郭老師的跑步教室》這一年的超馬印象（2017-2018賽季）

這一年超馬運動協會舉辦開廣飛跑50公里、冬山河100英里100公里、陽明山公路越野66公里賽、台北超馬48小時賽、棲蘭林道越野100公里賽、橫越台灣超馬246公里賽等6場賽事，指導高雄24小時賽、東吳大學24小時賽和境外的杭州24小時超馬賽等3場賽事，也組隊參加國際超馬總會舉辦一場24小時世界盃錦標賽。回想過去一年的賽事活動，浮現了幾個令人印象深刻的場面。

郭豐州／國際超級馬拉松總會技術委員

2017-2018超馬賽季在最後一場高潮賽事-四月中橫越台灣超馬賽後結束，我們會擬定似美國NBA的跨年度賽季的理由是我們台灣冬天不下雪，可以持續跑步，而夏天則氣溫太高，運動賽事威脅人體健康，所以年度賽季從10月開始，到翌年的4月左右結束。這一年超馬運動協會舉辦開廣飛跑50公里、冬山河100英里100公里、陽明山公路越野66公里賽、台北超馬48小時賽、棲蘭林道越野100公里賽、橫越台灣超馬246公里賽等6場賽事，指導高雄24小時賽、東吳大學24小時賽和境外的杭州24小時超馬賽等3場賽事，也組隊參加國際超馬總會舉辦一場24小時世界盃錦標賽。平安美好的賽季結束，我們協會同仁終於可以放鬆緊繃多時的神經，放幾天假。回想過去一年的賽事活動，浮現了幾個令人印象深刻的場面。

17年12月連兩場世界級的24小時賽，第一個週末是東吳國際超馬賽，這場世界唯二拿過國際超馬總會（IAU）金牌賽事標籤認證的24小時賽早就全球聞名，不少世界級好手都知道要創紀錄就要來東吳參賽，理由是田徑場賽道平坦，容易配速，還有最重要的是賽會營造的氛圍，諸如對參賽者的崇敬禮遇、志工同學一對一的計圈加油，讓它變成世界上競爭程度最高的賽事。美國的兩位頂尖女超馬高手娜姬小姐和島瓦特女士在17年互破美國國家紀錄兩次，到東吳參賽彷彿有總決賽的味道，賽中娜姬小姐先展現她充滿力與美的能量跑法，取得領先，可惜在後半段因傷退出競爭行列，年輕的島瓦特太太一度遇低潮，蹲在跑道邊跑不下去，經過先生的鼓勵後，奇蹟式的復活過來，越跑越輕鬆，後來居上以256.405公里成績奪得冠軍，並且刷新由娜姬保持的美國紀錄250.622公里，和日本工藤真實小姐保持的大會紀錄255.445公里（原世界紀錄）。高瘦的島瓦特賽後接受訪問時，跟她穿著寬鬆籃球褲跑步一樣地一派輕鬆模樣令人印象深刻，今年東吳超馬賽由於有這些高手精彩的表現，暌違三年再度得到總會金牌賽事認證，是2017年世界上唯一的金牌賽事。

美國的兩位頂尖女超馬高手島瓦特女士。（作者提供）

第二週週末舉辦的杭州24小時賽，是一場”台灣技術輸出”的賽事，從賽制的規劃、現場佈置、乃至於裁判和計時系統都是原裝的台灣味，尤其協會派出去的裁判群，所展現的專業能力、專業與敬業態度，都讓中方豎大拇指，我覺得重金引力下，中國跑者梁晶跑出世界級成績（267.701公里）理所當然，印象最深的還是台灣裁判群不輸選手的精彩表現，有為有守，展現台灣超馬軟實力，實實在在是”台灣之光”。

台中超馬好手黃筱純小姐在去年7月北愛爾蘭24小時世界盃中以219.179公里超越原周玲君女士的國家紀錄四公里，但是周博士在12月的杭州賽中又以225.267公里再度奪回后座，並且提升國家紀錄到IAU國際級水準（220公里以上），今年二月台北超馬48小時賽筱純再度成為國家紀錄保持者，她在新生公園中，整整兩天的時間裡很耐心地一圈又一圈地前進，最終以353.054公里取代周玲君的48小時賽國家紀錄。兩位女傑都跑出世界級水準的成績，在場上一個霸氣、一個溫婉的形象，讓台灣超馬體壇躍動了起來。

台中超馬好手黃筱純小姐。（作者提供）

周玲君女士。（作者提供）

今年的台北超馬賽來了接近20位日本跑者，其中有多位在本世紀初是世界級赫赫名將，例如目前還是世界室內女子世界紀錄保持者的稻垣壽美惠、前亞洲24小時賽紀錄保持者大瓏雅之、前48小時亞洲紀錄保持者沖山健司等，組織聯繫這些好手來參賽的是一位自己不跑步、只是單純喜愛超馬運動的高津讓先生，他沒有任何頭銜，但就是非常熱心，想為超馬運動有所貢獻，他在台北超馬賽現場佈置了一個迷你日本超馬博物館，陳列了日本名將在世界各地比賽的獎盃、紀念品和紀錄，還找了東吳大學日文系學生來當參觀者的導覽，不僅如此，還剎有其事地在參觀後，做意見調查，希望以後的展出能改進的更成功，很讓我感動，更敬佩這位高津先生不僅有熱情，還有理想與執行力。

已經舉辦四屆，被譽為台灣難度最高的超馬賽事的橫越台灣超馬賽，參賽者必須在44小時時限內，從海平面的台中港，一路爬升到3275米的武嶺，再下降到海平面的花蓮太魯閣，全長距離是246公里。跑者會經歷令人崩潰的40公里長武界爬坡、越跑空氣越稀薄的昆陽段、體力極限掙扎休息與否的低溫小風口、大濃霧封鎖的新白楊、最後還要通過會產生迷失幻覺的魔鬼峽谷隧道群的考驗才能抵達東西橫越公路牌樓。我到各補給站去謝謝來當志工的熱心團體，沒有這些來自四面八方的志工們，這比賽是無法舉辦的，全程23個補給站，來自高雄、黃瑞傑領軍的志在必行就負責了10站、還有跑步學堂師生群、曾經參加環台賽的好手楊為明、每年都來熱心服務的錸德慢跑彭福祥、醫護鐵人中區分舵王俊雄、竹東慢跑陳清輝、屏東立可達企業許家耀、酷鐵人葉大北、豐興鋼鐵吳嘉壽、亞崴機電李連村等這些熱情的志工不但為超馬運動奉獻心力、也為台灣社會注入滿滿的正能量！更有一位「不在編制內的志工」音樂家許文龍先生，自己騎著摩托車，沿路為參賽者唱歌、吹小喇叭加油。在最累人的武界補給站時遇到來自韓國視障跑者夫婦，許老師看到號碼布上韓國國旗，立即吹出韓國民謠阿里郎，本來視障的太太非常疲憊的表情，立刻轉為歡欣鼓舞的模樣，是我這一賽季最鮮明的超馬印象，謝謝許老師的義行為我們做了國民外交的最佳示範！

補給站志工熱情服務。（作者提供）

許老師吹小喇吧為選手加油。（作者提供）

