聯冠軍系列賽在3-0的絕對優勢下，被世仇波士頓紅襪隊大逆轉的傷痛療傷。2004年的洋基不僅寫下大聯盟最難堪的紀錄，也讓紅襪隊破解了86年未拿冠軍的貝比魯斯魔咒。2005年四月洋基的開季戰績是自1997年來最差的一年，勝率低於五成。主要先發投手陣容之一的萊特（Jaret Wright）於四月二十三日的比賽被德州遊騎兵隊打爆後，被放入傷兵，四月二十六日在洋基農場已經載浮載沉四五年的王建民終於被叫上大聯盟暫時取代萊特的輪值，並於四月三十日在大聯盟首度出賽先發對上多倫多藍鳥隊。那場比賽王建民先發投七局只被敲出六支安打，責失兩分，原本可能的勝投因為中繼投手高登（Tom Gordon）失分而飛走，不過最後洋基仍然贏了那場比賽。雖然沒有勝投，隔天紐約各報紙的體育新聞封面都顯著報導王建民的優異表現，紐約郵報不但以王建民當作體育版封面，標題更是大大的寫著“TAIWAN ON”（台灣登場了）。

2005年五月一日《紐約郵報》（New York Post）以前一天初登大聯盟投球的王建民作為報紙體育版封面，大大的標題寫著TAIWAN ON。（圖：作者提供）

在王建民之前已經有陳金鋒和曹錦輝先上過大聯盟的殿堂，但是洛杉磯道奇隊的陳金鋒並沒有亮眼的表現，而曹錦輝所屬的科羅拉多洛磯隊完全無法和紐約洋基隊相提並論。反觀王建民在有最現實嚴苛球迷，最多媒體球評關注的紐約洋基隊初次登場便技驚四座，讓許多只知道台灣少棒隊在威廉波特風光歷史的美國人也見識到有大聯盟水準的台灣球員，而且是在紐約洋基隊！球場上王建民在洋基隊時期的優秀表現眾所皆知，但令人難忘的是從2005年到2009年這五個球季當中，在美東，尤其是在紐約的台灣人或是留學生如何瘋狂的追隨支持王建民。

王建民登上大聯盟後，只要有出賽，都可以看見許多台僑與留學生到現場手持標語為王建民加油。（圖：作者提供）

為了要能夠時常到現場為王建民加油，那時候最關切的就是王建民什麼時候會在洋基主場先發。通常大聯盟先發投手輪值是投一休四，或是每五天先發一次，如碰上球隊沒有賽事，便多休一天。但畢竟球賽的進行還是要看天臉色，包括洋基在內的許多球場並沒有屋頂，可以風雨無阻進行比賽。而且在洋基舊球場的年代，便宜的票非常不好買，越早訂才越有機會買到便宜座位的票。因此為了看王建民出賽很多時候都必須一邊看著洋基的賽程日曆算投手輪值日，一方面要查先前幾天的紐約氣象，確保不會有因雨停賽造成先發輪值道往後延的可能性才可以下單賣票。

只要是王建民先發，洋基球場就一定看得到帶著國旗幫王建民加油的留學生。（圖：作者提供）

想看王建民投球，只要買得到票，坐哪裡都好。不過比賽前球員熱身練球時，左外野洋基牛棚上方的外野區一定都擠滿台灣人為在外野草坪和捕手練習傳接球的王建民加油，直到他進入牛棚進行賽前練投，場務人員要清場時，大家才甘願回到自己座位。也就在那幾年間，洋基球場或是王建民在客場先發時，能在大聯盟球場看見台灣國旗出現在觀眾席上。2006和2007年王建民的優秀表現讓許多台灣專辦來美東旅遊的旅行社也以到洋基球場看王建民投球為主打行程推銷「王建民加油團」，卻常聽到輪值沒算好或是天公不作美而沒看到建仔比賽的的憾事。若有朋友從台灣或外州來，往往也會詢問有無機會去洋基球場看王建民比賽。

到洋基球場看王建民比賽的台灣球迷，一定會到左外野的牛棚後方觀看王建民練投熱身，為他加油打氣。（圖：作者提供）

除非不吃不喝，只算票價，通常看一場洋基球賽一個人大概要花五十元美金以上（官網最便宜票價，一杯啤酒和一份餐點），如果是一個四口之家，隨隨便便一個晚上的花費就會接近150美金之多。因此，現實上無法在王建民每一場先發都到洋基球場去看球。所以家中一定要有有線電視，在建仔出賽時鎖定洋基頻道，同時電腦也要登入洋基球迷論壇，即時了解美國棒球迷們對王建民表現的看法。隔天還要購買紐約三大報，看看各報球評記者們如何評論王建民的表現。大聯盟的文化一向是以強打強投吸引人，球迷們認為全壘打和三振是性感的。即使王建民上大聯盟第二年便拿下美聯勝投王的優異表現，許多喜歡看三振型投手的球迷對擅投伸卡球製造滾地球出局的王建民卻不是給予太高的評價，不認為建仔是屬於球隊王牌等級的投手。

王建民不是三振型的投手，即使戰績傑出，許多洋基球迷始終認為建仔最多是球隊的第二號先發，而不是王牌投手。（圖：作者提供）

2007年當時洋基另一名具有相當潛力的新秀休斯（Phil Hughes）上來大聯盟後，大部分洋基迷都認為他才會是洋基未來的王牌投手。同一年松阪大輔也來到大聯盟，加入洋基宿敵紅襪隊，許多美國球迷也認爲已經在日本職棒有輝煌戰績的松阪會比王建民優秀。但結果證明王建民連續第二年拿下19勝戰績，2008年若不是他生涯關鍵性的跑壘受傷，更是往單季20場勝投的紀錄前進。休斯與松阪大輔後來幾年的表現都不如建仔在洋基跨四個球季的成績。記得那時候常在轉播洋基球賽的YES Network 官網論壇和那些看衰王建民的美國球迷筆戰，提出各項數據，分析王的心理素質，就是想說服那些人王建民就是洋基的王牌投手。

2007年的洋基隊先發投手陣容堅強，但多數洋基迷認為休斯（最右）會超過王建民成為洋基隊的王牌投手。（圖：作者提供）

自從2008年受傷之後，王建民就未曾再回到傷前的投球水準，但他樂觀，永不放棄的精神贏得洋基迷的尊敬。即使後來輾轉數隊，每當回到紐約比賽，都受到球迷的熱烈歡迎。加拿大籍台裔導演陳惟揚（Frank W. Chen）把王建民過去四年裡，為了再站上大聯盟的投手丘上，依舊努力不懈的自我訓練，終於在2016年又加入堪薩斯皇家隊的艱辛歷程拍成一部紀錄片：Late Life: The Chien-Ming Wang Story （中文片名：《後勁》），這個月將在美西首映。這部十分勵志的電影，未上映已經受到非常大的關注與期待。

或許王建民的美國大聯盟職棒生涯已經結束，但是那些年在紐約的我們一起追王建民比賽的日子，將是在紐約生活這麼多年最難忘的回憶之一。