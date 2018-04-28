紐約地途》讓人想念台灣的紐約街頭墨西哥美食

紐約是美國境內墨西哥裔移民最多的城市之一，從1990年以來，許多墨西哥裔，不論是合法或無證，從加州，德州入境美國之後，就把目的地設在紐約。移民們通常會聚集在同一社區，多了同胞們相互扶持的情感，再加上紐約市的人口眾多，商業活動發達，不論是打工或做生意，都有更多的機會。這樣的環境也造就了紐約處處可見墨西哥飲食，墨西哥捲餅和包餅的餐車是墨西哥美食兩大主角。不過，今天要介紹的是會讓人懷念起小時候下課後會飛奔過去的街頭小食。

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許多人長大了之後會想起求學「轉大人」時期，總是飢腸轆轆，一等到學校放學，也不管離晚餐時間已不遠，一定會到學校附近的車輪餅或蔥油餅攤位跟老伯伯買幾個來填肚子。或是像筆者在台中唸小學時總會在放學後和補習之間的空擋去光復路與平等街巷子裡堵一台賣涼丸的推車，以最快的時間吞進去三四顆爽口美味的涼丸（肉丸的親戚，透明的涼皮裡面包著肉片和筍塊，淋上醬油膏，蒜泥汁和特製白色辣醬，再加上幾片酸甜小黃瓜）。這些都成了長大後記憶中的街頭美食。這樣的回憶當然不會是台灣人獨有。紐約街頭雖然有很多餐車美食，一般都是比較針對上班族的午晚餐，是要吃飽的，不是為了滿足嘴饞。曼哈頓隨處可見的熱狗攤，則是以觀光客為主要銷售對象，能與台灣那種推車小食想比擬的大概只有墨西哥食物了。

許多街頭小食像是車輪餅都是成長時的珍貴回憶。老台中人應該沒有人不知道「天天饅頭」。（圖：作者提供）

紐約是美國境內墨西哥裔移民最多的城市之一，從1990年以來，許多墨西哥裔，不論是合法或無證，從加州，德州入境美國之後，就把目的地設在紐約。有別於其他人可能會覺得紐約市不是治安太好的城市，這些墨西哥裔移民卻認為紐約和他們家想鄉比起來，安全得多。而且移民們通常會聚集在同一社區，多了同胞們相互扶持的情感，再加上紐約市的人口眾多，商業活動發達，不論是打工或做生意，都有更多的機會。這樣的環境也造就了紐約處處可見墨西哥飲食，墨西哥捲餅（taco）和包餅（burrito）的餐車是墨西哥美食兩大主角。不過，今天要介紹的是讓筆者懷念起小時候那種下課後會飛奔過去的街頭小食。

墨西哥捲餅（taco）是紐約可以很容易吃到道地墨西哥街頭美食的代表性食物。（圖：作者提供）

墨西哥酸辣芒果（Mango con Chile y Lime）

提到芒果，全世界其他地方大該很難找到比台灣那種芒果刨冰加上新鮮芒果，再淋上濃濃煉乳好吃的甜品。不過紐約街頭有時候會看到墨西哥小販的推車上放著一袋一袋切好的芒果，旁邊瓶瓶罐罐的不是煉乳也不是糖漿，而是墨西哥辣椒粉，辣椒醬和萊姆汁。顧客來買的時候，小販自動就會淋上萊姆汁，撒上紅紅的辣椒粉，然後會問顧客要不要再加辣椒醬。很神奇的，這樣的組合竟然非常好吃！芒果的香甜，和留在嘴裡的酸辣，讓人又迫不及待的想再繼續吃一口芒果，如此循環下去，不一會就把一大顆芒果吃掉，還口齒留香！這味道讓筆者想起在台南吃新鮮蕃茄要沾含有醬油膏，薑末和砂糖的沾醬一樣親切，沒想到相隔數千哩的兩個地方，竟然有異曲同工的吃水果方式！如果在紐約街頭看到這樣的芒果攤，不要覺得怪怪的而躊佇不前，買一袋來吃，絕對會讓你驚艷的！

在紐約街頭可以看到墨西哥人販賣現切芒果，淋上萊姆汁，辣椒粉和辣椒醬，口味非常特別好吃。讓人想念起台灣的芒果冰和現切番茄水果盤。（圖：作者提供）

墨西哥油條（churros）

Churros是西班牙餐廳常見的甜點，因為是油炸，形狀又與油條一樣細細長長的，所以有人說是西班牙油條，或是墨西哥油條。不同的地方是churros的麵團還加了香草精，炸好之後，還要覆滿肉桂粉和砂糖，有油條的酥脆和甜甜圈的香甜，非常好吃！紐約也有幾家高檔咖啡店的甜點是主打churros。這些地方的churros通常比較短，吃法是要沾巧克力醬，然後價格也不低。不過在皇后區七十四街傑克森高地（Jackson Heights）或是布魯克林的亞特蘭大大道（Atlantic Avenue）等比較大的地鐵站內，時常會看到墨西哥人推著裝滿churros的推車在地鐵站內兜售。尤其是在學校放學的時候，許多西語裔的小朋友在等車的時候會跟他們買一包墨西哥油條來吃。雖然這些攤子上的墨西哥油條不像餐廳裡是現炸，還保持溫熱，但酥脆的口感依舊，更重要的是，一袋三根很長的churro，只要兩美金，讓那些中小學生們花點小零用錢就可以享受一點小確幸。有時候血糖過低時或是甜牙齒（sweet tooth）作祟時，都會很期待能在地鐵站裡看到墨西哥油條的攤子，一解對甜食的慾念。

地鐵站裡的墨西哥油條（churros），雖然是冷的，但外酥內軟的口感和肉桂砂糖的香甜讓人很難抗拒。（圖：作者提供）

墨西哥式玉米與塔瑪莉（Ecole & tamale）

現在台灣夜市賣的玉米都以燒烤的居多，小時候用水煮然後抹上鹽水的白色「番麥」越來越少。紐約的街坊節也有炭烤玉米，然後塗上奶油，味道也不錯。不過這些都沒有在紐約的西語裔社區街上墨西哥人賣的墨西哥式玉米好吃！墨西哥式玉米是在水煮玉米（小攤子街上炭烤不方便）上先塗滿一層美乃滋，然後將整隻玉米放入起司桶裡沾滿起司粉，最後再撒上辣椒粉，這樣香甜微辣又很肥的玉米真的是午後嘴饞時的最佳良伴！另外有「墨西哥粽子」之稱的tamale（塔瑪莉），則是用玉米粉包雞肉或豬肉然後包在玉米殼（corn husk）裡面蒸熟，要吃的時候一定要沾墨西哥辣醬才夠味！紐約的墨西哥人勤奮工作，許多人都是早出晚歸，因此在清晨和深夜時常常可以在他們社區的地鐵站外看到賣塔瑪莉的小販提供墨西哥人早餐與宵夜。這也讓筆者想起台灣早上的媽媽飯糰和夜晚燒肉粽的叫賣聲。

在西語裔社區常見的墨西哥式玉米（上）和玉米粉做的塔瑪莉（下）是墨西哥人最常吃的街頭小食。（圖：作者提供）

這些街頭小食可能跟許多人印象中的紐約美食很不一樣，卻都是這個城市多元文化的一個表現，街頭美食也不限於餐車而已。如果去過墨西哥，你將會非常驚訝紐約街角販售的墨西哥食物口味會這麼道地！在紐約有看到這些小販，要勇於嘗試，讓這些美味小食帶你神遊墨西哥吧！