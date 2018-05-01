Mygopen》【假LINE】台鹽出產的健康塩，共有三種超標放射線？無超標問題

謠言訊息中放的影片已經被下架了，事件是發生在 2017 年 9 月時，立法委員高金素梅表示：台鹽三款健康鹽已測出超高輻射，應立即下架，賠償消費者，並要求衛福部與原能會立即封存鉀原料以及進行研究調查。但後續原能會以及食藥署出面說明了，謠言訊息說的應該是「鉀-40」而不是「銫」，事實上就算吃了整年，也等於搭飛機往返台北與紐約一趟的宇宙輻射劑量，鉀-40 攝取量相當 3 根香蕉。

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LINE最近又傳了影片，說「如果有買台塩出產健康塩，總共有三種，超標放射線＼銫，對人体影響健康」這樣的訊息，基本上這在 2017 年就確認台鹽沒有超標問題了，但近期的謠言訊息又曲解了當時的新聞，後續原能會以及食藥署也都出面說明了，影片也下架了，所以別再傳囉！

台鹽輻射超標的謠言

原始謠傳版本

如果有買台塩出產健康塩，總共有三種，超標放射線＼銫，對人体影響健康，一定要看：http://www.youtube.com/watch?v=1E9UNWAB8Mk

請大家注意是否家裡有用這幾種鹽？

https://youtu.be/1E9UNWAB8Mk

謠言破解說明

謠言訊息中放的影片已經被下架了，事件是發生在 2017 年 9 月時，立法委員高金素梅表示：台鹽三款健康鹽已測出超高輻射，應立即下架，賠償消費者，並要求衛福部與原能會立即封存鉀原料以及進行研究調查。

事件是發生在 2017 年 9 月時，立法委員高金素梅表示：台鹽公司的三款健康鹽，含超量放射性物質「鉀-40」，應下架、封存。（資料照）

但後續原能會以及食藥署出面說明了，謠言訊息說的應該是「鉀-40」而不是「銫」，事實上就算吃了整年，也等於搭飛機往返台北與紐約一趟的宇宙輻射劑量，鉀-40 攝取量相當 3 根香蕉。

正確闢謠解釋

根據原能會當時發布的新聞稿表示：鉀-40屬天然放射性核種，廣泛存在於農漁產品，人體中也有一定數量的鉀-40，根據國際文獻資料，正常成年人體內約有3700貝克。而國際間對於自然界中的天然放射性核種，多不予管制，並未訂定食品所含天然放射性核種的管制標準。

依照歐盟食品安全局 EFSA 文獻指出，自然界中的鉀本來就有約萬分之一是鉀40。鉀為人體必須營養素，若攝取過多的鉀，身體會自然排出體外。WHO世界衛生組織、英國衛生部針對鉀攝取建議中提到，基於健康因素，建議成人每日適當攝取約3.5克的鉀，美國國家醫學院則建議鉀攝取4.7克，以維持健康

食品藥物管理署澄清表示：鉀-40是天然放射物且存在於大自然中，即使每天吃十公克低鈉鹽，一年下來攝入量也低於標準，請民眾放心。此外根據國人攝食量調查，平均每人每天約吃 10 克鹽，假設全部都是吃鉀較多的低鈉鹽，其中攝取的「鉀-40」相當於吃下 3 根香蕉，風險是可以接受的。

最後臺鹽表示：將主動把氯化鉀原料送往台南市、苗栗縣衛生局、衛福部、原能會作檢測，後續若主管機關有進一步指示，臺鹽將配合辦理。



未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

資料來源：自由時報 -低鈉鹽鉀-40輻射超標？ 台鹽報警追查謠言源頭

資料來源：關鍵評論網 - 「健康鹽」卻測出高量輻射，食藥署：吃10克等於3根香蕉

資料來源：臺鹽 - 臺鹽公司聲明稿

本文經授權轉載自Mygopen 【假LINE】台鹽出產的健康塩，共有三種超標放射線？無超標問題