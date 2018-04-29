自由開講》北市府團隊是把民眾當「莊孝維」？！

◎郭靖

「八百撞死」等反年改團體抗議變調，不僅脫序襲警、毆打記者，並破壞當地部分設施，市長柯文哲昨不僅表態不會收回主辦單位路權，更在前天該團體襲警毆打記者之後，市府工務局再度核准路權至五月十八日。

「八百撞死」等反年改團體抗議變調，不僅脫序襲警、毆打記者，並破壞當地部分設施。（資料照）

柯僅稱會沒收申請路權時所繳納的保證金三萬元，並向相關團體進行求償；不過，市府相關局處卻對沒收及求償的配套「霧煞煞」，不知道如何執行。莫非北市府團隊是把民眾當「莊孝維」，否則已經造成多位警察與記者受傷，還准許其路權？莫非神經病不成？沒有任何協議嗎？那個吃得肥滋滋、不知廉恥的吳姓傢伙，是否該負責賠償醫藥費？

某網友寫得好，看看這些人帽子寫什麼？【我是中國人】！這些反年改者的暴行，就是毫無掩飾的重現這些高等「中國人」70年來踩在台灣人身上的心態。台灣人稍有反對的聲音，就被冠上台獨法西斯或台毒，真是笑死人的栽贓與汙衊。阿歐西據台70年來，就是造成社會階級、職業、世代對立與仇恨的始作俑者，只要國民黨一天沒有消失，台灣永遠不會好。

某網友寫得好，看看這些人帽子寫什麼？【我是中國人】！（資料照）

國民黨有如腐敗滿清餘孽，卻自視高人一等，始終是台灣動亂的根源與禍害。當年麥帥同意這個乞丐黨來台劫收，實在是重大失策，造成台灣的災難。不像越南，起碼有個胡志明，能夠聯合法國政府，將阿歐西佔領軍驅逐出境，遺憾的是，台灣人沒有這樣的人，以致貽禍至今。不僅社會資源分配不公，讓貧富差距日益擴大，台灣也成羅大佑歌詞中的亞細亞的孤兒。

總之，台灣人應如同當年漢人的覺醒，不做外來政權的奴隸，台灣才有好將來。鄭南榕已經為我們打下基礎，讓我們擁有自由與民主，建立民主制度，選擇自己想要的政府，剩下就是我們的事。這些腐敗的黨國餘孽，必須徹底清洗他們的腦袋，讓他們覺醒，不然就請他們滾回去自己的「祖國」，台灣才有好的將來。

（教師）

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