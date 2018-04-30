博硯「說」法》大學自治到底在治什麼？

長期以來，教育部把各大學當作所屬機關來對待，校長就成了這個所屬機關的首長。說真的，如果現存的制度下，大學校長並不是用來協助大學教授抵抗教育部，而是來管理大家的，那麼，不要告訴我這是大學自治。另外，如果校長管不了大學教授，我猜大概很多人也不會想選校長了吧！

胡博硯／東吳大學法律學系副教授

因為「卡管」，大學自治或是大學自主成了時髦的命題，但大學自治到底在治什麼呢？

每個人的解讀似乎也不太一樣，這裡要先說明的是，大學自主或是大學自主並沒有出現在我們的憲法規定當中，甚至大學自主這個詞也沒有出現在大法官解釋的本文或理由書當中，僅在協同意見書當中出現過。

大學自治到底是什麼？如果我們回到大法官的解釋，在大法官釋字第380號解釋、450號解釋，大法官指出：

「憲法第十一條關於講學自由之規定，係對學術自由之制度性保障；就大學教育而言，應包含研究自由、教學自由及學習自由等事項。其自治權之範圍，應包含直接涉及研究與教學之學術重要事項。」

這裡的意思是，大學自治應該和研究與教學有直接相關的重要事項才屬之。

那麼，選校長到底是不是大學自治的事項呢？大家喊了這麼大聲，如果不是，不是很糗嗎？其實我們不妨回到「大學校長的功能是什麼」來判斷。因為學術自由存在於研究人員個人身上，做為一個大學教授有研究與教學自由，不應該受到外力的侵犯。這裡的「外力」主要就是國家，而由於教授工作的地點是大學，大學係結合研究與教學於一體的組織，所以，為了避免這個組織裡的人受到外力影響，這個組織有一個自治的權限，來確保每個做研究與教學的人不會受到外力干預。這個組織如何建構？以及管理者的產生就是其自治的範圍。

選校長到底是不是大學自治的事項呢？大家喊了這麼大聲，如果不是，不是很糗嗎？（記者方賓照攝）

校長遴選為何是大學自治的一部分？那是因為校長負責帶領大家抵抗這個國家的外部干預，因此，教育部如果悍然去幫大學決定校長人選，就產生侵害大學自治與學術自由的疑慮；但教育部是否有權力監督各大學？這是必然的，因為憲法第162條規定：「全國公私立之教育文化機關，依法律受國家監督。」

因此，國家對於大學自治之監督，應於法律規定範圍內為之，並須符合憲法第23條規定之法律保留原則。換言之，如果遴選過程有違法的情形，或遴選出來的人選不適法，教育部確實也應該做合法性的監督。

不過，一個最核心的問題是，我們選校長的目的到底是不是為了幫大學教授抵抗外力的侵害？事實上，對於大學教授侵害最大的就是教育部，那過去大學校長是否有扮演好這樣的角色？ 我想應該是沒有，不然我們不會一面強調競爭力又要老師增加對學生的關懷，那麼，面對侵害，有沒有哪個大學校長幫老師出面抗議呢？當社會各界不斷公開告訴教育部玉山計劃的問題，又有哪個大學校長幫學校教授表達過意見？

長期以來，教育部把各大學當作所屬機關來對待，校長就成了這個所屬機關的首長。說真的，如果現存的制度下，大學校長並不是用來協助大學教授抵抗教育部，而是來管理大家的，那麼，不要告訴我這是大學自治。另外，如果校長管不了大學教授，我猜大概很多人也不會想選校長了吧！