自由開講》人必自侮而後人侮之

◎郭靖

被讚譽為「型男議員」的台北市議員戴錫欽5月1日上中天節目《 大政治大爆卦》，針對吳茂昆拔管事件做評論， 他在節目上氣憤地表示，認為吳茂昆當教育部長不適任， 女兒辛苦多年終於在去年考上台大， 如果畢業證書上教育部長印製的是吳茂昆，他會當場撕掉。

北市議員戴錫欽5月1日上中天節目《大政治大爆卦》，針對吳茂昆拔管事件做評論。（資料照）

戴錫欽在節目中批教育部處理管中閔事件有瑕疵、顢頇， 而且折煞中華民國最高的學府。他也不服氣地透露， 自己的女兒辛苦多年終於在去年考上台大， 但是女兒上學的第一天台大就沒有校長，身為台大學生家長， 他擔心到女兒大學畢業後台大仍然沒有校長。

請問，台大需要這樣的誠信、學倫有穩提且不守法的人當校長嗎？如 果畢業證書上校長印製的是管某人，恐怕才是學生的恥辱吧？請問， 台大需要這種開口、閉口自稱「爺們」的人當校長嗎？ 隱藏多日不敢現身說明，學生印製並販賣有「管爺」與「挺管用」 的T恤時才敢出現簽名，這樣的人能當台大校長嗎？

據了解，台灣大學學士畢業證書只會放上校長及院長的名字，並沒有像戴議員說的，會放上教育部長的名字！（照片取自於網路）

以前一票校園統派行政高層是怎麼對付校內爭取大學自由與民主的學 生？如三十年前的台大「自由之愛」運動， 學生只因參加校外社會改革運動或自行印製刊物， 這些統派渾蛋人士是怎麼打壓人家，難道自己都忘了嗎？ 每當教育部長去視察時， 台大校長與行政人員是如何畢恭畢敬迎接長官？如今自己都沒有「 自治」，還威脅學生代表不可提案質疑管某， 又有何資格說教育部在打壓他們？人必自侮而後人侮之， 不正是如此嗎？

如果未來畢業證書上印製的是教育部長吳茂昆，校長是陳弱水等人， 可是學生莫大的光榮，畢竟吳茂昆是國際知名的超導體大師，陳弱水 也是德術兼修的人。

（教師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com