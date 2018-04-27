魔幻拉美》 鐵道：經濟．政治．文學（上）

諸多文學作品以火車、鐵道為場景或背景，並結合謀殺、懸疑、偵探、推理等元素而蔚為流行。然而，現代拉美小說對火車與鐵道之類的描寫，有其不同的切入點，鮮少有浪漫愛情、神祕旅程、犯罪謀殺之類的情節，反而刻意藉火車承載國家自尊、文化認同、革命抗爭等沉重議題。

陳小雀

蒸氣機的運用促進了人類各式交通工具的發明，其中火車不僅對運輸影響深鉅，也啟發了文學創作靈感。在作家的經營下，熙來攘往的旅客、嘟嘟作響的汽笛、窗外飛逝的風光化成書寫背景，車站與車廂成為小說空間，時刻表則擔任敘述橋段，引領讀者隨著火車移動，游移至不同城鎮。除了人物之外，火車及其設備、甚至周遭環境亦可充當主角，更能扮演配角，創造出浪漫、驚悚、神祕、奇幻等情節。 諸多文學作品以火車、鐵道為場景或背景，並結合謀殺、懸疑、偵探、推理等元素而蔚為流行，例如，阿嘉莎．克莉絲蒂（Dame Agatha Mary Clarissa Christie，1890-1976）的《東方快車謀殺案》（Murder on the Orient Express）、派翠西亞．海史密斯（Patricia Highsmith，1921-1995）的《火車怪客》（Strangers on a Train）、德妮斯．伍茲（Denyse Woods，1958- ）的《因斯布魯克的午夜火車》（Overnight to Innsbruck）、喬治．西默農、（Georges Simenon，1903 -1989）的《火車》（The Train）等。

與歐美文學相較之下，拉美文學對火車與鐵道之類的描寫，有其不同的切入點。

拉丁美洲的鐡道歷史相當久，逾一百八十年。基於現代化與經濟開發的需要，古巴拔得頭籌，於1837年鋪設了全拉美的第一條鐵路，同時墨西哥也展開鐵路興建計畫。拉丁美洲鐵道史足足比宗主國西班牙早了10年，也比日本早了許多。對拉丁美洲而言，鐵道不僅是經濟發展、或便捷旅程的象徵，所代表的意涵可擴及政治、剝削、革命等層面；因此，現代拉美小說對火車與鐵道之類的描寫，鮮少出現浪漫愛情、神祕旅程、犯罪謀殺之類的情節，反而刻意藉火車承載國家自尊、文化認同、革命抗爭等。

對拉丁美洲而言，鐵道不僅是經濟發展、或便捷旅程的象徵，所代表的意涵可擴及政治、剝削、革命等層面。（www.gutenberg.org/）

拉丁美洲地形多貌，起伏劇烈，增加了鐵路興建的難度，而建興資金主要來自英、法、美等國。例如，美國的巴拿馬鐵路公司（Panama Railroad Company）花了五年時間，於1850至1855年完成穿越巴拿馬地峽的鐵道，工程期間造成無數的工人喪命，其中以中國苦力居多。另外，美國聯合水果公司的子公司中美洲國際鐵路公司（International Railways of Central America），不僅接管瓜地馬拉、薩爾瓦多的舊有鐵路系統，同時壟斷這兩國的運輸系統，讓同樣種植香蕉的小農失去外銷管道，而只好任由香蕉腐爛，小農為了生存最後將農地賤賣給美國聯合水果公司。掌握了中美洲國際鐵路公司的運輸系統，美國聯合水果公司在短短幾年內成為龐大集團，被稱為「國家中的國家」。

美國聯合水果公司的子公司中美洲國際鐵路公司，不僅接管瓜地馬拉、薩爾瓦多的舊有鐵路系統，同時壟斷這兩國的運輸系統，讓同樣種植香蕉的小農失去外銷管道，而只好任由香蕉腐爛，小農為了生存最後將農地賤賣給美國聯合水果公司。（Prensa Libre）

原來必須倚賴馬、驢、騾等馱獸的二十天運送時間，改成鐵道運輸後縮短為二十小時。換言之，鐵道係攫取經濟利益的最佳工具，甚至是剝削人民、破壞生態的幫凶。因此，不少拉美小說家藉鐵道縷述時代悲劇。賈西亞．馬奎斯（Gabriel García Márquez，1927-2014）在《百年孤寂》（Cien años de soledad）裡，如此描寫火車：

城鎮被可怕的汽笛回音和響聲的呼呼聲震得搖晃不止。／……／這列黃色火車本身是無辜的，它將帶給馬康多許多不明確的正反兩面都有的價值以及肯定的價值，也帶來許多愉快和不愉快的時光，亦帶來許多改變和災禍以及舊日情懷。

香蕉公司需要鐵道運輸網，同樣，蔗糖公司、礦產公司等也依賴鐵道。礦產公司大肆挖礦，而所排放的廢水及廢石含有重金屬，不僅污染環境，也嚴重危害居民健康，一旦居民抗議，政府竟為礦產公司效力，血腥鎮壓居民。祕魯作家史可薩（Manuel Scorza，1928-1983）在《為蘭卡斯敲響戰鼓》（Redoble por Rancas）裡，以黑色幽默寫下：