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台灣回憶探險團》轉型正義 R.O.C vs 德國！！！

反觀臺灣，昔日逮捕黑名單人士的執行者，在享受這些人爭來的民主權利時，大言不慚的表示自己只是「奉命行事」「大家要往前看」，對歷史毫無反省還理直氣壯。
作者： 台灣回憶探險團
2018-05-02 12:27
 | 2018-05-02 12:27

（圖左：擷取自TVBS；圖右：擷取自關鍵評論）

◎台灣回憶探險團

媒體報導某黨候選人昔日專抓黑名單人士，面目猙獰舊照流出。消息傳出，當事人表示自己只是「奉命行事」「大家要往前看」，言談中毫無悔意及歉意。

請問把猶太人送進毒氣室的納粹、六四天安門輾過學生的坦克、二二八事件將張七郎父子殺到肚破腸流的中國軍、跑去美國處決江南的黑道份子、把陳文成從臺大圖書館頂樓拋下、將林義雄母親及雙胞胎女兒砍殺數十刀的兇手，哪一個不是「只是奉命行事」？

「抓人」歷史照一一被翻出，而侯友宜卻只說：當年奉命行事。（翻攝自鄭南榕基金會臉書）

又，德國轉型正義處理昔日納粹集中營處決猶太人的事件，只要參與其中者都有責任。從打開毒氣開關者、把人送進集中營者、甚至只是會計、保管物品，一律有罪。畢竟一個龐大的邪惡機器，沒有這些大大小小「奉命行事」的齒輪，又怎能如絞肉機般運轉呢？ 臺灣雖沒有毒氣室，卻也有綠島監獄、白色恐怖籠罩，家破人亡、妻離子散者不計其數，這些又是多少「奉命行事」的鷹犬所合力促成的結果？

2018年初，曾在納粹集中營任職的奧斯卡‧格呂寧（Oskar Gröning），以96歲高齡被判刑四年。他並沒有親身殺害受害者，僅是低層看管者的角色。他將納粹集中營屠殺猶太人的慘狀公諸於世，並深受良心譴責，他承認自己在道德上有罪，但只是當時機器上的一個小齒輪，並非自願。但德國法院認為，正因為有這些小齒輪的幫助，這部殺人機器才得以運行，因此他們同樣有罪責。

2018年初，曾在納粹集中營任職的奧斯卡‧格呂寧（Oskar Gröning），以96歲高齡被判刑四年。（路透社）

反觀臺灣，昔日逮捕黑名單人士的執行者，在享受這些人爭來的民主權利時，大言不慚的表示自己只是「奉命行事」「大家要往前看」，對歷史毫無反省還理直氣壯。

當然臺灣與德國經歷的狀況無法一概而論，臺灣目前無刑責、要如何處置情節不一的參與者也尚待凝聚共識，但當年執行命令的人表達歉意、承認命令的錯誤，這不是最起碼該做到的嗎？到2018年的今天，連「命令錯了」都不願講出來、兩手一攤「只是奉命行事」毫無悔意的人能出馬競選，背後代表多少人抱持同樣的想法？白色恐怖真的已離我們遠去？

德國將過去釐清，記取教訓，大步邁向未來，而臺灣只能陷在這些不公不義的泥淖中，永無寧日。

本文經授權轉載自台灣回憶探險團：轉型正義 R.O.C vs 德國！！！

台灣回憶探險團

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