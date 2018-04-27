伊朗與西亞世界》巴勒斯坦與敘利亞的宿命

敘巴問題，與宗教、民族沒有必然的關係，而是幾千年來，無論處於那一個文明圈之內都不曾消失過的勢力競爭問題。就算未來這個區域出現新的勢力取代伊斯蘭、或者東亞與西方出現其他力量，必然還是會在敘巴這地區繼續形成對峙。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

就在敘利亞遭到美軍空襲不久之後，加薩（Gaza）的巴勒斯坦人又遭到以色列軍隊的攻擊。這一大區塊向來都是如此動盪，攻擊事件頻傳各界也司空見慣。從二戰結束之後，1946年敘利亞脫離法國獨立，隨後面臨英美在此爭奪石油利益；1948年以色列建國，立即面臨鄰近阿拉伯國家的反擊。單純只看當代的情況，以巴勒斯坦為例，常讓各界認為是猶太教與伊斯蘭教的長期糾葛，或是猶太人與阿拉伯人的民族衝突，不過，這似乎太過於簡化這區域的問題了，因為從歷史來看，這區塊的紛爭從來沒有間斷過。

自上古時期開始，西亞的西側、東地中海地區，即敘利亞與巴勒斯坦，就是兵家必爭之地。《舊約聖經》雖然不能說是可信的史料，但在缺乏足夠證據的時代，內容還是反映出巴勒斯坦到敘利亞這區域戰亂頻繁的史實，而且重點就在耶路撒冷（Jerusalem）與大馬士革（Damascus）的爭奪。在〈創世紀〉中，已寫到亞伯拉罕與大馬色（大馬士革）的勢力衝突。約莫在西元前13世紀猶太人出埃及之後，便引起了巴勒斯坦這一區塊的紛擾，等同一個搶奪原本居民地盤的外來勢力。西亞東地中海區塊的局勢本無大事，就這樣被一群聲稱該地為「上帝應許之地」的外來族群給佔領了。耶路撒冷想必不是猶太人自我發現的重要據點，最有可能的是，該地對當地族群而言本來就有相當的重要性。

就在敘利亞遭到美軍空襲不久之後，加薩的巴勒斯坦人又遭到以色列軍隊的攻擊。（AFP）

以猶太人為中心的史觀，呈現的當然就是猶太人與東地中海地區之間的事。但從廣大的西亞角度來看，西元前13世紀之後，埃及統領巴勒斯坦，而北方的西臺帝國（Hittites Empire）擁有敘利亞。西元前8世紀之後，敘巴兩地都在亞述帝國（Assyrian Empire）掌控之中，接著由巴比倫帝國（Babylonian Empire）取代，西元前6世紀之後則是阿契美尼德帝國（Achaemenid Empire）。從那個時代起，我們就可以看出敘巴很難做為「自由個體」，多數時期都在鄰近強權的爭奪之下。西元前70年左右，羅馬帝國（Roman Empire）進入西亞，敘利亞與巴勒斯坦也就成了其掌控的區域範圍，連帶埃及也是。

《新約聖經》所提到耶穌的事蹟，時間點便是在羅馬帝國抵達西亞的初期。而羅馬東側的領土也就到此為止，因為廣大的西亞到中亞地區，都是伊朗地區的帕提亞帝國（Parthian Empire）與後來薩珊帝國（Sassanid Empire）的天下。西元5世紀時，這地區由拜占庭帝國（Byzantine Empire）管轄，與東方的薩珊相互對峙。由此可見，巴勒斯坦與敘利亞，是這時期西方勢力抵抗東方的「前線」或稱「橋頭堡」。直到在西元632年阿拉伯半島掀起的伊斯蘭（Islam）勢力，才打破羅馬與伊朗這樣龍與獅對望的局勢。

西元5世紀時，拜占庭帝國與東方的薩珊相互對峙。巴勒斯坦與敘利亞，是這時期西方勢力抵抗東方的「前線」或稱「橋頭堡」。（al-sabeel.net）

此後，敘巴相繼落入伊斯蘭的勢力範圍之中。只是在巫麥亞帝國（Umayyad Empire）這個首度的伊斯蘭帝國結束後，西元8世紀中葉興起的阿巴斯帝國（Abbas Empire）讓伊斯蘭勢力逐步瓦解。10世紀埃及出現的什葉派（Shiite）法蒂瑪王朝（Fatimid Dynasty），並取得巴勒斯坦與敘利亞，但卻在11世紀易主，由來自東方的塞爾柱帝國（Seljuk Empire）接手。不過，塞爾柱很快地崩潰，反而敘巴兩地在11世紀末短暫地讓給了歐洲的十字軍（Crusades），隨後再由塞爾柱的猛將薩拉丁（Salah al-Din Ayyub）奪回。

從上文看來，我們幾乎可以將敘巴兩地視為東西方歷史發展的中心。即使進入伊斯蘭時期，敘巴仍然是相當重要的區塊，反而伊斯蘭信仰的中心—麥加（Mecca），長久以來都不是各界勢力爭奪的重心。排除部分中世紀到近代的歷史不看，直接來到20世紀，法國在一次大戰後佔領了敘利亞，而英國則是擁有巴勒斯坦。二次大戰結束之後，出現了以大馬士革為首都的敘利亞，還有假裝以耶路撒冷為首都、佔領巴勒斯坦的以色列，但紛爭仍是不斷。1950年代之後，美蘇冷戰在西亞地區上演，當美方與以色列、伊朗、土耳其、伊拉克站在同一陣線時，蘇聯則是與埃及、敘利亞成為合作伙伴。時至今日，敘利亞仍與俄羅斯保持友好關係，而以色列與美國仍是西亞世界的麻煩製造者。

法國在一次大戰後佔領了敘利亞，二次大戰結束之後，出現了以大馬士革為首都的敘利亞。（souriat.com）

不過，不知道古代的敘巴紛爭，是否有眾多「媒體」在討論？

也不知道當時的「時事評論者」抱持著什麼樣的立場？至少在我們身處的時代，當耶路撒冷在1967年遭到以色列正式併吞時，聯合國（United Nations）所做的第242號決議，只是要求以色列退出佔領地，並沒有要求以色列離開巴勒斯坦，基本上此舉對以色列並沒有壞處，而以色列也從來沒有離開過耶路撒冷，長久以來人們對以色列多半抱持好感，批判鄰近的阿拉伯人都是恐怖份子。至於敘利亞，大馬士革政府自2011年陷入內戰、接著外界勢力介入，輿論也清一色抨擊大馬士革政府慘無人道，卻漠視外來軍事行動破壞敘利亞主權獨立的行徑。外來的壓力不僅是政治、軍事性質，還有話語霸權的展現，呈現出的是敘巴無自主能力的意涵。站在主流輿論的另一面，就註定成為世人批判的對象。

於是，站在歷史巨人的肩膀上，我們可以看到的是，大馬士革與耶路撒冷往後將仍是各方勢力爭奪的重要城市，這大概是不可能脫離紛爭的「宿命」。

敘巴問題，其實與宗教、民族沒有必然的關係，而是幾千年來，無論處於那一個文明圈之內都不曾消失過的勢力競爭問題。就算未來這個區域出現新的勢力取代伊斯蘭、或者東亞與西方出現其他力量，必然還是會在敘巴這地區繼續形成對峙。5月14日日以色列建國70週年，5月15日是巴勒斯坦人的「災難日」（Nakba），巴以雙方的衝突想必應接踵而來。至於敘利亞的戰亂，大概也還是個無限迴旋。