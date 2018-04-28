醫療新知與日常保健》酒糟肌保養「五不原則」，讓你不再潮紅發燙「羞羞臉」

對於酒糟而言，最重要的其實是平時的保養之道，謹守「五不原則」，可以大大降低酒糟發作的嚴重度及頻率。

黃幼鳴／皮膚科醫師

35歲的林小姐因為臉部發熱刺癢的紅疹好幾週的時間來診所求助，在就診前曾自行到藥房買了一些濕疹藥膏使用，起初擦藥有些改善，但停藥後症狀不但變得更嚴重，甚至還冒了一堆的小痘痘，在詢問完病史，並用皮膚鏡檢查發現臉部出現許多擴張的微細血管和小膿皰，這才確定林小姐得了俗稱玫瑰斑的酒糟。

什麼是酒糟性皮膚炎？

酒糟（Rosacea）或稱酒糟性皮膚炎，是一種神經、內分泌、及皮膚免疫系統交互作用下產生的皮膚慢性發炎性疾病。

雖然兒童、青少年都可能會發生酒糟，但特別好犯在二、三十歲以上的成人，男女都可能會發病。酒糟最主要的症狀就是臉頰、鼻子、下巴、額頭等部位會有持續性的紅斑，還可能伴隨臉部潮紅（Flushing）、膿皰丘疹、微細血管擴張（telangiectasia）、水腫、發熱刺癢、皮膚乾燥等症狀。

酒糟或稱酒糟性皮膚炎，是一種神經、內分泌、及皮膚免疫系統交互作用下產生的皮膚慢性發炎性疾病。（圖：作者提供，版權購自istockphoto.com）

為什麼會得酒糟？

酒糟可能被慢性的刺激因素所誘發，包括陽光、溫度太熱或太冷、強風、運動、辛辣食物、熱食、酒精、化妝品、藥物（例如某些降血壓藥）、類固醇、荷爾蒙都可能會誘發酒糟病徵的發作，尤其是臉部潮紅的症狀。 目前酒糟的詳細致病機轉仍舊不明，除了上述的誘發因素，毛囊皮脂腺中常在的痤瘡桿菌（Propionibacterium acnes）、毛囊蠕形蟎（Demodex folliculorum）可能會促成膿皰丘疹的形成。

酒糟可能有哪些表現？

酒糟依據臨床的症狀可以分成四大類，這些症狀可以單獨表現，也可能合併出現在同一個病人身上。

一、紅斑血管擴張型（Erythematotelangiectatic type）

臉部有潮紅現象或有持續性紅斑伴隨微細血管擴張，可能合併臉部水腫、發熱刺癢感、乾燥脫皮等症狀，常被誤認為濕疹。

二、丘疹膿皰型（Papulopustular type）

臉部持續性紅斑伴隨丘疹及膿皰，相對於紅斑血管擴張型的酒糟，潮紅、發熱、刺癢等症狀比較輕微，這些細小的丘疹膿皰常被當作青春痘，但在皮膚鏡下可以藉由粉刺的有無來區分兩者。

三、鼻瘤型（Phymatous type）

鼻部出現毛孔擴張、皮膚增厚並產生結節，類似的變化不僅限於鼻子，也可以發生在下巴、額頭、耳朵及眼皮，女性的酒糟患者不會形成顯著的鼻瘤，但仍可能會有毛孔擴張及皮膚增厚的情形。

四、眼型（Ocular type）

眼型酒糟的表徵包括眼瞼炎、結膜炎、虹彩炎、鞏膜炎及角膜炎，也可能會有畏光、熱、刺、痛、癢、異物感等表現。眼睛的症狀常常在皮膚症狀出現一段時間後才浮現，但也可以先於上述其他的症狀作為酒糟的第一個臨床表現，若有眼睛症狀，建議同時尋求眼科醫師的治療與協助。

醫生說我得了酒糟，我該怎麼辦？

對於酒糟而言，最重要的其實是平時的保養之道，謹守下列的「五不原則」，可以大大降低酒糟發作的嚴重度及頻率。

一、不要曬

對於酒糟病人，日曬是很重要的惡化因素，因此做好全面性的防曬是一輩子的功課，患者務必要選擇可以同時阻擋UVA及UVB的物理性防曬品並搭配物理性遮蔽，避免於陽光最強的正午時段在外活動。

二、不要熱

劇烈的溫度變化會讓酒糟潮紅的症狀更嚴重，患者應避免長時間處在高溫密閉的環境。

三、不要喝酒

酒糟患者皮膚的微血管具有強烈的活性（vascular hyperactivity），酒精會使血管更容易擴張而惡化泛紅及發炎的症狀，因此避免接觸或攝入酒精，有利於穩定疾病的活性。

四、不要吃辛辣刺激物

調整飲食習慣，避免吃辛辣刺激、高溫過燙的食物也有助於疾病的控制。

五、不要亂擦保養品

酒糟病人因皮膚屏障受損、慢性發炎、加上微血管活性過高，大多屬於敏感性的膚質，若使用到不適當的化妝品或保養品反而會對皮膚造成更大的刺激與傷害。 含緊膚收斂劑（astringents）、化妝水（toners）、薄荷（menthol）、樟腦（camphor）、界面活性劑（sodium lauryl sulfate）、皂性成分（soap）的化妝保養品應該避免使用，千萬記得對於酒糟病人，保養品的選擇「少即是多（less is more）」。

治療酒糟，最重要的其實是平時的保養之道，謹守「五不原則」。（作者製圖）

酒糟的治療選擇？

一、外用藥物

外用酸類：如杜鵑花酸（Azelaic acid）、外用A酸（Retinoid acid）、外用抗生素：如克林達黴素（Clindamycin）、紅黴素（Erythromycin），及兼具抗厭氧菌及抗發炎作用的柔潔／益膚康凝膠（Metronidazole）。 外用殺菌劑：如含硫的外用洗劑（Sodium sulfacetamide／sulfur）、過氧化苯（Benzoyl peroxide）非類固醇類抗發炎藥物：如普特皮（Tacrolimus）、易立妥（Pimecrolimus）。 外用甲型交感神經促進劑（Alpha-adrenergic receptor agonist）：如敏立紓凝膠（Mirvaso, brimonidine）、醫鼻易噴鼻液（Oxymetazoline）可抑制血管擴張，改善紅斑血管擴張型酒糟。 新興酒糟外用治療藥物：舒立達乳膏（Soolantra, ivermectin）具有抗發炎及殺死毛囊蠕形蟎的作用，對於丘疹膿皰型的酒糟有不錯的治療效果。

二、口服藥物

四環黴素類抗生素：可以改善丘疹、膿皰及發紅的現象，適合做為中重度患者的起始治療。 口服A酸（isotretinoin）：可以改善臉部皮膚血管擴張及鼻瘤型的酒糟。 其他口服藥物：另外像是口服乙型交感神經阻斷劑（Beta-adrenergic receptor blockers），或是上述外用治療藥物提到的Ivermectin和Metronidazole的口服劑型，也都可用於酒糟的治療。

三、雷射及光學治療

脈衝光、染料雷射及其他長脈衝雷射等針對皮膚血管的光學療法，若是合併外用及口服藥物治療，有助於更快速且有效地達到症狀的緩解。

酒糟是體質與環境因素交互作用產生的結果，臨床上常常被誤診或忽視，導致患者未能接受適當的治療。時序入夏，幾乎所有的酒糟患者都會因為光和熱的刺激而惡化，此時應該尋求皮膚專科醫師的專業診治與協助，短期可使用口服藥物達到控制，長期來說要選擇安全的外用藥物搭配光學治療，並謹守五不原則改變生活習慣，才能使疾病活性穩定並減少復發，告別總是發紅發燙、令人困窘的「羞羞臉」。