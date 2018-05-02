法操》提供人頭帳戶，小心變詐騙集團幫助犯！！

一般打開社會新聞，常常會看到某某人因為什麼原因而攻擊、或侵害他人的權利。但你可有想過，如果這個某某人背後，還有一個在幕後幫他完成犯罪行為的人，這個人會不會有罪呢？就讓我們來說說所謂的「幫助犯」吧！

詐騙 （圖片取自網路）

◎法操司想傳媒

根據新聞報導，一名男子將其所有的4個銀行帳戶以每5天每個帳戶新台幣5000元的價格，提供詐騙集團做為人頭帳戶，但在被捕前，卻沒有拿到一毛錢。男子曾於偵查中認罪，但審理時改口稱自己是被害人。法官認為，男子法律系畢業，曾上過刑法等課程，卻協助犯案，且未與被害人和解，惡性不輕，判處7個月有期徒刑。（註）

什麼是幫助犯？

一般打開社會新聞，常常會看到某某人因為什麼原因而攻擊、或侵害他人的權利。但你可有想過，如果這個某某人背後，還有一個在幕後幫他完成犯罪行為的人，這個人會不會有罪呢？就讓我們來說說所謂的「幫助犯」吧！

刑法第30條第1項前段規定：「幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。」簡單地說，「幫助犯」是以幫助他人完成犯罪的意圖，提供實行犯罪行為之人協助，進而使他完成犯罪行為之人。需要特別注意的是，根據同條項後段，幫助犯的幫助行為，不一定要實施犯罪的人知情，如果在不知情的情況下提供幫助，也會構成幫助犯。

舉個例子，小法知道阿操痛恨大明，並計畫要殺掉大明，於是提供阿操自己家裡最銳利的水果刀，讓他作為傷害大明的工具，最終他也因此成功造成大明受傷。這個時候，由於小法協助阿操實行傷害罪的犯罪行為，就會構成傷害罪的幫助犯。

然而在這邊，我們需要特別注意的問題有2個：

1.「幫助犯」顧名思義就是只提供「幫助」，而不包括直接投入傷害行為。因此如果今天小法是跟阿操一起去殺大明並補了幾刀，就不屬於幫助犯，而是殺人罪的「共同正犯」。因此，幫助犯絕對不能分攤任何犯罪行為。

2.「幫助犯」並不是獨立的處罰對象，而是必須在正犯的罪責成立時才會受到處罰，這在法律上稱為「從屬性」。也就是說，如果今天阿操接過了小法的刀，但卻沒有去砍大明，此時由於阿操並不構成傷害罪，小法的幫助行為也就無從依附，不能論以傷害罪的幫助犯。

提供人頭帳戶會構成詐欺罪的幫助犯！

詐騙集團要躲避法律的制裁，最重要的關鍵在於：如何讓檢警查不到錢的流向。而要達成這樣的目的，使用「人頭帳戶」或「只使用現金」就成了現在十分常見的作案手法。

通常，人頭帳戶的去得有幾種方式：第一種，就是偷別人的帳戶來用；第二種就是向人購買。以本次的案件為例，詐欺犯就是透過「利誘」的方式，讓本案的男子自願提供自己的帳戶作為「人頭帳戶」，用以「洗白」被騙民眾的錢，同時躲避警方的追查。此時，男子若明知對方是詐騙集團，還提供帳戶給他們使用，就是在「幫助」詐欺犯完成犯罪行為，自然會構成詐欺罪的「幫助犯」。

詐騙手法眾多不得不防！

隨著時代演進、科技技術的進步，詐騙手法也跟著推陳出新。詐騙集團的騙術，也隨著大家對詐騙的重視而更加進步。

我們不能期待像《詐欺獵人》主角黑崎這種專騙「白鷺」詐欺師的「黑鷺」詐欺師替我們騙回錢財，但我們可以多多注意自己的四周，隨時提高警覺，不要成為那個受害的「鴨子」。若是遇到疑似詐騙的情況，也建議撥打165反詐騙專線尋求協助喔！

註

新聞中的「幫助詐騙罪」是錯誤用法，應為「詐欺罪的幫助犯」。

本文經授權轉載自法操：提供人頭帳戶，小心變詐騙集團幫助犯！！