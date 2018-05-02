農業二三事》從市場改建看農產品批發市場的定位

市場「改建」的重要性，不僅僅只是硬體設施的改善，提供市民消費更舒適的環境－市場朝向「正確的」改建方向，才能根本顛覆、解構現有的農產品生產運銷模式；農產品批發市場改建啟動的同時，也是讓農產品生產作業標準化向「最高標準」邁進的開始。

焦鈞

大台北地區身為全台最大消費地，胃納全台比重最高的生鮮農產品，卻因為通路端硬體建設長期缺乏改善，連帶使得產銷體系的提升陷入困境。這絕對是從中央到地方政府、農民團體到農民生產者必須共同面對的嚴肅課題；農產品運銷體系的軟、硬體架構一日不改革，對民眾食安提升一日無法達標。以此角度觀之，北台灣確有必要針對現有的雜亂零散的農產品批發市場，重新定位，並同步革興傳統市場之硬體設施，認真檢討、長遠規劃，樹立完善的農產品運銷體系的百年基業。

前瞻基礎建設，沒有思考農產品運銷體系的全面革新，實屬可惜！

先把時間拉回政府於2013年為因應禽流感防疫，全面推動傳統市場禁宰活禽的政策，算是近幾年當中少數一項針對「生鮮農產品運銷體系之重大變革」；可惜的是，自此之後，從傳統市場到前端的農產品批發市場，不論硬體架構與管理思維，並未向前邁出步伐。近來，台北市出現最大零售市場「環南市場」的改建，也處於線性思維下的硬體更新，並未立體化去看待農產品運銷的前後端鏈結與軟體介面的思維更新。

台北市出現最大零售市場「環南市場」的改建，也處於線性思維下的硬體更新，並未立體化去看待農產品運銷的前後端鏈結與軟體介面的思維更新。（本報資料照）

更大的災難即將出現！那就是台北市第一果菜批發市場與緊鄰的台北漁市，在台北市政府一意孤行、新工處強勢主導下，再次以「硬體更新為主導」的改建思維，業已破土動工，預計七年後全數完工。

我們在把時間軸拉回更早的1980年代。當時號稱第一座「現代化」的農產品批發市場－台北市第二果菜批發市場（俗稱濱江果菜市場）落成啟用，但沒多久後地震損壞結構重新改建，直到2003年再次啟用，濱江果菜市場的樓層規劃不當、定位不明，若非台北農產運銷公司兼營第一果菜批發市場、果菜包裝運銷中心，單單就硬體維護費用與空間使用效率不彰的情況，會是個拖垮公司財務的失敗硬體設計。

不僅果菜批發市場如此，更新後的台北市家禽批發市場電宰線也因設計不良、維護不當，傳統市場全面禁宰活禽之後，讓不少攤商抱怨由電宰線出來的屠體「斷手斷腳」；甚至電宰線的不銹鋼設備出現繡蝕、現場工作人員溺斃等傳聞，也讓這個位於台北市華翠大橋橋邊的現代化硬體建築，不禁讓人質疑它的「安全性」何在。

更遠的位於新北市樹林區，由新北市農會主導成立的肉品批發屠宰市場，成立近40年，也已近硬體設施更新的壓力點；肉品市場的管理模式比蔬果、家禽更為封閉，衍生出的食安管理規範更為複雜，其所能扮演的產銷調節功能受制其他相關配套與周邊行業，來得更大。

濱江果菜市場的樓層規劃不當、定位不明，若非台北農產運銷公司兼營第一果菜批發市場、果菜包裝運銷中心，單單就硬體維護費用與空間使用效率不彰的情況，會是個拖垮公司財務的失敗硬體設計。（本報資料照）

進一步要思考的是，分散於大台北盆地周邊（或現已成市中心）的蔬果、家禽、毛豬批發（暨電宰）市場，是否思考化零為整，整併到一處周邊腹地寬闊、交通動線暢通且遠離市區核心的地段，思考成立一個「綜合型的農貿批發市場」？可惜的是，去年甫通過的前瞻基礎建設計畫，完全沒有觸及到此一議題；地方政府未向上呈報，中央政府也沒有出面整合協調，錯失政策推動良機。

亡羊補牢：從法令面修正著手，重新定義農產品批發市場定位

管理農產品批發市場的母法為《農產品市場交易法》。這是一部源於民國70年代的法令，中間雖經多次修正，但並未觸及上述核心問題，同時對食安規範、市場定位及如何落實市場運作的公共性，皆未與時代接軌。

當硬體設施改善已經啟動、或是仍在紙上作業階段，軟體面的興革與創新，必須迎頭趕上。最佳路徑就是先從法令面的大翻新著手，關心此議題的立委諸公應該要思考是否在此法中擬定「綜合型農貿市場專章」；或，直接針對北台灣消費人口基數的需求，草擬「首都生活圈農產品批發市場設置專節」。賦予中央與地方政府法令授權，得以大刀闊斧從軟體、硬體雙管齊下手段，將現有雜亂無章的大台北地區農產品批發市場的「改建」，一次到位。

市場「改建」的重要性，不僅僅只是硬體設施的改善，提供市民消費更舒適的環境－市場朝向「正確的」改建方向，才能根本顛覆、解構現有的農產品生產運銷模式；農產品批發市場改建啟動的同時，也是讓農產品生產作業標準化向「最高標準」邁進的開始。如此，才能有真正的生鮮食品安全管理可言；否則，一個虛有其表的市場硬體「改建」，沒有同步啟動產銷體系的變革，充其量只不過是換湯不換藥的表面功夫而已。