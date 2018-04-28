自由開講》「吳習會」只是一場鬧劇？！

「吳習會」只是一場鬧劇？習近平（左）及吳敦義（右）。（資料照）

◎張恩晞

近日，國共籌辦「兩岸論壇」的新聞炒得沸沸揚揚，國民黨不斷放話，民進黨政府不通過國民黨主席吳敦義赴中的申請是「阻礙兩岸交流」。這件事歸根究柢，關鍵仍是「三年管制期」。



所謂管制期，是依據國家機密保護法，指離職或移交國家機密未滿三年的人員，其出境必須經由原服務機關授權核准，此舉是為了確保曾經經手國家機密的人，不致於使機密流出，更何況是曾手握三軍統帥大權的元首及其副手。



吳敦義自副總統卸任以來還沒滿三年，其仍在管制期限內。國民黨所謂的「阻礙兩岸交流」只是在干預主管機關的裁量給予壓力，或根本就是「無理取鬧」。



既然國民黨真希望促成「吳習會」，為什麼只選擇無理取鬧式做法？

若國民黨真心希望，無論如何都要把吳敦義送到習近平面前，怎麼會選擇一個這麼沒有影響力的方式？顯示，國民黨已經江郎才盡外，另一種可能，就是自始國民黨根本就不是真的要促成吳習會，因為見了面，就得面對一個尷尬的問題：國民黨在一中各表下的立場要站在哪裡？

很明顯的，國民黨根本不敢在習近平面前表態。

因此，一場雷聲大雨點小的鬧劇應運而生，在眾人嘲笑其無理的同時，國民黨既能安撫其支持者，又能為自己找台階下。一兼二顧，吳敦義更是只須躲在冷氣房裡就又度過了一個難題。



這種虛應故事的方式對吳敦義來說一點都不陌生。早前國民黨縣市長的選舉布局，吳從一開始上任說「佈局都在我的腦海裡」到後來說「選務中立」，不作為就是最好的作為，有如佛系黨主席，一切與其無關，聽憑緣分，緣分到了，自然會選上。



但人總是要混口飯吃，所以吳習會的這場鬧劇國民黨還是得繼續把他演完，估計這波「阻礙兩岸交流」的說法還會持續好一段時間。

萬一國民黨弄巧成拙，民進黨政府真批准了吳敦義赴陸的申請，恐怕佛系主席又會拿出讓白海豚轉彎的傳家功夫，讓我們見識不作為的更高一層境界了。

（國立大學法律系學生）

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